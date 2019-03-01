«4-летняя дочка выше меня»: украинке, чей рост едва превышает метр, удалось родить двух детей

Здоровье

Особый случай

Испытания начались для Лилии Турчин с первых дней жизни: врожденное искривление позвоночника в очень тяжелой форме. Позвоночник у девочки был просто перекручен во всех проекциях. Мама не хотела сдаваться, но не знала, как помочь своему ребенку. Два старших Лилиных брата росли здоровыми, а за долгожданную девочку родителям пришлось бороться (напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему у детей возникает сколиоз).

— С самого рождения меня возили на консультации к разным врачам, многие из них предлагали сделать операцию на позвоночнике, не давая гарантии, что после нее я смогу ходить, — рассказывает 42-летняя Лилия. — И только один врач сказал маме: «Операция погубит ребенка, после нее девочка будет лежачим инвалидом. Если же ничего не делать, кроме массажей, зарядки, то ребенок сможет ходить самостоятельно. Вам решать». Мы очень благодарны этому доктору. Мама послушалась его совета и каждый день, сколько себя помню, делала мне массажи, ванны. Благодаря этому я никогда не испытывала болей ни в спине, ни в ногах. Понимаю, это все благодаря маминому упорному труду.

— А как воспринимали вас односельчане, дети в школе не донимали?

— Не знаю почему, но любовь меня окружала постоянно. Родители, старшие братья, младшая сестричка меня любили, одноклассники возили на коляске даже на дискотеку и совершенно не стеснялись со мной общаться. Наверное, повезло, что встретила на своем пути так много добрых, хороших людей. Конечно, были и испытания. Первый муж детей не хотел, пришлось сделать аборт. А во втором браке у нас с мужем дочь и сын. Так что настоящего женского счастья я дождалась.



* По словам Лилии, муж Виктор очень любит сына и дочку

— Врачи поначалу не советовали вам рожать?

— Когда в Полтаве пришла становиться на учет, врач сразу спросила: «У вас с головой все в порядке? Такие, как вы, не должны рожать. Вас же ребенок будет стыдиться, когда подрастет!» Но я поставила ее на место. Тогда мне дали направление в Киев, в Институт педиатрии, акушерства и гинекологии. Я очень переживала, думала, что здесь меня встретят такими же словами. А получилось все наоборот — замечательные врачи Юлия Давыдова и Алиса Лиманская успокоили, сказав, что сделают все возможное, чтобы я выносила ребенка.

— Лиля обладает уникальной энергетикой, замечательным характером и стойкостью, а помогать таким людям стать счастливыми для нас большая радость, к тому же мы просто обязаны это делать согласно всем нормам врачебной этики, — говорит профессор Юлия Давыдова. — Мы можем предупредить женщину, которая имеет тяжелые заболевания, инвалидность, что она очень рискует, вынашивая беременность, объяснить, что грозит ей и будущему ребенку. Но лишить ее мечты о материнстве не может никто…

— С Виктором мы познакомились по переписке, — рассказывает Лилия. — Я не скрывала от него, что выгляжу необычно, что у меня очень маленький рост и большие проблемы с позвоночником. Но Витя ответил, что его это не смущает. Переписывались два месяца. Когда впервые встретились, поговорили, он сказал: «Я уверен, что такая женщина, как ты, родит ребеночка и станет хорошей мамой!» Меня эти слова подкупили. А через неделю Виктор написал, что делает мне предложение. Во время росписи будущий муж стал передо мной на колени. Многие не верят — мол, как практически здоровый мужчина захотел построить со мной семью? Могу объяснить: у него была тяжелая жизненная ситуация, а в эти моменты человек понимает, что главное в жизни — душевные отношения. Виктор признался, что просил у Бога, чтобы жена была верующей, пусть даже инвалидом на коляске, но искренней, нежной, способной его понять.

— В вас он увидел эти качества?

— Думаю, да. Я дала согласие на брак. Он даже попросил знакомого нарисовать мой портрет по фотографии. Это очень трогательно. А еще в подарок я получила шкатулку в виде черепашки. Когда мы уже поженились и стали жить вместе, почувствовала настоящую заботу. Хотя с бытовыми проблемами могу справиться сама — готовлю, стираю, но от помощи не отказываюсь.

