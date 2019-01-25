Здоровье

Заболеет человек гриппом или нет, зависит от микробов в носу

Почему кто-то из членов семьи, которые живут в одной квартире, болеет гриппом, а кто-то — нет (напомним, в Украине эпидпорог превышен в пяти областях, а в Киеве из-за гриппа карантин объявили в 25 школах). Неужели дело только в иммунитете? Ответ на этот вопрос искали сотрудники Университета Мичигана. По их мнению, в носовой полости и на слизистой горла у некоторых людей находятся бактерии, снижающие риск заражения гриппом. К такому выводу они пришли в ходе эксперимента, в котором участвовали 717 добровольцев.

Ученые взяли образцы микрофлоры носовой полости и горла у испытуемых. Было выделено пять бактерий, которые, как полагают специалисты, уберегают от гриппа. Также ученые учитывали другие факторы: вакцинировался ли человек, какой образ жизни он ведет, сколько людей проживает в квартире (доме).

Однако искусственно изменить микрофлору, чтобы защититься от гриппа, скорее всего, не получится, полагают ученые.

Чтобы не заболеть гриппом, лучше, конечно же, вакцинироваться. Кстати, американские ученые уже разработали вакцину от гриппа, для изготовления которой не используется куриный белок. Она подойдет тем людям, у которых на него аллергия. В производстве вакцины применялись клеточные технологии. В июне 2018 года были опубликованы данные клинических исследований по результатам эпидемического сезона гриппа 2017—2018 года. Эксперты утверждают, что прививка очень эффективна, она позволила снизить риск госпитализации по сравнению с обычной вакциной. Препарат одобрен для детей старше девяти лет.

Как избежать заражения

Лучше всего сделать прививку.

Выходя из дому, стоит смазать носовые ходы оксолиновой мазью или растительным маслом.

Можно надевать в общественных местах многослойную маску.

Старайтесь чаще мыть руки и не касаться пальцами лица.

Придя домой или в офис, рекомендуется промыть нос и прополоскать горло подсоленной водой.

Тем, у кого высокий риск осложнений гриппа (пожилым людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным и детям), надо стараться избегать многолюдных мест.

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