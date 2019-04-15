Зеленский записал новое видео к Порошенко, вспомнив про анализы

Украина

Кандидат на пост президента Украины, комик Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к действующему президенту Петру Порошенко. В новом ролике кандидат Зеленский высказал ряд требований к главе государства.

Лидер «Квартала» неожиданно заговорил о судьбе украинских моряков, захваченных в плен Россией в конце прошлого года.

«Я хочу, чтобы вы вспомнили о том, о чем вы забыли. О наших моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналах в поимках Зеленского, насдаетесь анализов… всем», — говорит Зеленский.

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) 15 Апр 2019 в 2:21 PDT

Эти слова выглядят особо странно на фоне того, что президент Петр Порошенко неоднократно требовал от Кремля освободить 24 украинских моряка, захваченных Россией вблизи Керченского пролива. Для решения этого вопроса президент привлекал западных лидеров, однако в Москве дали понять, что решать судьбу военнопленных до выборов президента Украины не будут.

История с анализами выглядит еще более интересно. Зеленский бросил вызов Порошенко с требованием провести дебаты кандидатов на пост президента на НСК «Олимпийский», а перед этим сдать анализы на алко- и наркозависимость. Президент дал согласие и на сдачу анализов и на дебаты на стадионе, однако сдавать анализы Зеленский поехал в частную клинику своего товарища. С публикацией результатов у Зеленского вообще возник конфуз, поскольку на данных бланка было написано, что кровь на анализы взяли за три дня до того, как тот побывал в клинике и сдавал кровь под прицелом телекамер. Порошенко же дал добро на публикацию результатов анализов, а также сдал анализы международным экспертам VADA.

Накануне президент Порошенко ждал Зеленского на НСК «Олимпийский», где по задумке организаторов должны были состояться дебаты между кандидатами, однако Зеленский не пришел. В четверг вечером Петр Порошенко даже приехал в студию канала «1+1», который открыто поддерживает Зеленского, и ему удалось пообщаться со своим оппонентом по телефону. Впрочем, и здесь лидер «Квартала» отличился, по-хамски перебивая собеседника и в итоге бросив трубку, что вызвало волну негодования в сети. На этом фоне призывы Зеленского выглядят странно, поскольку его неоднократно вызывали на публичную беседу, однако тот постоянно находил причины отказаться. Взамен его позицию до избирателей и журналистов доносят сотрудники штаба.

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