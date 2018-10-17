- 18:31 Пробное внешнее оценивание-2019: названы даты
- 18:26 Россия устроила бойню в Керчи и будет искать там «украинский след»
- 18:17 Киевская афиша: 18–24 октября
- 18:07 Украинские заробитчане попали в ДТП в Польше: есть пострадавшие
- 18:02 Кровавая бойня в Керчи: что известно на данный момент
- 17:43 Самолет с Меланией Трамп на борту совершил экстренную посадку
- 17:43 На месте катастрофы истребителя под Винницей найден черный ящик: что известно
- 17:22 Мы будем опираться на людей, которые искренне желают изменить Киев к лучшему, — Владимир Колот
- 17:19 Законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату уже в Раде
- 17:10 Сергей Притула стал секс-инструктором
Керченский стрелок оказался любителем "Новороссии"
Предполагаемый террорист — ярый поклонник «русского мира».
Этот вывод сделали внимательные читатели страничек в соцсетях Владислава Рослякова, которого подозревают в случившейся трагедии.
18-летний парень учился в керченском политехническом колледже с 2015 года по специальности «монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 17 октября около полудня в этом учебном заведении прогремели взрывы, в результате которых погибли 18 человек и около 50 получили ранения.
Читайте также: «Люди с автоматами расстреливали всех, кого видели»: очевидцы рассказали «ФАКТАМ» подробности теракта в Керчи
Оккупанты заявили, что организатором теракта был Росляков, который покончил жизнь самоубийством. Его тело якобы обнаружили на втором этаже в библиотеке.
Следователям предстоит выяснить причины, которые толкнули парня (если это действительно был он) на такой бесчеловечный поступок. Российские СМИ пишут о двух вариантах: Росляков «очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им»; «устроил нападение на колледж из-за неразделенной любви». Пока о нем известно совсем немного. В частности, что он был адептом «русского мира» и «Новороссии», то есть поддерживал оккупационный режим в Крыму и на Донбассе. Так, он восхищался всевозможными агитационными картинками типа тех, что выставил у себя на страничке (на фото).
Ранее «ФАКТЫ» писали, что директор колледжа, которая выехала оттуда за 10 минут до нападения, рассказала, что «детей трупов полно».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!