Прямая линия

Кофе — коварный напиток: поначалу он может снять головную боль, а затем ее усилить, — врач

К неврологу люди приходят с разными жалобами. Одна из самых частых — головная боль. У нее около сотни причин, среди которых — повышенное давление, генетическая предрасположенность, чрезмерное напряжение во время рабочего дня, частый прием обезболивающих лекарств и многое другое. Но нередко врачам приходится сталкиваться с более редкими недугами нервной системы, которые еще мало изучены. Например, боковым амиотрофическим склерозом (БАС). У человека начинают слабеть мышцы, возникают проблемы с речью, глотанием. Симптомы болезни быстро прогрессируют, приближая фатальный исход. Как вовремя распознать БАС? Почему возникает мигрень? Как предупредить ее приступ? На эти и другие вопросы ответил невролог, аспирант кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Владимир Костенко.

«Болевые ощущения возникают у тех, кто вовремя не поел»

*— Здравствуйте, Владимир Васильевич! Звонит Оксана из Обухова Киевской области, 52 года. Начала время от времени болеть голова, причем боль возникала ближе к затылку. Семейный врач заподозрил повышенное давление, а измерение это подтвердило. При гипертонии давящая головная боль всегда возникает в затылке?

— Чаще всего, ведь это боль напряжения, которая появляется, когда мышцы шеи и затылка подолгу напряжены. Организм посылает четкий сигнал, что человек что-то делает неправильно: работает за компьютером без перерывов, не высыпается и не умеет расслабляться, мало двигается.

— Какие таблетки мне помогут улучшить состояние?

— Их назначит врач. Если бездумно использовать таблетки, может возникнуть опасное осложнение — медикаментозно обусловленная головная боль. Приступы станут случаться чаще. Многие люди, которые поддались агрессивной рекламе обезболивающих и начали снимать головную боль таблетками, теперь не могут без них обходиться.

*— Это Лидия из Винницы, мне 39. Уже лет пять у меня время от времени возникают приступы мигрени. Врач назначил лечение, но оно не всегда помогает. Что делать?

— Мигрень, как и другие виды головной боли, — это крепость, которую с наскока не возьмешь: нужна грамотная осада. Важно не только принимать лекарства, но и наладить правильный образ жизни, отказаться от вредных привычек. Природа настроила в организме биологические часы, запрограммировав многие процессы на суточный ритм, а человек своим поведением часто пытается его разрушить.

Ложиться спать и вставать следует в одно и то же время. Если вчера пошли в кровать в 22:00, а сегодня после полуночи, то уже назавтра вас может настигнуть головная боль. Важно завтракать, обедать и ужинать в определенное время, включая выходные и праздничные дни. Если вы в разгар напряженного рабочего дня не успеваете поесть, то снижается уровень глюкозы в крови, и на следующий день может возникнуть приступ мигрени. Голодание, даже кратковременное, часто выступает пусковым механизмом (триггером) головной боли.

*— Меня зовут Екатерина, звоню из Пирятина Полтавской области. Несколько лет страдаю приступами головной боли. Состояние ужасное: тошнит, раздражают громкие звуки, яркий свет. Семейный врач заподозрил мигрень. Что делать?

— Обратиться к неврологу, чтобы он обследовал вас и подобрал индивидуальное лечение. Мигрень — это болезнь избранных, известных людей: Юлия Цезаря, Джона Кеннеди, Альберта Эйнштейна, Элвиса Пресли. Склонность к приступам мигрени мы унаследовали от предков. Пациент часто рассказывает, что мигрень была у ближайших родственников. Много тысяч лет назад некоторые древние люди приобрели обостренную чувствительность звуковых и световых анализаторов. Они лучше слышали и видели, и это помогло им выжить, оставить потомство.

Но в наши дни такая сверхчувствительность мозга может навредить. Яркий свет, громкий звук часто вызывают приступ мигрени. Старайтесь по возможности избегать всего, что чрезмерно перевозбуждает мозг, — это важно для предупреждения головной боли. Желательно вести дневник и записывать, что именно предваряло приступ.

Головную боль провоцируют Стресс.

Повышенное давление.

