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Даже слегка подгнившие фрукты лучше выбрасывать: в них есть ядовитые микротоксины
Многие хозяйки используют яблоки или другие плоды, которые слегка начали портиться, для приготовления компота или пирога. Но испанские ученые из Политехнического университета Валенсии не советуют этого делать. И уж тем более есть фрукт, если повреждена треть его поверхности. Особенно опасны, по мнению ученых, яблоки. В подгнивших плодах появляются микотоксины, которые нередко распространяются и на чистую с виду часть плода.
Эти токсические вещества могут привести к хронической интоксикации, что грозит серьезными проблемами со здоровьем, в том числе развитием рака (особенно печени и почек), предупреждают специалисты. Микотоксины не исчезают при термической обработке. Поэтому даже слегка испорченные фрукты лучше выбросить.
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Микотоксины вырабатываются некоторыми видами плесневых грибов, которые могут паразитировать на многих видах продовольственной продукции: злаковых, сухофруктах, орехах и специях. Из нескольких сотен известных сегодня микотоксинов около десяти могут серьезно навредить здоровью. Многие ученые говорят, что эти токсические вещества влияют на иммунитет и провоцируют онкозаболевания.
В гниющих яблоках и продуктах из этих фруктов (особенно в свежевыжатом соке) содержится очень ядовитый микотоксин патулин. Этот токсин может также содержаться в других испорченных фруктах. При отравлении патулином у животных поражаются печень, селезенка и почки, а также иммунная система. У человека патулин может вызывать желудочно-кишечные расстройства и рвоту.
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Опасны и афлатоксины, которые вырабатываются некоторыми видами плесневых грибов, растущих на почве, разлагающейся растительности, сене и зернах. Такие грибки часто поражают злаки, масличные, специи и орехи. Токсины могут находиться в молоке животных, питающихся пораженными кормами. В больших дозах афлатоксины могут привести к острому отравлению, которое чревато поражением печени и почек.
Чтобы избежать отравления, лучше покупать хорошие качественные фрукты и овощи, максимально свежее зерно и орехи, а также соблюдать правила хранения продуктов питания. А испорченные продукты выбрасывать.
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