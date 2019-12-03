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Жирная пища помогает излечиться от гриппа: какие продукты подавляют иммунитет
Когда человек болеет, аппетита у него обычно нет, особенно если держится высокая температура. Врачи при гриппе (напомним, нынешней зимой Украину будут атаковать новые вирусы гриппа, в том числе «Брисбен» — потомок свиного штамма) и ОРВИ советуют обильное питье и легкую пищу. Однако сотрудники Йельского университета (США) утверждают: чтобы быстрее выздороветь и избежать осложнений, больному нужно есть пищу с повышенным содержанием жиров и умеренным содержанием белков. А вот употребление углеводов нужно ограничить.
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При таком режиме питания (кетогенная диета) подавляет активность клеток, связанных с развитием воспаления, и увеличивается количество иммунных клеток.
Американские ученые провели эксперименты на грызунах. Их заражали вирусом гриппа типа А. Первая группа животных сидела на кетогенной диете, а вторая, контрольная, питалась как обычно. Оказалось, что у грызунов из первой группы сохранялся оптимальный уровень кислорода в крови и было меньше вируса в легких, благодаря чему они выживали.
Так что ученые в очередной раз доказали пользу куриного бульона при гриппе и простуде. Ранее специалисты из университета Небраска (США) разгадали, почему он помогает при простуде. В курином бульоне обнаружили соединение карнозин. Этот антиоксидант увеличивает активность белых кровяных клеток крови нейтрофилов, которые защищают организм от вирусных, бактериальных и грибковых инфекций.
Американские специалисты рекомендуют есть не пустой бульон, а приготовленный на нем суп с овощами и зеленью, который будет еще полезнее.
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А вот что касается конфет, пирожных и других сладостей, то они, по мнению многих ученых, подавляют иммунитет, из-за чего снижается активность антител, помогающих организму бороться с инфекциями. К тому же сладкая пища разрушает в организме селен, необходимый для нормальной работы защитной системы.
Как избежать заражения гриппом
- Еще не поздно сделать прививку («ФАКТЫ» рассказывали, кому надо обязательно вакцинироваться).
- Если у человека есть противопоказания (например, непереносимость куриного белка, аутоиммунные заболевания), выходя из дому, стоит смазывать носовые ходы оксолиновой мазью, растительным маслом или вазелином.
- В разгар гриппа следует надевать в общественных местах многослойную маску.
- Рекомендуется чаще мыть руки и не касаться пальцами лица.
- Придя домой или в офис, следует промыть нос, а также прополоскать горло подсоленной водой.
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