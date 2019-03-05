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Здоровье

Почему пожилым людям надо прививаться от гриппа

19:29 5 марта 2019   132
прививка от гриппа
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Пожилые люди чаще других заражаются гриппом и у них хуже иммунный ответ на прививку, выяснили эксперты из Чикагского университета.

Ученые обследовали добровольцев разного возраста, недавно сделавших прививку от гриппа. Из образцов их крови был выделен тип В-клеток, производящих антитела к знакомым вирусам. Как оказалось, клетки пожилых людей вырабатывали мало антител, реагировавших на вирусы. А вот у молодых их производилось много.

Но, несмотря на это, специалисты все же призывают пожилых людей вакцинироваться, чтобы избежать осложнений, в том числе воспаления легких, которое может угрожать жизни. Кстати, сейчас врачи говорят, что делать прививку можно даже во время эпидемии.

Кстати, ученые выяснили: заболеет человек гриппом или нет, зависит от микробов в носу.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Украине увеличилось число умерших от гриппа.

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