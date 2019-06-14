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Одежда с принтами забавных пончиков и гамбургеров заставляет детей полюбить вредную пищу
Специалисты США обеспокоены ростом числа детей с ожирением, поэтому всячески ищут способы научить их выбирать полезную пищу. К примеру, во многих американских школах исчезла вредная еда. Теперь вместо обычных чипсов там продают яблочные, а вместо соленого арахиса — полезные орехи. Кроме того, детям предлагают овощные салаты.
Но психологи из Университета Мичигана убеждены: любовь к вредной еде у ребенка возникает не только потому, что ему дают ее пробовать. Этому способствует даже одежда, которую дети носят и видят в магазинах. В последние годы вошли в моду футболки и платья с изображениями пончиков, пирожных, гамбургеров и прочих вредных продуктов. По мнению специалистов, это лучшая реклама такой пищи.
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Ученые обнаружили, что на каждой одиннадцатой детской вещи, продающейся в больших супермаркетах, изображена еда, часто — нездоровая. При этом пища была нарисована яркими красками и выглядела забавно: например, пончик с глазами и улыбкой, мороженое с сумкой, приветствующие друг друга пакет чипсов и газировка. На одежде для девочек чаще изображались десерты, а на одежде для мальчиков — гамбургеры и пицца.
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Такие картинки, по мнению психологов, располагают ребенка к себе и создают эмоциональную привязку. Специалисты рекомендуют покупать детям одежду с полезной едой: капустой брокколи, апельсинами, бананами и другими овощами и фруктами.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали новые правила питания от британских диетологов.
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