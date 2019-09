Новое развлечение в интернете: на фото ищут леопарда

В интернете набирает популярность твит с фотографией, на которой запечатлен замаскированный среди камней леопард, пишет МК.

Снимок первой опубликовала пользовательница Bella Lack, отметив, что сначала она подумала, что это шутка.

«А вы можете его найти?» — написала она.

«Нет, не нашел. Только голова разболелась», — ответил Resister Dog.

«Я умру до того, как мне удастся его заметить», — сообщила Laura Jennings.

«Кто-нибудь, дайте мне ответ, а то я с ума сойду», — пожаловался Zack Ickowicz.

К счастью, животное обнаружили и показали другим пользователям.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke… until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo