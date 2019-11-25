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Здоровье и медицина

Сильные стрессы приводят к развитию рака

7:27 26 ноября 2019 111
рак&nbsp;— следствие стресса
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

По мнению некоторых онкологов, пусковым механизмом для развития онкозаболеваний у женщин (особенно рака груди) становятся неудачи в личной жизни, одиночество, неудовлетворенность работой, материальные трудности, частые стрессы.

В ходе исследований специалисты обнаружили, что даже доброкачественные заболевания молочной железы часто прогрессируют у самокритичных и гиперответственных женщин, а также у тех, кто страдает повышенной тревожностью. Новообразования в груди нередко диагностируют у женщин, которые перенесли серьезные жизненные ситуации, в том числе потерю близких.

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Немецкий доктор медицины Райк Герд Хамер, работавший в онкологической клинике Мюнхенского университета, обнаружил, как организм реагирует на шок. Опрашивая своих больных, врач убедился, что во всех случаях раку предшествовала острая стрессовая ситуация, которая, как полагает специалист, и запускала болезнь.

Доктор также анализировал компьютерные томограммы (КТ) мозга пациентов и сравнивал снимки с медицинскими записями и историями больных (к 1987 году Хамер проанализировал более десяти тысяч случаев).

Оказалось, в тот момент, когда у человека случается шок, поражается определенная область в мозге (это было видно при сканировании). По мнению специалиста, клетки головного мозга, отреагировавшие на стрессовую ситуацию, посылают сигнал организму, вызывая рост опухоли в том или ином участке.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», ученые установили, что снять стресс помогает шампанское, поэтому «нервным» женщинам его следует пить каждый день.

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