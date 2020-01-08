Очками или линзами надо начинать пользоваться даже при незначительном ухудшении зрения, — врач

Прямая линия

Кто спорит: хорошее зрение — подарок судьбы, который надо беречь. Но сегодня очень трудно сохранить этот подарок не то что до старости, а даже до периода взросления. «Мы делаем все, чтобы у ребенка, который родился с заболеваниями глаз — косоглазием, близорукостью, подвывихом хрусталика и другими, — к шести-семи годам эти проблемы были решены, — говорит заведующий кафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Сергей Рыков. — Не всегда это получается. А ведь и врачи, и родители прилагают максимум усилий: занятия на аппаратах, операции, подбор сложных очков. И как же бывает обидно, если у ребенка, имевшего от природы нормальное зрение, мы диагностируем его ухудшение и назначаем очки. Причина — малыш слишком много времени проводил с гаджетами: телефоном, планшетом. В период, когда глаз растет, формируется, особенно важно ограничивать такое „общение“. Но уж если зрение начало снижаться, и взрослому, и ребенку без контактных линз и очков не обойтись». (Читайте также в «ФАКТАХ»: Как проверить зрение у малыша, — детский офтальмолог Юрий Баринов) Как правильно подобрать мягкие контактные линзы? Когда нужно удалять катаракту? Помогут ли упражнения улучшить зрение? На эти и другие вопросы во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил профессор Сергей Александрович Рыков.

«Заказывая очки, очень важно, чтобы вам измерили расстояние между зрачками»

*— Здравствуйте! Это Людмила, 69 лет. У меня расстояние между глазами 66—68 миллиметров, а я купила в оптике готовые очки с расстоянием 62. Это не повредит зрению?

— Не советую носить вам такие очки в вашей ситуации. Чтобы синхронизировать изображения, которые получают оба глаза, глазные мышцы перенапрягаются. И со временем это скажется на зрении. Когда врач выписывает очки, то обязательно учитывает дистанцию между зрачками. Она не может быть 66—68 миллиметров, а должна быть или 66, или 68. Если же у вас очки с дистанцией 62, это существенная разница. Глаза будут очень быстро уставать, болеть. Могут появиться тошнота, головокружение. Чтобы не ошибиться, измеряют даже расстояние от переносицы до центра зрачка левого глаза и от переносицы до центра зрачка правого глаза. Оно чаще всего не идеальное. Например, 32,5 и 34,5. В рецепте такие данные отмечаются. Это тоже важно, потому что центр одного глаза смещен.

— И еще вопрос: если один глаз видит чуть лучше другого, в очках нужны разные линзы?

— Да. Если один глаз 0, а второй +3, еще можно выписать очки с соответствующими линзами. А если один глаз 0, а второй +4, то обязательно показана контактная коррекция с помощью мягких линз.

— Добрый день, доктор. Это Валентина из Чернигова, мне 25 лет. Я много работаю за компьютером. Есть ли специальные защитные очки, снижающие вред от экрана?

— Нет, таких очков не существует. Чтобы зрение не падало, запомните правило: три к одному. Три четверти часа (45 минут) работаете за компьютером, одну четверть (15 минут) отдыхаете. Например, беседуя с другом, подругой, не обязательно постоянно смотреть человеку в глаза. Переводите взгляд на то, что за окном — дерево, крышу дома, птиц. Когда вы смотрите вдаль (более пяти метров от лица), то глаза расслабляются. Хорошо также прогуляться по свежему воздуху.

— А если зрение уже начало падать?

— Проверьтесь обязательно у офтальмолога или в оптике, у оптометриста — он подбирает очки и линзы. Сделать это надо правильно, потому что глаза могут уставать и болеть как из-за гиперкоррекции, так и из-за недокоррекции. Можно сообщить специалисту, для какой работы вам нужны очки.

— Для чтения текста на экране компьютера и на бумаге должны быть разные очки?

