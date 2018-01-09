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оружие

В Генштабе рассказали о поставках в Украину американского летального оружия

Инф. «ФАКТОВ»

09.01.2018 14:54 663

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Информацию о том, что на вооружении бойцов полка «Азов», входящего в состав Нацгвардии Украины (МВД), есть американское летальное оружие, опровергли в Генеральном штабе ВС Украины.

«Сообщения в прессе о том, что у полка МВД „Азов“ могут быть американские ПТРК Javelin, не отвечают действительности. Более того, Соединенные Штаты предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin», — заявил информагентству «Укринформ» источник в Генштабе Вооруженных Сил Украины. По словам собеседника, процедура поставки вооружения в Украину может продолжаться до одного года.

Напомним, что информацию о наличии у «азовцев» летального американского оружия обнародовал в социальных сетях ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер. По его данным, американские гранатометы появились у бойцов «Азова» летом 2017 года. В то же время «Голос Америки» сообщал, что речь идет о гранатометах PSRL американского производства, которые, получив лицензию, еще с 2016 года поставляет в Украину компания из Техаса.

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук, комментируя начавшуюся в прессе шумиху, заявил, что «Кремль делает все возможное» для остановки процесса передачи США Украине летального вооружения.

«Сначала промосковские лоббисты достигли принятия высшим законодательным органом США поправки о запрете передачи американского летального оружия полку Национальной гвардии „Азов“ за якобы нацистскую идеологию, а теперь уже западные либеральные СМИ распространяют фейк о наличии у того же полка „Азов“ американского летального оружия. Откуда же оно, интересно, взялась у „Азова“? Эта публикация не что иное, как провокация агентов влияния Кремля с целью сорвать предоставление США Украине летального вооружения», — написал парламентарий в Facebook.

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