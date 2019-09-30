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Новое развлечение в интернете: на фото ищут леопарда
В интернете набирает популярность твит с фотографией, на которой запечатлен замаскированный среди камней леопард, пишет МК.
Снимок первой опубликовала пользовательница Bella Lack, отметив, что сначала она подумала, что это шутка.
«А вы можете его найти?» — написала она.
«Нет, не нашел. Только голова разболелась», — ответил Resister Dog.
«Я умру до того, как мне удастся его заметить», — сообщила Laura Jennings.
«Кто-нибудь, дайте мне ответ, а то я с ума сойду», — пожаловался Zack Ickowicz.
К счастью, животное обнаружили и показали другим пользователям.
Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke… until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo— Bella Lack (@BellaLack) 27 сентября 2019 г.
Напомним, что недавно пользователи Instagram придумали новое развлечение: они ищут своего двойника среди знаменитостей с помощью программы Gradient. Изюминкой приложения является то, что поиск двойника ведется не только по базе фотографий кинозвезд. Беспристрастная программа может найти сходство пользователя с историческим персонажем, с лицом на иконе или с героем известной картины.
Took me just few seconds. pic.twitter.com/fXbEQLLHOt— Foodenix (@foodenix) 29 сентября 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале лета в сети появилось приложение DeepNude, позволяющее «раздеть» людей на фото. Любой пользователь мог загрузить в программу снимок человека в одежде, а на выходе получить изображение с обнаженным телом. К сожалению, приложение было взломано, не выдержало наплыва пользователей и вскоре было закрыто.
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— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...