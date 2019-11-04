Стресс усугубляет аллергию и заболевания желудка: как себе помочь

Здоровье и медицина

Многие в состоянии стресса налегают на сладкое. Почему? В организме вырабатываются стрессовые гормоны (адреналин, кортизол), при которых усиливается чувство голода. А самый быстрый способ его утолить — съесть конфету или пирожное. Однако успокаивающий эффект сладостей кратковременный.

Чтобы избавиться от стресса и не допустить возникновения депрессии, ученые из Университета Маккуори советуют есть не сладости, а полезную еду. В исследовании участвовали страдающие депрессией, которые принимали антидепрессанты. Одна группа пациентов ела много обработанных продуктов, сахара и насыщенных жиров. А у добровольцев из другой группы была полезная диета: пять порций овощей и две-три порции фруктов в день, три порции цельнозерновых продуктов, три порции постного мяса, яйца, тофу или бобовые, немного оливкового масла, куркумы и корицы. При этом быстрых углеводов, сахара, жира и обработанных продуктов в рационе было очень мало.

Оказалось, настроение добровольцев из второй группы улучшалось уже через три недели после начала здоровой диеты.

Продукты, богатые витаминами, минеральными веществами и антиоксидантами, благоприятно влияют на мозг, можно сказать, подпитывают его, а также снижают уровень воспаления и стресс, связанные с депрессией, утверждают ученые.

При стрессе мозг нуждается в энергии. Если в этот момент человек ничего не ест, мозг будет забирать из организма глюкозу. Поэтому в состоянии стресса лучше не голодать, а все-таки что-то съесть. Но желательно, чтобы это были не пирожные и конфеты, а, например, сухофрукты или продукты, которые рекомендуют ученые из Университета Маккуори.

Кстати, как показывают исследования разных специалистов, люди, которые в детстве часто подвергались стрессам, во взрослой жизни становятся сладкоежками.

Доказано, что стрессовые ситуации могут ухудшать состояние людей, страдающих разными заболеваниями. К примеру, американские ученые еще десять лет назад заявили о влиянии стресса на аллергиков.

Гормоны, которые вырабатываются во время сильных переживаний, стимулируют в организме образование иммуноглобулина Е. Тот, в свою очередь, вызывает аллергическую реакцию.

Кстати, гормон стресса кортизол вызывает усталость, сонливость, слабость. Этот гормон ускоряет процессы старения, так как подавляет выработку эстрогена. Также кортизол может стать причиной снижения иммунитета, повышения давления, гипогликемии, отложения жира, особенно в области живота. Если человек часто нервничает, у него повышается уровень холестерина, возникает риск диабета, инфаркта и инсульта.

Стрессовая ситуация может привести к появлению болей в животе. Врачи давно говорят о существовании нервного гастрита.

Что поможет успокоиться

Полезно посидеть в тишине пять минут.

Можно включить успокаивающую музыку.

Прогуляться по улице.

Рекомендуется посмотреть комедию или другое хорошее кино.

Стоит сходить к подруге (другу) на чай или же пригласить ее (его) в гости.

Показана консультация психолога.

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