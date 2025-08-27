41.18 / 41.58 47.77 / 48.33
Здоровье и медицина

Скандинавская диета покоряет мир: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты

21:02 27 августа 2025
Скандинавская диета. Фото из открытых источников

Каких только диет не существует! Атлантическая, средиземноморская, арбузная… Сейчас модной становится скандинавская диета, которая покоряет науку и… тарелки. Исследования показывают, что она может помочь вам похудеть, снизить уровень холестерина, кровяное давление и даже уменьшить риск сердечного приступа, пишет RMF24.

Скандинавская диета делает акцент на местных сезонных ингредиентах и полезных продуктах. Это разительный контраст с американской диетой, в которой до 70% калорий поступает из ультрапереработанных продуктов.

Основой скандинавского меню являются цельные зерна, такие как овес, ячмень и рожь. Они обеспечивают чувство сытости, стабилизируют уровень сахара в крови и помогают обуздать аппетит.

В меню также есть морская рыба — лосось, сельдь, скумбрия и сардины — которую подают два-три раза в неделю. Она является настоящим источником полезных для сердца омега-3 жирных кислот. В отличие от оливкового масла на юге, рапсовое масло господствует на севере. Оно богато мононенасыщенными жирами и растительной омега-3 жирной кислотой (АЛК). Эти жиры помогают снизить уровень «плохого» холестерина и поддерживают здоровье сердца.

Скандинавское меню также включает нежирные молочные продукты (йогурт, кефир), умеренное количество яиц и птицы. Красное мясо и обработанные пищевые продукты встречаются редко.

Холодный климат способствует выращиванию овощей, устойчивых к низким температурам. Морковь, пастернак, капуста и цветная капуста - это основа скандинавской диеты. Они богаты клетчаткой и питательными веществами, которые помогают снизить уровень холестерина и кровяное давление.

И не забывайте о ягодах: чернике, клубнике, клюкве и бруснике. Они являются настоящими источниками антиоксидантов, особенно антоцианов, которые поддерживают эластичность кровеносных сосудов и могут снижать кровяное давление.

Одним из столпов скандинавской диеты является ограничение алкоголя, сахара и соли. Надо избегать высокообработанных закусок, насыщенных жиров и мяса, богатого холестерином. Исследования показывают, что это облегчает контроль веса и улучшает показатели здоровья.

Ранее сообщалось о неожиданных результатах исследования, в котором люди перестали есть хлеб.

