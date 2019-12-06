Кашель, боль в груди, одышка, болезни легких: почему вейпинг смертельно опасен

Здоровье и медицина

«Подростки и молодежь считают вейпинг безопасным и модным занятием»

Китайские ученые, которые изобрели электронные сигареты, утверждали, что они помогают мягко и безопасно отказаться от курения табака. Курильщики, их семьи и даже некоторые врачи надеялись, что многим людям таким образом удастся одолеть пагубную зависимость. Но…

— Оказалось, что электронные сигареты — это просто другой вид употребления никотина, активно влияющего на психику, — рассказывает главный врач Киевского городского центра здоровья кандидат медицинских наук Отто Стойка. — Неважно, как человек получает никотин, поэтому зависимость от табака все равно сохраняется и усиливается.

— Почему электронные сигареты так популярны, особенно у подростков и молодежи?

— Думаю, курильщиков или парильщиков подкупает простота использования: не нужно доставать сигарету из пачки, прикуривать. Доза никотина обходится дешевле, психологический контроль меньше: думая, что это безопасно, человек чаще вдыхает пар, глубже затягивается.

А дети и подростки, молодежь «запали» на новинку, потому что считают вейпинг модным и крутым. От устройств нет сильного табачного запаха, и ребята расценивают это как большой плюс: не будет нареканий от родителей. Но вейпинг потому и коварен, что предлагает множество приятных ароматизаторов, которые кажутся безобидными.

К тому же электронные сигареты совершенствуются, облегчая доставку никотина в легкие и кровь. По некоторым данным, производители вместо медицинского никотина используют сельскохозяйственный: он дешевле, но гораздо токсичнее. В результате электронные устройства для курения могут привести к постоянному потреблению табака.

— Электронные сигареты помогают отказаться от обычных?

— Отнюдь. Знаю примеры, когда люди по полгода использовали электронные сигареты, а затем возвращались к привычным. Некоторые комбинируют обычные сигареты с электронными. Если человек твердо намерен бросить курить, то это можно сделать и без этих гаджетов. Например, мой дядя брал обычную сигарету в другую руку, держал так, чтобы ему было неудобно. Главное — изменить стереотип употребления никотина.

— Курящий человек получает дозу никотина вместе с дымом. А как работает электронная сигарета?

— Есть два вида устройств. Первый — табачные изделия электрического нагревания. Они содержат стик, набитый табачной смесью. Она не горит, а нагревается, и курильщик вдыхает пропитанный ею воздух. В США очень популярны стики с искусственным каннабисом (марихуаной). И, кстати, большинство людей, пострадавших от острого заболевания легких, использовали смеси на основе конопли.

Второй тип — вейп, когда в специальные картриджи (они продаются готовые или их можно заправить) заливается жидкость. В ее основе — маслоподобные вещества: глицерин и полипропиленгликоль, дополненные ароматизаторами. При нагревании они испаряются, и человек вдыхает этот пар. Производители иногда утверждают, что никотина там нет, но американские ученые доказали: в любой смеси никотиновые вещества составляют 20—30 процентов.

Важно знать, что безопасной дозы никотина не существует. В свое время придумали фильтры для сигарет, потом — специальные мундштуки. Но это не остановило попадание в легкие (а через них в ткани организма) токсических веществ.

«18-летний бельгиец умер спустя месяц после того, как получил в подарок электронную сигарету»

— Чем опасны вейпы?

— Пар с маслянистыми соединениями плохо воздействует на дыхательную систему, в частности легкие. В США, например, зарегистрировано около двух с половиной тысяч случаев острого заболевания легких, связанных именно с вейпами. Врачи установили, что легочная ткань, пропитанная парами маслянистых жидкостей, становится менее эластичной, хуже справляется со своей функцией.

У зависимого человека появляется расстройство сна, ухудшается концентрация внимания, слабеет память, возникает раздражительность. Страдают не только легкие и дыхательная система, но и органы пищеварения, сосуды. Из-за поражения их стенок ускоряется развитие атеросклероза, ухудшается микроциркуляция крови, чаще образуются тромбы.

Затрудняется работа выделительной системы, в частности почек и мочевого пузыря, ведь они должны вывести излишки токсических веществ. Уже доказано, что из-за их концентрации в моче возникает рак мочевого пузыря. А вообще вейпинг смертельно опасен: в США уже 47 смертей, которые врачи напрямую связывают с пагубной привычкой.

Недавно в Бельгии умер 18-летний юноша, который получил электронную сигарету в подарок на день рождения. Об этом сообщалось в новостях. Сначала у парня начался кашель, который затем перерос в одышку, появилась боль в груди. Через несколько дней юношу госпитализировали: уровень кислорода был настолько низким, что пациента ввели в медикаментозную кому. Но спустя 26 дней его легкие буквально окаменели, и родители приняли решение отключить сына от системы обеспечения жизнедеятельности.

— Как бороться с распространением электронных сигарет?

— В действующем законе прописан запрет использования электронных сигарет в общественных местах. А вот о табачных изделиях электрического нагревания там нет ни слова, ведь они появились, когда закон был принят. Не регламентируется продажа электронных сигарет несовершеннолетним. Картриджи не считаются табачным изделием, поэтому любой подросток может купить их так же просто, как и обычную флешку. Поэтому мы выступаем за то, чтобы Верховная Рада рассмотрела законопроект, в котором регламентируются все аспекты использования электронных сигарет, в частности запрет продажи несовершеннолетним, контроль картриджей и смесей.

Табачное лобби делает все возможное, чтобы законодательные нормы не ужесточались. Его представители предлагают сотрудникам научных институтов проводить исследования, говорящие о том, что вред от вейпа меньше, чем от обычной сигареты. Но логичнее было бы сравнить состояние курильщика со здоровьем человека, который вообще не курит.

По поводу электронных сигарет свою позицию четко изложили эксперты Европейского общества пульмонологов. Они заявляют, что наши легкие приспособлены для того, чтобы вдыхать только чистый воздух. И предлагать выбирать из двух зол меньшее — неэтично и опасно.

Чтобы человеку легче было бросить курить, можно воспользоваться советами экспертов на сайте stop-smoking.org.ua

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине хотят приравнять электронные сигареты к обычным. Кроме того, в Киеве мужчина серьезно пострадал от взрыва электронной сигареты (фото), а в Павлограде — едва не лишился жизни.

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