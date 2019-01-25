27.66 / 27.92 31.32 / 31.78
Киев: -9
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье

Заболеет человек гриппом или нет, зависит от микробов в носу

19:38 25 января 2019   243
грипп
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Почему кто-то из членов семьи, которые живут в одной квартире, болеет гриппом, а кто-то — нет (напомним, в Украине эпидпорог превышен в пяти областях, а в Киеве из-за гриппа карантин объявили в 25 школах). Неужели дело только в иммунитете? Ответ на этот вопрос искали сотрудники Университета Мичигана. По их мнению, в носовой полости и на слизистой горла у некоторых людей находятся бактерии, снижающие риск заражения гриппом. К такому выводу они пришли в ходе эксперимента, в котором участвовали 717 добровольцев.

Ученые взяли образцы микрофлоры носовой полости и горла у испытуемых. Было выделено пять бактерий, которые, как полагают специалисты, уберегают от гриппа. Также ученые учитывали другие факторы: вакцинировался ли человек, какой образ жизни он ведет, сколько людей проживает в квартире (доме).

Однако искусственно изменить микрофлору, чтобы защититься от гриппа, скорее всего, не получится, полагают ученые.

Читайте также: В этом сезоне Украину атакует новый агрессивный вирус гриппа: как себя защитить

Чтобы не заболеть гриппом, лучше, конечно же, вакцинироваться. Кстати, американские ученые уже разработали вакцину от гриппа, для изготовления которой не используется куриный белок. Она подойдет тем людям, у которых на него аллергия. В производстве вакцины применялись клеточные технологии. В июне 2018 года были опубликованы данные клинических исследований по результатам эпидемического сезона гриппа 2017—2018 года. Эксперты утверждают, что прививка очень эффективна, она позволила снизить риск госпитализации по сравнению с обычной вакциной. Препарат одобрен для детей старше девяти лет.

Как избежать заражения

  • Лучше всего сделать прививку.
  • Выходя из дому, стоит смазать носовые ходы оксолиновой мазью или растительным маслом.
  • Можно надевать в общественных местах многослойную маску.
  • Старайтесь чаще мыть руки и не касаться пальцами лица.
  • Придя домой или в офис, рекомендуется промыть нос и прополоскать горло подсоленной водой.
  • Тем, у кого высокий риск осложнений гриппа (пожилым людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным и детям), надо стараться избегать многолюдных мест.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как не пропустить пневмонию при гриппе и ОРВИ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.

Киев
-9

Ветер: 3 м/с  Ю-В
Давление: 748 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины