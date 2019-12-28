Здоровье и медицина

Бородатые мужчины чаще простужаются, чем те, кто бреется

В сезон ОРВИ и гриппа бороду лучше сбрить, советуют специалисты. Они утверждают, что в бороде может скрываться до тысячи видов патогенных бактерий. И чем она гуще, тем больше в ней опасных микробов.

Влажность и тепло в густом волосяном покрове создают комфортные условия для их размножения. К тому же в бороде могут оседать остатки мокроты. Из-за этого переболевшие ОРВИ мужчины через какое-то время рискуют заразиться вновь.

Тем, кто не представляет себя без бороды, специалисты советуют тщательнее ухаживать за ней в холода. Если у человека появился насморк, необходимо постоянно мыть бороду. Также любителям растительности на лице надо очень часто мыть руки, иначе грязь может проникать в полость рта и вызвать кишечные проблемы. Кстати, доктор Крис ван Туллекен обнаружил в бородах 20 мужчин-добровольцев следы кишечных бактерий, которые обычно находят в кале.

Трихолог Кэрол Уолкер сравнил бороду с губкой, собирающей грязь. По его мнению, богатая растительность на лице повышает риск кожных заболеваний. Как показали результаты анализов, в бороде часто размножается стафилококк, который может быть возбудителем фурункулеза, ангины, энтероколита и многих других заболеваний.

Кроме того, бородатые мужчины, по результатам исследования, распространяют больше бактерий, чем гладко выбритые мужчины. Это потенциально небезопасно для окружающих.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», прогулки в прохладную погоду улучшают состояние кожи и помогают бороться с хандрой.



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