— Оба ребенка появились на свет в Институте педиатрии, акушерства и гинекологии. Как вы готовились к родам?

— Во время первой беременности я долго находилась на сохранении. Врачи, медсестры, нянечки института так обо мне заботились! Здесь работает потрясающая команда. Это особенно важно для женщин, у которых есть проблемы со здоровьем. Потому что, несмотря ни на что, каждая мечтает стать мамой и имеет право на счастье. Когда Юлия Владимировна Давыдова говорила обо мне другим врачам: «Это моя девочка!», сердце сжималось от чувства благодарности и ощущения радости. А еще я постоянно слышала от нее и кардиолога Алисы Юрьевны Лиманской: «Не волнуйся, все будет хорошо!» Такие слова придавали уверенность. Ведь до встречи с этими врачами другие гинекологи настаивали на аборте, говорили, что я не смогу родить.

Пока я лежала на сохранении в институте, со мной постоянно находилась моя младшая сестра Полина, она же первой увидела Алиночку. Дочка была ростом 43 сантиметра, весила один килограмм 740 граммов. Как только я пришла в себя после кесарева сечения, спросила врачей, жива ли дочка. Очень переживала. Помню, мне еще не убрали какие-то трубочки, я с трудом передвигалась, но отправилась к малышке. Это было маленькое чудо — наша дочка! Муж увидел ее через неделю. Во время второй беременности мне вновь сделали кесарево на 35-й неделе. Вес у сына был два килограмма 430 граммов. Рост, как и у сестрички, 43 сантиметра. Сына показали Виктору почти сразу.



* Лилия Турчин убеждена, что именно дети дали ей испытать настоящее женское счастье

— Оказалось, что у мальчика врожденный порок сердца…

— Да. Открытое овальное окно в сердечной перегородке. В четыре месяца сыночка прооперировали в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. Теперь Саша здоров. Ему год и восемь месяцев, дочке — четыре с половиной года. Сейчас она уже выше меня (мой рост 1 метр 6 сантиметров). Дети ничем не отличаются от сверстников. Алина, как и все девочки, обожает играть в куклы, рисует солнце и облака, а еще любит красить ногти фломастером. Я по профессии мастер маникюра, окончила специальные курсы. Раньше себе наращивала ногти, красиво расписывала, а сейчас, как только беру бутылочку с лаком, передо мной сразу появляются две детские ручки — «Мама, покрась!»

— Вы еще снимаете квартиру в Киеве?

— Уже нет. Мы жили в столице почти год, а сейчас вернулись в деревню в Винницкую область, ближе к моей маме и другим родственникам. Это в 120 километрах от областного центра. Потихоньку отстраиваем свой дом. В кухне будет сделано все так, чтобы я при моем росте быстро управлялась с домашними делами. Конечно, жить в деревне сложнее — надо печку топить, воду носить, обзавестись хозяйством, но мы справимся.

— Действительно ли Лилия Турчин — уникальная пациентка? — спрашиваю руководителя отдела акушерских проблем экстрагенитальной патологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины профессора Юлию Давыдову.

— Конечно, уникальная: при таком маленьком росте ей очень сложно было выносить ребенка, — говорит Юлия Владимировна. — К тому же у женщины очень сильное искривление позвоночника, поэтому во время операции ее нельзя было положить ни на спину, ни на бок. Пришлось укладывать полубоком и делать кесарево сечение в таком положении.

— Лиля понимала сложность ситуации?

— Ей не нужно было знать о наших профессиональных трудностях. Наоборот, Лиля должна была ощущать уверенность, что мы постараемся сделать так, чтобы она стала еще одной счастливой мамой, а затем и дважды мамой.

— Судя по результату, у вас все получилось…

— Нам действительно есть чем гордиться. Но в основе этих ощущений — огромный личный опыт и поддержка всего коллектива нашего института. Когда я говорю об опыте, то имею в виду, что в первые два года своей работы, в начале 90-х, прооперировала более сорока беременных, у которых был кифосколиоз (искривление позвоночника) разной степени тяжести. Затем мы занимались женщинами, получившими спинальные травмы. Во всем мире это не считается противопоказанием к беременности. Пришлось знакомиться с зарубежной литературой, изучать опыт коллег и приобретать собственный. Теперь и для нас пациентки-колясочницы — обычное дело.