Гормональный сбой.

Нарушения сна.

Злоупотребление кофе.

Напряжение мышц затылка и шеи во время сидячей работы.

Резкая перемена погоды.

«Вызвать мигрень может даже сильный запах духов»

*— «ФАКТЫ»? Это Галина из Борисполя Киевской области, 60 лет. Заметила, что голова болит будто внутри. Какое обследование мне нужно пройти?

— Людям старше 50 лет головную боль игнорировать нельзя. Вам нужно сделать МРТ головного мозга, ультразвуковую доплерографию мозговых сосудов, сдать общий анализ крови, чтобы определить скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Также советую проконсультироваться у офтальмолога.

*— Анна из Новой Каховки Херсонской области. Мне врач назначил таблетки, снимающие мигрень. Но я заметила, что если пью их в разгаре приступа, то они мало помогают. Как быть?

— Когда боль на пике, работа желудочно-кишечного тракта замедляется, и таблетки плохо всасываются. Лекарство следует принять, как только начинаются первые предвестники мигрени — ощущение тошноты, раздражительность, слабость, покалывание в руках или ногах, появление перед глазами вспышек света или зигзагообразных линий.

Вам желательно поменьше бывать на ярком солнце, на улице следует носить солнцезащитные очки. В помещении должна быть температура не выше 24—25 градусов — это снижает вероятность приступа. Не допускайте появления чувства голода и держите под рукой легкий перекус: несколько орешков, яблоко.

*— Вам звонит Ирина из Запорожья. Я гипотоник, и сильная головная боль у меня возникает на перемену погоды. В такие дни чувствую вялость даже после трех-четырех чашек кофе. Что посоветуете?

— Если у вас пониженное давление, то при перемене погоды оно еще снижается, и голова начинает болеть. Кофе — коварный напиток, который иногда помогает снять некоторые виды головной боли, но часто может усилить болевые ощущения. Кофе как бы «обманывает» организм, давая ложный сигнал уставшему человеку, что все хорошо, а потом провоцирует головную боль.

Также желательно проверить содержание витамина D в крови: низкий его уровень может быть причиной хронической головной боли. Недостаток этого витамина, по некоторым данным, наблюдается у 80 процентов жителей Украины. Не помешает выяснить и уровень магния в крови, хотя это не всегда просто: большая его часть находится в клетках и костной ткани. Низкий уровень магния зафиксирован примерно у половины пациентов во время приступа мигрени. В зависимости от результатов обследования врач назначит лечение.

*— Вас беспокоит Лариса из города Черкассы. Еще с молодости головная у боль у меня возникает после выпитого красного сухого вина, пусть и пары глотков. Почему?

— Видимо, красное вино для вас является пусковым механизмом, провоцирующим появление головной боли. У каждого человека может быть не один такой провокатор, а несколько. Чаще всего это твердый сыр, шоколад, цитрусовые, орехи, бобовые. Также с осторожностью нужно употреблять пряности, например, острый перец. Стоит поменьше есть продуктов, напичканных множеством консервантов, стабилизаторов и усилителей вкуса. Блюда с большим количеством пищевой добавки глутамата натрия часто провоцируют головную боль, причем она может возникнуть не сразу, а спустя несколько дней после употребления такой еды. Провокаторами могут быть яркий свет, громкие звуки, а также сильный запах.

— Я тяжело переношу насыщенный восточный запах парфюма.

— Как и многие другие люди. Возможно, поэтому жители США (я там учился и работал в одной из лучших американских клиник — Кливлендской) редко пользуются духами.

Пища, провоцирующая мигрень Твердый сыр, особенно с плесенью.

Красное вино и другие виды алкоголя.

Кофе.

Шоколад.

Орехи.

Банан, сливы.

Цитрусовые.

Бобовые.

Нитраты и нитриты, находящиеся в сосисках и колбасах.

«Болезнь, при которой погибают клетки мозга, управляющие сокращением мышц, нередко встречается у профессиональных футболистов»

*— Прямая линия? Звонит Иван из Семеновки Черниговской области. Что делать, если ночью возникают судороги в ногах?

