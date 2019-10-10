Forbes опубликовал рейтинг самых богатых американок: кто в него вошел (фото)

Мир

В начале октября журнал Forbes опубликовал свой ежегодный список 400 самых богатых людей в Соединенных Штатах Америки. Как уже сообщали «ФАКТЫ», его возглавил основатель компании Amazon Джефф Безос, чей капитал издание оценило в 114 миллиардов долларов. Второе место досталось Биллу Гейтсу (106 миллиардов долларов), третье — знаменитому инвестору Уоррену Баффетту (80,8 миллиарда долларов). Сегодня «ФАКТЫ» решили подробнее рассказать о первой пятерке самых богатых американках. В список попали 56 женщин, чей совокупный капитал составляет 429,7 миллиарда долларов. Это почти на 100 миллиардов больше, чем было в 2018 году. «Проходным баллом» в рейтинг оказалось состояние 2,1 миллиарда долларов.

Forbes делит женщин, вошедших в список, на следующие группы: те, кто самостоятельно заработали свое богатство, унаследовавшие капитал после смерти ближайших родственников или овдовели, а также те, кто получил деньги в результате развода.

Элис Уолтон

Элис Уолтон в общем списке занимает 11-е место, но при этом является самой богатой американкой. Ее капитал оценивается в 51,4 миллиарда долларов. Это на 6,4 миллиарда больше, чем было у нее в 2018 году. Столь значительный прирост обеспечил резкий скачок стоимости акций компании Walmart, которая и сделала семью Уолтон самой богатой в мире. Элис — единственная дочь Сэма Уолтона, основателя Walmart — крупнейшей в мире сети супермаркетов.

7 октября ей исполнилось 70 лет. Детей у нее нет. Элис дважды была замужем, но оба брака оказались скоротечными и завершились разводом. Уолтон несколько раз попадала в автомобильные аварии, в результате чего получила ряд тяжелых травм. Ее до сих пор мучают постоянные боли.

Джулия Кох. Фото Getty Images

Джулия Кох — самая богатая вдова в США. Ее состояние оценивается в 41 миллиард долларов, что позволило 57-летней женщине занять 13-е место в общем рейтинге. Ее супруг Дэвид Кох скончался в августе 2019 года. Джулия и трое ее детей унаследовали 42 процента акций Koch Industries — второй по величине частной компании в США. Джулия вышла замуж за Дэвида в 1996 году. Она помогает щедрыми пожертвованиями ряду американских музеев и больниц.

Лорен Пауэлл Джобс. Фото Getty Images

Лорен Пауэлл Джобс занимает 22-е место в общем списке. Вдова Стива Джобса унаследовала после его смерти акции Apple и Disney. Сегодня они оцениваются в 21,3 миллиарда долларов. Однако 55-летняя Лорен не захотела просто получать дивиденды. В 2016 году она создала собственную компанию Emerson Collective, которая занимается инвестициями, а получаемую прибыль пускает на решение различных социальных задач — образование, социальная защита, здравоохранение. У Лорен трое детей.

Маккензи Безос

Маккензи Безос буквально ворвалась в список самых богатых американцев в 2019 году. Произошло это после ее развода с Джеффом Безосом. Они прожили в браке 25 лет, а расстались после того, как СМИ выяснили, что у мистера Безоса есть любовница. Самый богатый человек в мире отдал жене 4 процента акций компании Amazon. На момент составления рейтинга 49-летняя Маккензи «стоила» 36,1 миллиарда долларов. Это позволило ей занять 15-е место в общем списке. Безос заявила, что отдаст половину своего состояния на благотворительность. Остальное намерена поделить когда-нибудь между своими детьми — тремя родными сыновьями и приемной дочерью.

Дайан Хендрикс

Дайан Хендрикс — самая богатая американка, заработавшая свой капитал самостоятельно. Он оценивается в 7 миллиардов долларов. Это 79-е место в общем списке. Дайан начинала карьеру бизнес-леди в 1975 году, продавая недорогие дома. Так она познакомилась с Кеном Хендриксом, у которого была небольшая компания по производству различных покрытий для крыш. Они договорились вести бизнес вместе. Использовали для начала банковские кредиты, встали на ноги. Основанная ими компания называется ABC Supply. Она производит не только покрытия для крыш, но и окна, двери, сайдинги. Кен и Дайан поженились и прожили в браке долгую и счастливую жизнь. Мистер Хендрикс умер в декабре 2007 года. Управление компанией полностью взяла на себя Дайан. У нее семеро детей и 17 внуков!

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