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Заболеет человек гриппом или нет, зависит от микробов в носу
Почему кто-то из членов семьи, которые живут в одной квартире, болеет гриппом, а кто-то — нет (напомним, в Украине эпидпорог превышен в пяти областях, а в Киеве из-за гриппа карантин объявили в 25 школах). Неужели дело только в иммунитете? Ответ на этот вопрос искали сотрудники Университета Мичигана. По их мнению, в носовой полости и на слизистой горла у некоторых людей находятся бактерии, снижающие риск заражения гриппом. К такому выводу они пришли в ходе эксперимента, в котором участвовали 717 добровольцев.
Ученые взяли образцы микрофлоры носовой полости и горла у испытуемых. Было выделено пять бактерий, которые, как полагают специалисты, уберегают от гриппа. Также ученые учитывали другие факторы: вакцинировался ли человек, какой образ жизни он ведет, сколько людей проживает в квартире (доме).
Однако искусственно изменить микрофлору, чтобы защититься от гриппа, скорее всего, не получится, полагают ученые.
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Чтобы не заболеть гриппом, лучше, конечно же, вакцинироваться. Кстати, американские ученые уже разработали вакцину от гриппа, для изготовления которой не используется куриный белок. Она подойдет тем людям, у которых на него аллергия. В производстве вакцины применялись клеточные технологии. В июне 2018 года были опубликованы данные клинических исследований по результатам эпидемического сезона гриппа 2017—2018 года. Эксперты утверждают, что прививка очень эффективна, она позволила снизить риск госпитализации по сравнению с обычной вакциной. Препарат одобрен для детей старше девяти лет.
Как избежать заражения
- Лучше всего сделать прививку.
- Выходя из дому, стоит смазать носовые ходы оксолиновой мазью или растительным маслом.
- Можно надевать в общественных местах многослойную маску.
- Старайтесь чаще мыть руки и не касаться пальцами лица.
- Придя домой или в офис, рекомендуется промыть нос и прополоскать горло подсоленной водой.
- Тем, у кого высокий риск осложнений гриппа (пожилым людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным и детям), надо стараться избегать многолюдных мест.
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