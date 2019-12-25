22.90 / 23.22 25.29 / 25.75
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Платье просвечивало на попе: Мэрайа Кэри попала в неловкую ситуацию (фото)

4:50 25 декабря 2019 102
Мэрайа Кери
Инф. «ФАКТОВ»

Попавшая несколько лет назад под обвинение в сексуальном насилии известная американская певица Мэрайа Кэри снова была вынуждена пережить парочку не совсем приятных моментов.

А все из-за ее известнейшего хита «All I Want for Christmas Is You», который считается одной из лучших рождественских песен всех времен, пишет КП.

Издание напоминает, что песня появилась на свет 25 лет назад, но на днях снова возглавила чарт Billboard Hot 100. Юбилей своей композиции Мэрайя отметила с размахом: 49-летняя певица приняла участие в торжественной церемонии зажжения огней на здании Эмпайр Стэйт Билдинг (Empire State Building) в Нью-Йорке. Эта церемония проводится каждый год накануне Рождества под музыку популярных исполнителей, и каждый раз Мэрайя становится главной звездой этого новогоднего шоу.

Мэрайя появилась на церемонии в очаровательном серебристом платье с глубоким декольте и в босоножках в тон наряду. Платье с блестками плотно облегало тело певицы, подчеркивая ее аппетитные формы. Исполнительница гордо позировала фотографам, улыбаясь своей белоснежной голливудской улыбкой.

Все было прекрасно ровно до того момента, пока Мэрайя не повернулась спиной к публике. Тут-то и выяснилось, что серое платье сыграло с Кэри злую шутку. Ткань так туго натянулась на пышной попе звезды, что начала просвечивать.

«Под яркими лучами софитов этот эффект проявился особенно отчетливо, и фотографы не упустили возможности запечатлеть его. Мэрайя при этом, похоже, ничего не заметила, а ее окружение не стало расстраивать звезду. Иначе бы не сносить стилисту головы!», — иронизирует автор статьи.

Ранее «ФАКТЫ"писали о том, что два года назад Мэрайя Кэри стала жертвой ограбления. В лос-анджелесский особняк звезды ночью вломились воры, которые вынесли оттуда принадлежащие ей дизайнерские сумочки и солнечные очки на общую сумму 50 тысяч долларов. При этом злоумышленники не позарились на драгоценности, которые также были в доме.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп

Рыбы и Скорпионы могут остаться без денег: гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака

Крейг Ленг

Американца – участника АТО, выдачи которого требуют США, освободили из-под стражи

Алексей Гончарук

Гончарук экстренно созвал Кабмин на закрытое заседание: что случилось

Парень на льду

Парень невольно сплясал на обледеневшем крыльце — «танец» стал вирусным в сети (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер