Мир

Новое развлечение в интернете: на фото ищут леопарда

В интернете набирает популярность твит с фотографией, на которой запечатлен замаскированный среди камней леопард, пишет МК.

Снимок первой опубликовала пользовательница Bella Lack, отметив, что сначала она подумала, что это шутка.

«А вы можете его найти?» — написала она.

«Нет, не нашел. Только голова разболелась», — ответил Resister Dog.

«Я умру до того, как мне удастся его заметить», — сообщила Laura Jennings.

«Кто-нибудь, дайте мне ответ, а то я с ума сойду», — пожаловался Zack Ickowicz.

К счастью, животное обнаружили и показали другим пользователям.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke… until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo — Bella Lack (@BellaLack) 27 сентября 2019 г.

Напомним, что недавно пользователи Instagram придумали новое развлечение: они ищут своего двойника среди знаменитостей с помощью программы Gradient. Изюминкой приложения является то, что поиск двойника ведется не только по базе фотографий кинозвезд. Беспристрастная программа может найти сходство пользователя с историческим персонажем, с лицом на иконе или с героем известной картины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале лета в сети появилось приложение DeepNude, позволяющее «раздеть» людей на фото. Любой пользователь мог загрузить в программу снимок человека в одежде, а на выходе получить изображение с обнаженным телом. К сожалению, приложение было взломано, не выдержало наплыва пользователей и вскоре было закрыто.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter