Платье просвечивало на попе: Мэрайа Кэри попала в неловкую ситуацию (фото)

Шоу-бизнес

Попавшая несколько лет назад под обвинение в сексуальном насилии известная американская певица Мэрайа Кэри снова была вынуждена пережить парочку не совсем приятных моментов.

А все из-за ее известнейшего хита «All I Want for Christmas Is You», который считается одной из лучших рождественских песен всех времен, пишет КП.

Издание напоминает, что песня появилась на свет 25 лет назад, но на днях снова возглавила чарт Billboard Hot 100. Юбилей своей композиции Мэрайя отметила с размахом: 49-летняя певица приняла участие в торжественной церемонии зажжения огней на здании Эмпайр Стэйт Билдинг (Empire State Building) в Нью-Йорке. Эта церемония проводится каждый год накануне Рождества под музыку популярных исполнителей, и каждый раз Мэрайя становится главной звездой этого новогоднего шоу.

Мэрайя появилась на церемонии в очаровательном серебристом платье с глубоким декольте и в босоножках в тон наряду. Платье с блестками плотно облегало тело певицы, подчеркивая ее аппетитные формы. Исполнительница гордо позировала фотографам, улыбаясь своей белоснежной голливудской улыбкой.

Все было прекрасно ровно до того момента, пока Мэрайя не повернулась спиной к публике. Тут-то и выяснилось, что серое платье сыграло с Кэри злую шутку. Ткань так туго натянулась на пышной попе звезды, что начала просвечивать.

«Под яркими лучами софитов этот эффект проявился особенно отчетливо, и фотографы не упустили возможности запечатлеть его. Мэрайя при этом, похоже, ничего не заметила, а ее окружение не стало расстраивать звезду. Иначе бы не сносить стилисту головы!», — иронизирует автор статьи.

Ранее «ФАКТЫ"писали о том, что два года назад Мэрайя Кэри стала жертвой ограбления. В лос-анджелесский особняк звезды ночью вломились воры, которые вынесли оттуда принадлежащие ей дизайнерские сумочки и солнечные очки на общую сумму 50 тысяч долларов. При этом злоумышленники не позарились на драгоценности, которые также были в доме.