— Желательно. Книгу мы обычно держим на расстоянии 30—40 сантиметров до глаз, а до экрана компьютера в среднем 70 сантиметров. Можно, конечно, придвинуть к себе экран, но если он большой, потеряется обзор, и придется незаметно для себя поворачивать голову, чтобы прочесть всю строку. Из-за этого мышцы будут напрягаться. Мы даем такие рекомендации: до 35 лет можно подобрать контактные линзы, в которых вы будете хорошо видеть на расстоянии от 40 до 60 сантиметров. В молодости глаза еще могут быстро приспосабливаться к изменению расстояния (работает аккомодация). А вот после 35 лет уже нужны две пары очков либо более сложные контактные линзы. Существуют бифокальные и самые современные мультифокальные. Например, вдаль человеку нужна коррекция -1, а вблизи +1. Он надевает контактную линзу, в которой с помощью нанотехнологий достигнута ступенчатость диоптрийности. И зрение становится нормальным. Через пять лет, возможно, понадобятся более сильные линзы.

*— «ФАКТЫ»? Это Сергей из Черновцов. Хочу уточнить у Сергея Александровича: что все же лучше для глаз — очки или линзы?

— Каждый выбирает то, что ему удобно. Но если зрение снизилось даже незначительно, нельзя оставлять это без внимания. В течение 20 лет американские ученые проводили исследование, которое доказало: есть прямая зависимость между определенными мышцами глаз и сердечной мышцей. Специалисты пришли к выводу: если у человека ухудшилось зрение, а он отказывался носить очки и напрягал глаза, у него появлялась боль в сердце, возникала стенокардия. Но после того, как такой пациент начинал носить правильно подобранные очки, симптомы стенокардии исчезали.

Сегодня модно носить очки: красивая оправа стала аксессуаром. И все же они идут не всем. Тогда предпочтительнее линзы, например, для длительного ношения. Они хорошие, качественные, от них мало таких осложнений, как кератиты, воспалительные заболевания. Но за линзами для длительного использования нужен гигиенический уход. Идеальный вариант — однодневные контактные линзы. Утром открыл блистер, надел линзу, а вечером ее выбросил.

Упражнения для глаз Поморгать, плотно смыкая веки (десять раз).

Выполнить вращательные движения по часовой стрелке и в обратном направлении (десять раз).

Перевести взгляд с предмета вблизи на оконное стекло (предварительно наклеив на него метку), затем посмотреть на деревья или дома вдалеке (повторить десять раз).

Закрыть глаза, прижав к ним ладони, и сосчитать до двадцати (повторить упражнение пять раз).

«Оперируя катаракту, мы ставим искусственный хрусталик, не требующий замены»

*— Беспокоит Надежда Ивановна, Киев. Мужу 75 лет, и у него уже полгода перед одним глазом пелена. А еще было красное пятнышко на белке глаза, но теперь рассосалось. Что это может быть?

— Если у вашего мужа есть гипертоническая болезнь, то во время скачка давления мог лопнуть сосуд в глазу. Кровоизлияние бывает после физической работы, при поднятии тяжестей или даже среди ночи, когда человек не чувствует, что давление повысилось. Кроме того, в таком возрасте часто бывает зрелая катаракта. Приезжайте с мужем на консультацию в столичный Центр микрохирургии глаза, мы проведем обследование и выясним, что делать дальше. Возможно, пелену можно разбить лазером. А хрусталик, при необходимости, заменить.

*— Сергей Александрович? Маме 87 лет, из-за катаракты она плохо видит, но оперироваться боится. Говорит, мол, и так доживу… До какого возраста вы берете на операцию пациентов, которым надо заменить хрусталик?

— Если нет противопоказаний, связанных с хроническими заболеваниями, то катаракту можно оперировать в любом возрасте. Даже в сто лет! У нас были такие пациенты. Ведь после замены хрусталика качество жизни у пожилого человека становится совсем другим!

*— Звоню из Фастова Киевской области. Алина Николаевна, 50 лет. Врач сказал, что у меня незрелая катаракта. Надо ли ждать, когда она созреет?

— Не надо. Лучше сделать операцию именно на этой стадии. Катаракта (помутнение хрусталика) бывает врожденная, осложненная (чаще всего травматическая), но в 95 процентах случаев она возрастная и имеет определенные стадии: начальная, незрелая, зрелая и перезрелая. До начальной стадии есть еще одна, которая называется факосклероз — изменение самой структуры хрусталика: он еще прозрачный, но уже утолщенный. Измеряем его толщину, чтобы понять, может ли катаракта вызвать осложнения, в частности, глаукому. Этого пациенты должны бояться. Потому что основная причина возникновения глаукомы — несвоевременно прооперированная катаракта.