— Их появление имеет несколько причин: тяжелая физическая нагрузка, которую человек перенес, варикозная болезнь, недостаток некоторых минералов, в частности магния. А при якобы беспричинных судорогах нельзя исключить и такое грозное заболевание, как боковой амиотрофический склероз (БАС).

Об этом заболевании мало знают даже врачи. Бывает, что человек безуспешно ходит по специалистам, теряя драгоценное время, пока не попадет к тому, кто обследует и назначит правильное лечение. К сожалению, вылечить заболевание нельзя, но при раннем выявлении можно замедлить его развитие. Чаще страдают мужчины 45—60 лет.

— Как распознать заболевание?

— Важно вовремя заметить признаки, которые иногда человек считает незначительными: появилась легкая слабость в руках, стала подворачиваться нога. Сам больной уверен, что с ним все в порядке, ведь болевых ощущений нет, а неладное замечают окружающие. В этом особое коварство заболевания: изменения нарастают так постепенно, что человек привыкает к ним и приспосабливается.

Еще одна характерная особенность БАС — атрофия мышц. Они начинают уменьшаться, становятся более дряблыми, затрудняя привычные мелкие движения. Слабость может появляться в кисти одной руки, затрагивая затем предплечье, плечо. После слабеет другая рука или нога. У каждого пациента свои особенности течения болезни, и важно выявить их как можно раньше. Можете проконсультироваться у меня, предварительно перезвонив по телефону (097) 804−38−15 (в будние дни с 16:00 до 18:00).

*— Могу я поговорить с доктором? Это Валентина из Одесской области. Прочитала в анонсе прямой линии о БАС, и подозреваю, что мой муж болен. Какое обследование ему нужно пройти?

— Сделать МРТ, чтобы исключить другие недуги нервной системы со схожими симптомами: заболевания мышц (миозит, миотония, миастения) или спинного мозга, опухоли головного мозга. Для подтверждения диагноза необходима электромиография. Именно она указывает на гибель мышечных клеток, потерявших связь с головным мозгом. БАС — это дегенеративное поражение двигательных нейронов, которые передают информацию от центральной нервной системы к мышцам, управляя их сокращениями.

Также желательно сдать анализ крови на фермент, который вырабатывается при разрушении мышечной ткани (креатинфосфокиназу). После обследования назначают препараты, замедляющие развитие болезни.

Считается, что больные живут три — пять лет с момента проявления первых симптомов. Но некоторым пациентам удается продлить жизнь до десяти и даже двадцати лет. А британский ученый Стивен Хокинг с помощью современной техники поставил рекорд: прожил 76 лет, из них 50 лет он болел БАС. Видимо, у некоторых людей «включаются» защитные механизмы: организм локализует пораженные клетки мозга, не давая распространиться заболеванию на другие отделы.

Хотя точной статистики о количестве страдающих этим заболеванием в Украине нет, но мировые данные утверждают, что недуг встречается у пяти — семи человек на 100 тысяч населения. Каждые 90 минут в мире появляется еще один больной, которому поставили этот диагноз. Думаю, в Украине назрела потребность в открытии специального центра по изучению и лечению БАС, как это было сделано с другим заболеванием — рассеянным склерозом.

*— Это Олег из Полтавы. Я прочитал в Интернете, что БАС нередко развивается у футболистов. Почему? Я тревожусь, потому что мой сын занимается в футбольной секции.

— Исследования доказали, что футболисты в семь раз чаще страдают БАС, чем, например, велосипедисты или баскетболисты. Почему так, однозначного ответа нет. Можно только строить догадки. Возможно, дело в том, что у футболистов чаще возникают травмы шейного отдела позвоночника (спортсмены бьют головой по мячу). А может, «виноваты» пестициды, которыми обрабатывают траву на футбольном поле.

Как заподозрить БАС Возникают слабость и неловкость рук или ног.

Ухудшается координация, наблюдается неуклюжесть.

Появляются безболезненные подергивания отдельных мышц в различных частях тела.

Речь становится тягучей и «певучей».

Человек быстро утомляется.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как распознать сотрясение мозга и как избавиться от хронической усталости.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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