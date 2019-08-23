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Ученым впервые удалось вырастить печень человека
Американские ученые смогли вырастить генетически модифицированную печень человека. Этот орган, который меньше настоящей печени, специалисты планируют использовать для тестирования лекарств и изучения жирового гепатоза. При этом заболевании клетки печени замещаются жиром, что со временем может привести к циррозу и печеночной недостаточности.
На первой мини-печени уже протестировали один из новых препаратов. Лекарство также проверили на мышах. Оказалось, животным препарат помогал, а для лечения людей оказался неэффективным.
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Ученые из Университета Питтсбурга, создавшие печень, говорят, что исследовать действие лекарств на мышах не имеет смысла, так как генетика человека и лабораторных животных отличается, поэтому создание мини-печени человека логично и выгодно.
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