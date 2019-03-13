Сталин договорился с Гитлером, что тот поможет Венгрии оккупировать Карпатскую Украину

История современности

— В 1939 году появился исторический шанс добиться независимости части украинских земель — в Закарпатье, — говорит руководитель Центра исследований историко-культурного наследия Украины кандидат исторических наук Сергей Кот. — Предпосылки для этого были заложены в конце 30-х годов, когда в крае произошел бурный рост национального самосознания украинцев. В это время общепризнанным лидером украинцев Закарпатья стал отец Августин Волошин — известный философ, теолог и преподаватель. Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в 2017 году в честь Августина Волошина в Киеве назвали улицу.

Политические условия для реализации идеи собственной государственности украинцев Закарпатья создал Мюнхенский договор (в бывшем СССР его называли «Мюнхенский сговор»). В чем там было дело: из-за поражения в Первой мировой войне Германия утратила некоторую часть территорий, населенных преимущественно немцами. Одна из таких земель — Судетская область — отошла Чехословакии, образовавшейся на обломках Австро-Венгерской империи. Но в конце 30-х годов ХХ века нацистская Германия в категорической форме потребовала передать ей эти территории.

В Мюнхене 30 сентября 1938 года лидеры Великобритании, Франции, Италии и Германии подписали договор о том, что Судеты заберут у Чехословакии в пользу Третьего рейха. Понятно, что это весьма спорное решение стало следствием «политики умиротворения», которую проводили тогда Великобритания и Франция, чтобы Гитлер не развязал в Европе новую войну. В то же время Польша предъявила Чехословакии ультиматум о «возвращении» ей Тешинской области, и в день подписания соглашения в Мюнхене ввела в нее свою армию. А Венгрия оккупировала южные и восточные регионы Словакии.

— Захват гитлеровской Германией Судетской области стал толчком к тому, что словаки и украинцы, жившие в многонациональной Чехословакии, потребовали наконец предоставить им права автономии, которые они должны были получить по условиям Сен-Жерменского мирного договора (подписан в 1919 году, им определялись границы и внутреннее устройство Чехословакии), — продолжает Сергей Кот. — А Мюнхенский договор подтолкнул украинских и словацких лидеров к решительным действиям. Уже через девять дней после его подписания из Ужгорода в Прагу направилась украинская делегация добиваться автономного статуса Подкарпатской Руси. Напряженные переговоры продолжались несколько дней. В результате чешское руководство пошло на уступки: согласилось, что Закарпатье станет федеративной единицей в составе Чехословакии. В Конституцию Чехословакии были внесены коррективы: каждая ее федеративная часть получила право на провозглашение независимости в случае, если изменится статус страны. Автономия была названа «Карпатская Украина». Парламент Чехословакии 22 ноября 1938 года принял закон о ее статусе и утвердил состав правительства Карпатской Украины. Автономию тогда предоставили и Словакии.

К сожалению, у Карпатской Украины были сильные внешние враги, которые тогда, осенью 1938 года, приступили к активным действиям.

— Кто же это?

— Прежде всего Венгрия и Польша. Они открыто высказали свои территориальные претензии на земли Закарпатья. Королевство Венгрия по примеру Германии стало добиваться пересмотра итогов Первой мировой войны. Польша активно поддерживала Венгрию в ее реваншистских устремлениях. Дело в том, что правительству в Варшаве было крайне невыгодно, чтобы в соседней Чехословакии появилась украинская автономия. Польша страшилась того, что успех борьбы украинцев за свою государственность в Чехословакии станет мощным стимулом для активизации национально-освободительного движения в Галичине и на Волыни.

— В захватнических намерениях Венгрию поддерживали не только ее союзники — Германия и Италия, но, вероятно, и СССР. В своих мемуарах организатор убийства Льва Троцкого и убийца лидера ОУН Евгения Коновальца генерал НКВД Павел Судоплатов написал, что «Сталин был очень обеспокоен перспективой появления в Закарпатье автономного или даже полностью самостоятельного украинского государства», — продолжает Сергей Кот. — Получается, советский диктатор тайно договорился с Гитлером, чтобы тот поспособствовал Венгрии в оккупации Карпатской Украины.