* «Сыну Саше год и восемь месяцев, дочке — четыре с половиной года. Сейчас она уже выше меня, — говорит Лилия. — Дети ничем не отличаются от сверстников»

— Вы наблюдаете их во время беременности, делаете кесарево сечение?

— Да, и к тому же психологически поддерживаем — проводим скайп-конференции (их организатор — Татьяна Баранцова, представитель Национальной ассамблеи людей с инвалидностью), отвечаем по электронной почте на самые интимные вопросы: как жить половой жизнью, если и муж, и жена колясочники, можно ли испытать оргазм, как готовиться к беременности, как она протекает? В 2009 году Украина присоединилась к международной конвенции, принятой Организацией объединенных наций, в которой сказано, что женщины с ограниченными возможностями (в частности, со спинальными травмами) имеют право вынашивать беременность и рожать. Это гуманно и по-человечески правильно. Обязанность врачей — не унижать, не оскорблять, а всячески поддерживать таких женщин, что мы и делаем. Особенно активизировался такой подход в последние четыре года. И задает в этом тон именно наш институт во главе с директором академиком Юрием Геннадиевичем Антипкиным. Женщины, которые лечатся или наблюдаются в нашем институте, часто имеют сложные заболевания сердечно-сосудистой системы («ФАКТЫ» писали о пациентке, которой во время беременности была сделана операция на сердце и, несмотря на это, ей удалось выносить здорового ребенка. — Авт.), диабет, проблемы с почками, аутоиммунные нарушения и другие.

— Беременные с хроническими заболеваниями или другими проблемами, вызванными этим состоянием, постоянно находятся под нашим наблюдением, а те, у кого особенно тревожная ситуация, буквально живут в стационаре, — рассказывает ведущий научный сотрудник ИПАГ, доцент кафедры внутренней медицины № 2 Национального медуниверситета имени А. А. Богомольца Алиса Лиманская. — Лилия тоже провела у нас несколько месяцев. Женщина маленькая, а плод у нее обычный, и когда матка увеличивается, а ребенок занимает все больше пространства, страдают внутренние органы, особенно сердце, легкие. С одной стороны, мы должны не допустить у мамы серьезных осложнений, с другой — максимально долго доращивать ребенка. Лиле делали кесарево сечение в 35 недель. Это очень хороший показатель. Поэтому и проблем со здоровьем у малышей почти не было. К тому же у Лили была хорошая лактация, она смогла кормить детей грудным молоком. Сейчас, когда семья пришла к нам в гости, так приятно смотреть на улыбчивых и жизнерадостных деток.



* Юлия Давыдова (слева) и Алиса Лиманская считают, что Лилия обладает положительной энергетикой, прекрасным характером и стойкостью

— У женщин с хроническими заболеваниями рождаются здоровые дети?

— Во всяком случае, дети с врожденными пороками появляются на свет не чаще, чем у среднестатистических рожениц. А вот недоношенность случается. Но коллеги — неонатологи, педиатры — умеют их выхаживать.

— Бывают ситуации, когда беременность может стать большим риском для женщины и ее надо отговаривать?

— Мы вместе просчитываем риски, предупреждаем об опасности для жизни, но говорим: принимать решение будете вы. И во многих случаях слышим в ответ: «Я хочу рискнуть!» У женщин колоссальная вера в нас. Им кажется, что мы можем сотворить для них чудо: останутся живы и они, и дети. К счастью, чаще всего так и происходит. Но от врача это требует вдумчивости, умения выдерживать большие физические и эмоциональные нагрузки. Зато если благодаря тебе и всей нашей команде на свет появляется здоровый ребенок, испытываешь взрыв положительных эмоций. Вот почему «эмоциональное выгорание» нам не грозит.

Напомним, ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» детский ортопед Тамара Полищук рассказала, как уберечь детей от сколиоза и плоскостопия.

*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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