— Чем же опасна глаукома?

— Если утолщенный хрусталик пережимает пути оттока жидкости из глаза, то повышается внутриглазное давление и может пострадать зрительный нерв. А это грозит слепотой. Но даже если внутриглазное давление у вас в норме, операцию по поводу катаракты откладывать не стоит. Ставится плоский мягкий хрусталик, который сделан из специального пластика. Часто пациенты спрашивают, каков срок годности такого хрусталика, сколько лет он прослужит? Он ставится раз и навсегда и не требует замены.

— Какие есть виды хрусталиков?

— В Украине зарегистрированы около тридцати. Есть самые простые, но достаточно качественные (монофокальные). В них человек хорошо видит вдаль, а на близком расстоянии будет пользоваться очками. Бифокальные позволяют видеть вблизи и на большом расстоянии, а на среднем предметы будут размытыми. Самые «умные» — мультифокальные хрусталики. Последние обеспечивают хорошее зрение на любом расстоянии. Пациенты говорят: «Вижу, как в 18 лет!»

— Уже хочется их поставить…

— Приезжайте к нам в Центр микрохирургии глаза, и после обследования мы проведем операцию. Технология отработана. В Украине ежегодно выполняется около 80 тысяч вмешательств по замене хрусталика.

— Оперируют ли одновременно два глаза?

— Взрослым — нет. Это риск. Мы боимся, что присоединится инфекция, возникнет осложнение. Это зависит не от качества работы клиники (стерильность операционных, инструментов гарантирована). Но у самого пациента бывают латентные (дремлющие) инфекции, которые после операции могут обостриться. У пожилых людей это часто грибковые инфекции. Минимальный перерыв между операциями — неделя. Чаще всего проводим вмешательство амбулаторно. В течение шести месяцев после операции пациент остается под наблюдением.

Что «умеют» искусственные хрусталики Монофокальные: позволяют хорошо видеть вдаль.

Бифокальные: дают возможность хорошо видеть то, что вблизи и вдалеке.

Мультифокальные: позволяют хорошо видеть предметы на любом расстоянии.

«Заболевание сухого глаза надо лечить»

*— Виктор из Кременчуга. Из-за работы за компьютером болят глаза. Офтальмолог сказал, что надо закапывать «искусственную слезу» несколько раз в день. Это так?

— Когда человек внимательно смотрит на экран, он гораздо реже моргает, слеза хуже вырабатывается, и защитная пленка не выполняет свою функцию. Появляется синдром (а теперь это уже заболевание) сухого глаза. Глаза начинают слезиться, краснеют, возникает ощущение, будто в них попал песок. Чтобы снять симптомы, действительно рекомендуется применять капли — слезозаменители. Это общее название целой группы препаратов. Выбирайте те, в которых содержатся гиалуроновая кислота и трегалоза. Во время работы можно пользоваться каплями каждые два часа.

*— Вам звонит Вера Дмитриевна из Харькова. Стала замечать, что утром у меня на глазах образуется белый налет, есть ощущение сухости. Что посоветуете делать?

— Слеза должна защищать глаз от внешних воздействий. Обычно в ней есть муцины, жиры, вода. А если каких-то элементов не хватает, глаза страдают. Белая пленочка говорит о том, что есть застойные явления. Должны помочь капли («искусственная слеза») и простые гигиенические процедуры. Утром надо хорошо высморкаться: продуть одну ноздрю, затем другую. Так создается отрицательное давление, и канальцы открываются. После умывания сделайте массаж глаз: осторожно промассируйте указательным пальцем края век слева направо и обратно. Умойтесь с мягким мылом так, чтобы оно чуть-чуть зашло в глаза и вызвало активное слезотечение. Такое промывание не навредит.

Как промыть глаза После сна сделать массаж век.

Умыться с мылом, чтобы небольшое его количество попало в глаза.

После того как слезные железы активизируются, активно поморгать и промокнуть слезы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как надо действовать, если в глаз попала мошка, ядохимикат или раствор для побелки.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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