Синди Кроуфорд закатила вечеринку в стиле хиппи: как звезды Голливуда отмечают Хэллоуин

Мир

Хэллоуин давно уже превратился из древней традиции кельтов, проживавших на территории современных Ирландии и Шотландии, в международный веселый праздник. Кому-то он категорически не нравится, но с каждым годом желающих от души повеселиться в канун Дня всех святых становится все больше. «ФАКТЫ» рассказывали, какие мероприятия на Хэллоуин можно посетить в Киеве. В США Хэллоуин стал неотъемлемой частью американского образа жизни. Праздник обожают и дети, и взрослые. Детвора с удовольствием распевает песенки, получая за это сладости от соседей. Взрослым нравится наряжаться в костюмы, перевоплощаясь в героев популярных фильмов, мультиков, книг или просто знаменитостей. Звезды Голливуда соревнуются между собой, устраивая шумные вечеринки. Поскольку у всех довольно плотное расписание, а вечеринок огромное количество, веселье обычно начинается как минимум за неделю до 31 октября.

А вот для Бена Аффлека празднование Хэллоуина едва не обернулось крупными неприятностями. Как известно, 47-летний актер и продюсер год назад развелся с женой, актрисой Дженнифер Гарнер. Бывшая супруга поставила условие: Бен сможет видеться с их тремя детьми, если не будет пить. Аффлек год держался. Субботняя вечеринка в Лос-Анджелесе, да еще в компании с обворожительной незнакомкой, похоже, прервала его марафон трезвости. Очевидцы утверждают, что обладатель премии «Оскар» с трудом держался на ногах.

После вечеринки Бен Аффлек с трудом держался на ногах

Популярная певица Cardi B (настоящее имя Белкалис Марленис Альманзар) отпраздновала Хэллоуин вместе с мужем, рэпером Offset. Парочка зажигала в ночном клубе в штате Нью-Джерси в ночь на 26 октября. 27-летняя звезда хип-хопа, между прочим, входит в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time. Cardi B нарядилась медсестрой. Тот еще костюмчик, с подтекстом.

Из Cardi B получилась очень сексапильная медсестра

Одну из самых ярких вечеринок, посвященных Хэллоуину, закатили в этот раз бывшая супермодель Синди Кроуфорд и ее муж-ресторатор Рэнди Гербер. Супруги знают толк в организации подобных праздников. Гербер заодно воспользовался случаем лишний раз прорекламировать торговую марку Casamigos. Это текила, которую он начал выпускать в 2013 году вместе с Джорджем Клуни и Майком Мельдманом. В 2017 году партнеры продали Casamigos британской корпорации Diageo за миллиард долларов! Вечеринка проходила под знаком эпохи хиппи. Наряды были соотвествующими.

Вечеринка Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера была одной из самых ярких

В числе гостей, гулявших у Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, была и светская львица Париж Хилтон. 38-летняя красотка предстала в образе шоу-герл.

38-летняя Париж Хилтон предстала в образе шоу-герл

Кайли Дженнер, самая молодая в мире миллиардерша, заработавшая свое богатство самостоятельно, порадовала армию поклонников (у 22-летней представительницы клана Кардашьян-Дженнер —149 миллионов подписчиков в Instagram) новыми фото с явным намеком на Хэллоуин. Кайли позировала в черном кожаном платье от Christian Cowan и туфлях от Balenciaga.

Кайли Дженнер в черном кожаном платье от Christian Cowan и туфлях от Balenciaga

Король Instagram Дэн Билзерян («ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью с ним два месяца назад Как-то я просадил в покер 3,6 миллиона долларов, — король Instagram Дэн Билзерян) закатил свою вечеринку 24 октября. С костюмом заморачиваться не стал — как обычно, был в шортах. Красотки, всегда сопровождающие Дэна, также были в привычной для них одежде. Вернее — без нее.

Дэна Билзеряна всегда сопровождают полуобнаженные красотки Дэна

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», накануне Хэллоуина у известного певца Рики Мартина родился четвертый ребенок.

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