— Украинская автономия располагала собственными вооруженными подразделениями?

— Да, осенью 1938 года была создана организация народной самообороны «Карпатська Сiч». Активное участие в ее формировании принимали члены ОУН. Понимая, что в Закарпатье появился реальный шанс провозгласить независимое украинское государство, ОУН направляла туда своих самых способный людей. Но, к сожалению, чехословацкая армия разоружила отряды «Січі» и вышла из Закарпатья. Времени снова обеспечить украинских бойцов достаточным количеством оружия просто не хватило.



* Штаб «Карпатської Січі»

— Что стало толчком к провозглашению полной независимости Карпатской Украины?

— Развал Чехословакии. Зимой 1939 года правительство Карпатской Украины во главе с Августином Волошиным приняло решение о проведении выборов в Сейм (В Карпатской Украине его называли «Сойм») автономии. Патриотическое Украинское национальное объединение получило абсолютное большинство голосов — 92,7 процента. Первое заседание Сейма было запланировано на 14 марта 1939 года.

Тем временем лидеры автономной Словакии, заручившись поддержкой Германии, решились на провозглашение полной независимости. Законодательное утверждение решения об этом назначили на 14 марта. В этот же день глава правительства Карпатской Украины Августин Волошин принял решение провозгласить полную государственную независимость Карпатской Украины. Сейм избрал его президентом страны.



* Выборы в Сейм Карпатской Украины



* Руководство Карпатской Украины во главе с президентом Волошиным (в первом ряду слева)

— Сложившейся ситуацией решила воспользоваться Венгрия: в ночь на 14 марта ее стотысячная армия при поддержке авиации начала вторжение в Карпатскую Украину одновременно с трех сторон, — продолжает собеседник. — В бой с захватчиками вступили подразделения «Сiчі». Особенно жестокие бои развернулись на Красном поле на подступах к Хусту, где сечевики смогли остановить и задержать наступление врага, чем обеспечили возможность провести 15 марта историческое заседание Сейма, на котором был принят Конституционный закон о полной независимости Карпатской Украины.

Вечером того исторического дня в квартире президента Августина Волошина прошло совещание, на котором венгерский парламентер потребовал капитуляции. Его поддержал консул нацисткой Германии в Хусте Гофман. Начальник штаба «Карпатської Січі» Михаил Колодзинский заявил, что в словарном багаже украинского националиста такого слова, как «капитуляция», нет.

Еще несколько дней отряды «Січі» сражались с превосходившими их силами противника. С бойцами самообороны, попавшими плен, оккупанты расправлялись: расстреливали, издевались, несколько тысяч человек отправили в концлагеря.

Замечу, что 15 марта Германия оккупировала Чехию.



* Венгерские танки в Хусте, столице Карпатской Украины



* Братание венгерских и польских солдат

— Как сложилась судьба президента Карпатской Украины?

— Августин Волошин и члены правительства выехали за рубеж. К сожалению, в 1945 году агенты НКВД сумели схватить Волошина в Праге. Его доставили в Москву. Допросы продолжались с 22 мая по 20 июня. От него требовали официально отречься от поста президента Карпатской Украины. Он нашел в себе мужество отказаться. Казнили Августина Волошина 19 июля 1945 года.



* Похищенного в Праге Августина Волошина казнили в Москве в 1945 году

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в 2018 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который признает воинов ОУН-УПА участниками войны за независимость Украины и распространяет на них статус участника боевых действий и все связанные с этим социальные гарантии.

Кроме того, в Национальном музее истории Украины открылась выставка «Зродились ми великої години…», приуроченная к 90-летию со дня основания Организации украинских националистов, на которой демонстрируются чудом уцелевшие реликвии ОУН.



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