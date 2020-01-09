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«Барселона» – «Атлетико»: онлайн-видеотрансляция матча Суперкубка Испании

17:57 9 января 2020 49
«Барселона» – «Атлетико»: онлайн-видеотрансляция матча Суперкубка Испании
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 9 января, в Джидде (Саудовская Аравия) на 60-тысячном стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» пройдет второй полуфинал Суперкубка Испании, в котором встретятся действующий обладатель трофея каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Начало — в 21:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «БАРСЕЛОНА» — «АТЛЕТИКО»

Накануне мадридский «Реал» обыграл в первом полуфинале «Валенсию» — 3:1, и теперь ожидает своего соперника по финалу, который пройдет 12 января. Отметим, что это первый в истории розыгрыш Суперкубка Испании, который проводится в формате «Финала четырех».

«Барселона» — самый титулованный клуб в истории турнира, в их активе 13 почетных трофеев. У «Атлетико» — два титула, последний из которых был добыт в 2014-м.

Отметим, что в нынешнем сезоне команды уже встречались между собой в рамках испанской примеры. В поединке, прошедшем на мадридском «Ванда Метрополитано», команда Эрнесто Вальверде одержала победу с минимальным счетом благодаря единственному голу Лионеля Месси на 86-й минуте.

В прямой трансляции матч «Барселона» — «Атлетико» можно будет смотреть, начиная с 21:00, на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси осталось забить 26 мячей, чтобы превзойти «вечный» рекорд бразильца Пеле.

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