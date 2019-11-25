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Сильные стрессы приводят к развитию рака
По мнению некоторых онкологов, пусковым механизмом для развития онкозаболеваний у женщин (особенно рака груди) становятся неудачи в личной жизни, одиночество, неудовлетворенность работой, материальные трудности, частые стрессы.
В ходе исследований специалисты обнаружили, что даже доброкачественные заболевания молочной железы часто прогрессируют у самокритичных и гиперответственных женщин, а также у тех, кто страдает повышенной тревожностью. Новообразования в груди нередко диагностируют у женщин, которые перенесли серьезные жизненные ситуации, в том числе потерю близких.
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Немецкий доктор медицины Райк Герд Хамер, работавший в онкологической клинике Мюнхенского университета, обнаружил, как организм реагирует на шок. Опрашивая своих больных, врач убедился, что во всех случаях раку предшествовала острая стрессовая ситуация, которая, как полагает специалист, и запускала болезнь.
Доктор также анализировал компьютерные томограммы (КТ) мозга пациентов и сравнивал снимки с медицинскими записями и историями больных (к 1987 году Хамер проанализировал более десяти тысяч случаев).
Оказалось, в тот момент, когда у человека случается шок, поражается определенная область в мозге (это было видно при сканировании). По мнению специалиста, клетки головного мозга, отреагировавшие на стрессовую ситуацию, посылают сигнал организму, вызывая рост опухоли в том или ином участке.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», ученые установили, что снять стресс помогает шампанское, поэтому «нервным» женщинам его следует пить каждый день.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?