Здоровье

Количество антибиотиков в реках превышает нормы в сотни раз: чем это грозит

Концентрация антибиотиков в некоторых реках превышает безопасные нормы в сотни раз, заявили специалисты из Йоркского университета (Канада). Такие выводы они сделали, проанализировав образцы воды из 711 рек в 72 странах. Антибиотики были обнаружены в 65 процентах водоемов, причем в 111 опытных образцах их концентрация превышала безопасный уровень. Наиболее загрязненными антибактериальными препаратами оказались реки в Бангладеш, Кении, Гане, Пакистане и Нигерии. Концентрация медикаментов в некоторых кенийских реках настолько высока, что ни одна рыба не смогла там выжить. В Северной Америке превышение зафиксировано в 15 процентах образцов, в Европе — в восьми. В лондонской Темзе, например, обнаружили пять антибиотиков. Реки Австрии назвали самыми чистыми. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что вследствие изменения климата вода в Черном море у побережья Одессы стала зеленой из-за интенсивного развития токсичных водорослей.

Наиболее распространенным оказался препарат, применяемый для лечения инфекций мочевыводящих путей, его нашли в 307 водоемах.

Загрязнение рек антибиотиками опасно, так как грозит появлением нечувствительных к ним микробов. По данным ООН, рост числа устойчивых к антибактериальным препаратам бактерий может привести к гибели десяти миллионов человек к 2050 году. Лекарства попадают в реки и почву с отходами жизнедеятельности людей и животных и вытекают из очистных сооружений предприятий по производству медикаментов.

Ранее ученые были обеспокоены загрязнением воды веществами, которые содержатся в пластике. Более чем в 80 процентах водопроводной воды в мире содержится пластик, частицы которого могут попадать во внутренние органы человека. Химические вещества оказываются в легких и в кровотоке и могут негативно повлиять на эндокринную систему.

Специалисты из Университета Миннесоты изучили 159 образцов водопроводной воды, взятых по всему миру, включая Уганду и Эквадор, и пришли к выводу, что веществами из пластика она в большей или меньшей степени заражена везде. Как бы хорошо ни была очищена вода, она идет по трубам, которые со временем изнашиваются. Поэтому, доходя до квартиры, вода может стать небезопасной. Так что водопроводную воду надо обязательно дополнительно фильтровать дома.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Австралия и Евросоюз ввели запрет на использование одноразовых изделий из пластика.



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