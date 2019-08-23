Ученым впервые удалось вырастить печень человека

Здоровье и медицина

Американские ученые смогли вырастить генетически модифицированную печень человека. Этот орган, который меньше настоящей печени, специалисты планируют использовать для тестирования лекарств и изучения жирового гепатоза. При этом заболевании клетки печени замещаются жиром, что со временем может привести к циррозу и печеночной недостаточности.

На первой мини-печени уже протестировали один из новых препаратов. Лекарство также проверили на мышах. Оказалось, животным препарат помогал, а для лечения людей оказался неэффективным.

Ученые из Университета Питтсбурга, создавшие печень, говорят, что исследовать действие лекарств на мышах не имеет смысла, так как генетика человека и лабораторных животных отличается, поэтому создание мини-печени человека логично и выгодно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Израиле ученые впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter