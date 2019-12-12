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Свой первый концерт для клавира Моцарт написал в четыре года

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Вольфганг Амадей Моцарт родился 27 января 1756 года в Зальцбурге. Его отец Леопольд Моцарт был скрипачом и композитором, и музыкальные способности передались его детям. Леопольд начал обучать семилетнюю дочь Наннерль игре на клавесине, а трехлетний Вольфганг тоже садился за инструмент и развлекался подбором созвучий. Когда мальчику было четыре года, отец начал разучивать с ним на клавесине пьесы и менуэты. Малыш не только очень быстро научился их играть, но и написал свой первый концерт для клавира. Отец, увидев эту нотную запись, изумленно воскликнул: «Но этот концерт так труден, что его никто не сможет сыграть!» — «Какие глупости, папа, его может сыграть даже ребенок. Например, я». В пять лет мальчик уже свободно сочинял пьесы.

Леопольд хотел видеть своего сына композитором, поэтому начал совершать с ним концертные путешествия по королевским и княжеским дворам Европы. Все детство Моцарта было непрерывной чередой выступлений. На многочисленных концертах в разных уголках Европы чудо-ребенок развлекал великосветскую публику: играл на клавесине с закрытыми глазами — отец закрывал ему лицо платком. Тем же платком закрывали клавиатуру, и малыш вполне справлялся с игрой. На одном из концертов на сцене появилась кошка. Вольфганг помчался к ней, забыв о публике. Услышав сердитый окрик отца, он ответил: «Но, папочка, клавесин никуда не денется, а кошка уйдет».

Когда семилетний Моцарт давал концерты во Франкфурте-на-Майне, к нему подошел мальчик-подросток: «Ты так замечательно играешь. Мне никогда так не научиться». «Да что ты! — удивился Вольфганг. — Просто записывай мелодии, которые приходят тебе в голову». — «Но мне в голову приходят только стихи». Оказалось, это был Иоганн Гете.

В восемь лет в Лондоне юный музыкант познакомился с младшим сыном Иоганна Себастьяна Баха Кристианом, который стал давать Моцарту уроки. Они выступали вместе, играя в четыре руки. Восторженный успехами сына, Леопольд писал домой: «То, что он умел, когда мы выезжали из Зальцбурга, просто тень по сравнению с тем, что он умеет теперь. Довольно того, что моя девочка — одна из искуснейших исполнительниц в Европе, хотя ей сейчас всего двенадцать лет, и что мой мальчуган умеет в своем восьмилетнем возрасте все, чего можно требовать от человека сорока лет».

В Нидерландах, куда семья Моцарт приехала с концертами, было категорически запрещено исполнять музыку в период поста. Но голландское духовенство сделало исключение для Вольфганга, сочтя его способности божьим даром. В 12 лет Вольфганг написал свою первую оперу.

По мере того как Вольфганг подрастал, восторг публики во время его выступлений падал. Повзрослевший гений уже не вызывал такого интереса, и Леопольд решил везти сына на гастроли в Италию. 13 декабря 1769 года они выехали из Зальцбурга. Этот тур продлился 15 месяцев. В 14 лет Моцарт стал академиком Болонской академии, хотя там существовало правило не принимать никого в члены академии моложе 26 лет.

В 14 лет Моцарт стал академиком Болонской академии

В Ватикане один раз в год исполнялось гигантское девятиголосное сочинение Аллегри для двух хоров. По приказу Папы Римского партитуру никому не показывали. Моцарт, прослушав всего лишь раз это произведение, записал его на слух. Он хотел преподнести своей сестре ноты, которые имеются только у Папы Римского. Узнав о «похищении», Папа пришел в крайнее изумление и, убедившись, что нотная запись безупречна, наградил Моцарта орденом Рыцаря золотой шпоры.

В 17 лет Моцарт уже был автором четырех опер, нескольких духовных сочинений, 13 симфоний, 24 сонат, не говоря уже о массе более мелких композиций. Официальную должность он получил в 1779 году — место придворного органиста в Зальцбурге. А через два года решил ехать в Вену. Поначалу Вольфганга считали в Вене прекрасным пианистом, его способности оперного композитора оставались невостребованными. Императорский двор тоже не видел в нем серьезного оперного композитора, такого, как, например, Антонио Сальери.

Между двумя музыкантами было извечное противостояние. Как-то Моцарт сказал Сальери: «Я написал такую вещицу для клавира, которую не сможет исполнить ни один человек в мире, кроме меня». Посмотрев ноты, Сальери ответил: «Моцарт, и ты не сумеешь сыграть это. Ведь тут обе руки должны исполнять труднейшие пассажи на противоположных концах клавиатуры. И именно в этот момент необходимо взять несколько нот посередине. Даже если играть ногой, исполнить написанное не удастся — слишком быстрый темп». Моцарт сел за клавир и исполнил пьесу. Ноты посередине клавиатуры он взял носом.

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В конце 1784 года Моцарт вступил в венскую масонскую ложу «Во имя благотворительности». Он написал музыку для нескольких масонских ритуалов, в опере «Волшебная флейта» тоже звучит тема масонства. С января 1791 года в творчестве композитора наметился небывалый подъем, но состояние его здоровья начало ухудшаться. 5 декабря того же года он ушел из жизни. Великому музыканту было всего 35 лет.

Причина смерти Моцарта до сих пор остается загадкой. В медицинском заключении указано, что он умер от ревматической лихорадки. Однако некоторые искусствоведы до сих пор считают, что музыканта отравил его соперник Антонио Сальери.

За свою короткую жизнь Моцарт успел написать более 600 произведений, добившись успеха во всех классических музыкальных жан­рах, существовавших в то время. Ученые установили, что его музыка увеличивает мозговую активность человека. Согласно проведенным тестам, десять минут прослушивания музыки Моцарта повышает IQ на девять единиц. К тому же музыка этого величайшего композитора полезна для детей. Ее включают новорожденным в клиниках Швеции. Если во время приема пищи ежедневно слушать Моцарта, то можно избавиться от проблем с пищеварением.

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