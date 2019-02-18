Здоровье

Ночная потливость может сигнализировать о серьезных недугах: как себе помочь

Бывает, что человек просыпается среди ночи в холодном поту. Если такое случается эпизодически, волноваться не о чем. Возможно, просто было душно в спальне, да и пижама оказалась слишком теплой. Но когда в помещении прохладно, свежо, а потливость беспокоит практически каждую ночь, надо искать возможные проблемы со здоровьем.

Гипергидроз может быть симптомом нервно-психических и соматических заболеваний. Если человек чрезмерно потеет на фоне эмоциональных перегрузок, скорее всего, у него есть нарушения вегетативной нервной системы. У таких людей неприятности в семье и на работе вызывают избыточное выделение пота. Стоит обратиться к психологу или психотерапевту.

Потливость, в том числе ночная, может возникать при гипертиреозе (гиперфункция щитовидной железы). При этом недуге гормонов вырабатывается свыше нормы. Кроме потливости человека беспокоят дрожание рук, учащенное сердцебиение, нервозность, снижение веса. Рекомендуется консультация эндокринолога. Врач назначит ультразвуковое исследование щитовидной железы, анализы на гормоны щитовидки, другие обследования.

Причиной ночного потоотделения может быть резкое снижение уровня сахара в крови (гипогликемия). С такой проблемой сталкиваются люди, страдающие диабетом, а также те, кто придерживается жестких диет. Важно избегать длительных перерывов в еде и чрезмерных ограничений в питании.

При некоторых видах рака, например, лимфоме Ходжкина, беспокоит не только ночная потливость, но и невысокая (субфебрильная) температура, потеря веса. Обязательно нужна консультация как семейного врача, так и онколога.

Потливость может беспокоить тех, кто страдает ишемической болезнью сердца, гипертонией, имеет избыточный вес.

У женщин в период климакса из-за гормональной перестройки возникает потливость.

От неприятных симптомов поможет избавиться заместительная гормональная терапия, которую назначит гинеколог. Справиться с приливами и потоотделением помогают также успокаивающие травяные чаи и препараты.

Некоторые люди, чтобы избавиться от потливости, удаляют потовые железы под мышками, но это опасно, ведь при выделении пота организм очищается от токсинов. Важно найти причину проблемы, чтобы решить ее.

Как уменьшить потливость Рекомендуется ограничить употребление соли, насыщенных жиров, сладостей, кофе, чая, какао, шоколада, пряностей и специй. Важно пить не менее двух литров обычной воды в сутки.

Принимать душ желательно два раза в день, а если есть возможность — еще чаще.

Можно использовать антиперспиранты.

Следует выбирать одежду из натуральных тканей — хлопка, вискозы. Важно, чтобы брюки и блузы были удобными и не сковывали движения. Также лучше отдавать предпочтение кожаной обуви. Синтетическая одежда и обувь из искусственных материалов может усиливать потливость.

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