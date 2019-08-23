Украина

Украинцев ждут длинные выходные: как будем отдыхать на праздники

В связи с тем, что в субботу, 24 августа, Украина празднует 28-ю годовщину независимости, нерабочим днем будет и понедельник, 26 августа. На праздничные дни в украинских городах запланированы мероприятия, приуроченные ко Дню независимости. Насыщенная программа подготовлена и в Киеве.

День независимости в столице начнется с Марша достоинства с участием президента Украины Владимира Зеленского. Затем от парка Шевченко до Майдана пройдет альтернативный Марш защитников Украины, который организовали военнослужащие и волонтеры после указа Зеленского об отмене военного парада 24 августа 2019 года.

Накануне праздника в столице проходила репетиция программы мероприятий ко Дню независимости, к которым массово привлекают детей.

День независимости — праздник, с которым стоит поздравить друзей и родных — красивые открытки и поздравления можно посмотреть на сайте «ФАКТОВ». И спеть вместе самые лучшие песни об Украине.

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