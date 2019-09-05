«Іван Котляревський показав, що і під грубою свитою б’ється людське серце»

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 5—11...

Ровно 250 лет назад родился автор поэмы «Энеида» и пьесы «Наталка Полтавка»

5 сентября 1918 г. Большевики в России в ходе Гражданской войны ввели политику красного террора, унесшую жизни сотен тысяч людей.

6 сентября 1949 г. Открылся Государственный театр эстрадных миниатюр под руководством Аркадия Райкина.

7 сентября 1812 г. Состоялось знаменитое Бородинское сражение, после которого русские войска под командованием Михаила Кутузова начали отступать и оставили дорогу на Москву свободной.

8 сентября 1989 г. В Киеве основан Народный рух Украины.

10 сентября 1919 г. Между сражавшимися в Первой мировой войне Австро-Венгрией и Антантой заключен Сен-Жерменский договор.

11 сентября 1609 г. Английский мореплаватель Генри Гудзон во время морского путешествия открыл остров Манхэттен, ставший впоследствии районом Нью-Йорка.



Иван Петрович Котляревский появился на свет 9 сентября 1769 года в Полтаве в семье мелкого чиновника-канцеляриста, которому было пожаловано дворянское звание. С 1780 года Иван учился в Полтавской семинарии. Особенно старательно и упорно осваивал стихосложение, риторику, философию и языки: латынь, греческий, французский, немецкий. С огромным интересом знакомился с произведениями античных авторов: Горация, Овидия, Вергилия, которых переводил на украинский язык. Один из его одноклассников вспоминал, что Котляревский, учась в семинарии, «имел страсть к стихосложению и умел к любому слову ловко подобрать рифмы — остроумные и удачные, за что товарищи прозвали его рифмачом».

В 1789 году, после смерти отца, 20-летний Иван на последнем году обучения оставил семинарию и начал служить. Сначала чиновником в полтавских канцеляриях, затем — домашним учителем в семьях помещиков. Как вспоминали его друзья, в этот период своей жизни он бывал на народных собраниях и играх и сам, переодевшись в простую одежду, принимал участие в них. Очень внимательно вслушивался в народный язык, записывал песни и слова, изучал характер, обычаи, обряды, верования, предания украинцев. Во время учительства началась его работа над первыми частями знаменитой «Энеиды».

В 1796 году Котляревский поступил на военную службу. В составе Северского полка, сформированного из украинских казаков, принимал участие в русско-турецкой войне, отличившись под Бендерами и Измаилом. За отвагу и храбрость был награжден орденом святой Анны IV степени. В 1808 году в чине капитана ушел в отставку и поселился в Полтаве, работая надзирателем дома для воспитания детей бедных дворян — учебно-воспитательного учреждения, действующего по программе гимназии.

Во время Отечественной войны 1812 года он как отставной офицер принял участие в формировании 5-го Украинского казачьего полка для участия в войне против Наполеона. Писателю было обещано, что после завершения войны полк будет сбережен как постоянное казацкое войско, но затея Котляревского провалилась. И бывший военный избрал занятие по призванию — стал одним из основателей и директором (1818—1821 годы) Полтавского театра. Вместе с театром Котляревский гастролировал в Чернигове и других украинских городах. В 1819 году для своей труппы он написал пьесы «Наталка Полтавка» и «Москаль-чарівник», ознаменовавшие рождение новой украинской драматургии.

Лишь в 1821 году Котляревский смог завершить свою знаменитую «Энеиду». Поэма, над которой писатель работал почти три десятилетия, стала по своему общественному и художественному значению настоящим явлением в духовной жизни украинского народа. Из небольшого творческого наследия Котляревского развилось мощное движение украинского национального возрождения.

Свое произведение, в котором использовались традиции старинного украинского бурлеска, Котляревский написал на украинском народном языке. Используя сюжетную мифологическую канву поэмы Вергилия и имена главных героев, он «вывернул наизнанку» патетическую поэму и гротескно изобразил картину жизни и быта украинского общества XVIII века. Величественная вергилиева эпопея под пером Котляревского превратилась в веселый рассказ и стала первой энциклопедией украинской этнографии, в которой подробно описаны развлечения, предметы быта, блюда национальной кухни, одежда, народные обычаи.

Писатель Владимир Короленко о творчестве Котляревского говорил так: «Он сделал украинский язык, до этого считавшийся местным диалектом, литературным. С его легкой руки он зазвучал так громко, что звуки его разнеслись по всей России». «З появою „Енеїди“ забуте і закинене під сільську покрівлю слово, наче фенікс з попелу, воскресло знову. Іван Котляревський показав, що і під грубою свитою б’ється людське серце», — писал Михаил Коцюбинский. А Максим Рыльский сказал: «Іван Котляревський — Коперник українського слова». «Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть!» — написал о Котляревском Тарас Шевченко. Кстати, эти слова выгравированы на памятнике, установленном на могиле писателя в Полтаве.

Иван Котляревский был человеком интересным в общении, с блестящим чувством юмора

Котляревский отважно встал на защиту «подлого языка» (как называли украинский язык русские чиновники), надев на него венец «высокого стиля» и нарушив указ Петра I 1720 года о запрете печатать книги на украинском языке как «холопском» и «мужицком». До Котляревского большинство украинской интеллигенции считало, что украинский как язык литературы и науки умер вместе с казачеством. В те времена высмеивать украинцев и рассказывать «хохлацкие» анекдоты об украинской неуклюжести и галушках с варениками было модно.

Котляревский был членом полтавской масонской ложи «Любовь к истине», пользовался авторитетом в городе. Писатель способствовал выкупу из крепостничества Михаила Щепкина, ставшего основателем русской актерской школы и лучшим исполнителем главной роли в пьесе Котляревского «Москаль-чарівник».

Основоположник украинской литературы, судя по записям современников, был человеком интересным в общении, с блестящим чувством юмора. Он мог рассказывать об обычных вещах очень смешно, но сам при этом совсем не улыбался. Создав в «Наталке Полтавке» образ идеальной, любящей украинки, так и не нашел свою единственную — писатель никогда не был женат. Перед смертью Иван Петрович раздал свое имущество близким и друзьям, освободил своих немногочисленных крепостных.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что меценаты подарили полтавскому музею Ивана Котляревского уникальную гравюру с изображением автора «Энеиды»



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