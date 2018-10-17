Керченский стрелок оказался любителем "Новороссии"

Украина

Предполагаемый террорист — ярый поклонник «русского мира».

Этот вывод сделали внимательные читатели страничек в соцсетях Владислава Рослякова, которого подозревают в случившейся трагедии.

18-летний парень учился в керченском политехническом колледже с 2015 года по специальности «монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 17 октября около полудня в этом учебном заведении прогремели взрывы, в результате которых погибли 18 человек и около 50 получили ранения.

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Оккупанты заявили, что организатором теракта был Росляков, который покончил жизнь самоубийством. Его тело якобы обнаружили на втором этаже в библиотеке.

Следователям предстоит выяснить причины, которые толкнули парня (если это действительно был он) на такой бесчеловечный поступок. Российские СМИ пишут о двух вариантах: Росляков «очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им»; «устроил нападение на колледж из-за неразделенной любви». Пока о нем известно совсем немного. В частности, что он был адептом «русского мира» и «Новороссии», то есть поддерживал оккупационный режим в Крыму и на Донбассе. Так, он восхищался всевозможными агитационными картинками типа тех, что выставил у себя на страничке (на фото).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что директор колледжа, которая выехала оттуда за 10 минут до нападения, рассказала, что «детей трупов полно».

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