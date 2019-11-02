Украина

Наев в прямом эфире открыл глаза Шуфричу, не увидевшему российскую армию на Донбассе

Во время программы «Свобода слова с Савиком Шустером» в пятницу, 1 ноября, между гостями произошли очень эмоциональные диалоги, взаимные обвинения и почти оскорбления.

В ходе обсуждения разведения сил в Золотом, нардеп от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава комитета Верховной Рады по свободе слова Нестор Шуфрич усомнился в присутствии российских войска на Донбассе и спросил об этом заместителя начальника Генштаба ВСУ, бывшего командующего ООС Сергея Наева.

«Вы сказали, что происходит ротация российских войск, это действительно российские войска? Потому миссия ОБСЕ с 2015 года не зафиксировала их там», — такой вопрос задал генералу Шуфрич.

«Я говорил о российских войсках вдоль государственной границы в пределах Донецкой и Луганской области, там где продолжается операция ООС. Непосредственно на временно оккупированной территории находятся бригады и другие воинские части 1 и 2 армейских корпусов, которые организационно входят в состав 8-й общевойсковой армии, штаб которой находится в Ростове», — уточнил военный.

Он добавил, что россияне находятся возле линии разграничения на ротационной основе и сильного их накопления не наблюдается.

Напомним, в Золотом завершился первый этап отведения войск. Во время второго этапа будет произведен демонтаж сооружений и разминирование. В это время поселок будет контролировать полиция и Нацгвардия.

Как сообщали «ФАКТЫ», после согласования так называемой «формулы Штайнмайера», в рамках которой проходит разведение сил, во многих городах Украины патриоты вышли на протестные акции «Нет капитуляции».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter