Бег и плавание снижают уровень гормонов стресса: как обрести душевное равновесие

Здоровье и медицина

Случился неприятный разговор на роботе… Пришло плохое известие о здоровье родственника… И человек хватается за сердце или пьет таблетку от давления. Такая же реакция иногда возникает и на радостные события. Читайте также: Сильные стрессы приводят к развитию рака

«Из-за хронического стресса могут возникнуть проблемы с сердцем»

— Положительные эмоции также являются стрессом для организма, ведь, например, свадьба находится на шкале стресса примерно там же, где и смерть близкого человека, — рассказывает практикующий кардиолог, заведующий кардиологическим отделением для больных с острым инфарктом миокарда и блоком интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы № 5 доктор медицинских наук профессор Валерий Батушкин. — Даже день рождения бывает стрессовым: человек озабочен, чтобы гостям было комфортно.

Существует два вида стресса: острый и хронический. Острый — это реакция организма на кратковременное стрессовое событие. Хронический — результат постоянных психологических стрессоров, таких как работа, денежные проблемы, семейные конфликты.

— Почему стресс влияет на здоровье?

— Не сам стресс, а неадекватная реакция на него. Конечно, в XXI веке стрессовые ситуации подстерегают нас повсюду. Люди постоянно находятся на связи, даже на отдыхе отслеживают ситуацию на работе, стремятся быть в курсе новостей, поэтому не выпускают из рук мобильные телефоны. У каждого последствия стресса проявляются по-разному: трудностями со сном, проблемами с концентрацией, беспокойством. Во время стресса у человека вырабатывается повышенное количество кортизола, помогающего организму мобилизовать энергию в экстренных ситуациях и делающего глюкозу более доступной как для мозга, так и для различных функций обмена веществ. Хроническое повышение уровня этого гормона постепенно выматывает организм. Заболевания, провоцирующие высокий кортизол, сопровождаются избыточным весом, повышенным артериальным давлением и постоянным стрессом.

— Как научиться реагировать правильно?

— Сначала советую разобраться с внутренними переживаниями. Если не получается справиться самостоятельно, поможет психолог. Во многих случаях снижает уровень стресса физическая активность: подвижные игры, пробежки, плавание в бассейне, езда на велосипеде. Есть и другие занятия: йога, медитация, массаж. Полезны рукоделие, прогулки с собакой, игры с котом, цветоводство.

— Опаснее множественные частые стрессы или один, но длительный?

— При хроническом стрессе остается высоким уровень кортизола, что может неблагоприятно воздействовать на организм. Прежде всего страдает деятельность мозга. Возникает дисбаланс вегетативной нервной системы. Это проявляется учащением сердцебиения, повышением давления за счет спазма сосудов, аритмиями. Со временем развивается органическая патология сердца. Также под воздействием стресса в организме выделяются определенные биологически активные вещества — гормоны, которые оказывают негативное действие на кровообращение. Они циркулируют некоторое время в крови и приводят к спазму сосудов, ухудшению функции внутренней выстилки сосудистой стенки — эндотелия. Ухудшается тонус сосудов, выделение жизненно важных гормонов. Эндотелий становится беззащитным перед бляшками, налипанием тромбоцитов, возникновением тромбов, что чревато опасным перекрытием сосудов.

«После недели переживаний человек подвержен вирусным инфекциям»

— Что происходит в организме, когда у человека возникают эмоциональные перегрузки?

— По мнению специалистов, спустя один день организм обычно забывает о стрессе. Человек может испытывать усталость и другие симптомы, но не более. После недели регулярного стресса организм становится склонным к вирусным инфекциям. Доказано, что повышенный уровень кортизола нарушает сон, что может привести к ухудшению памяти, снижению иммунитета, депрессии, усталости и увеличению веса. Самый яркий пример — школьники и студенты, которые во время экзаменов испытывают стресс, часто подвержены вирусным заболеваниям. Острый стресс может сопровождаться выпадением волос, диарей, дискомфортом в животе, вздутием. По мнению некоторых онкологов, пусковым механизмом для развития онкозаболеваний у женщин (особенно рака груди) становятся неудачи в личной жизни, одиночество, неудовлетворенность работой, материальные трудности, частые стрессы.

— У людей, которые часто и подолгу нервничают, меняется характер?

— Раздражительность, изменение аппетита и беспокойство становятся вечными спутниками длительного стресса. После шести месяцев наступает выгорание, человек не испытывает удовольствия от жизни. Один может стать апатичным, другой — агрессивным. В таких случаях необходима помощь психотерапевта. Специалист выявляет умственные (когнитивные) нарушения, проверяет память, тестирует эмоции, волю. С помощью разных методик помогает человеку вернуть душевное равновесие, приобрести устойчивость к нервным раздражителям. В нашей клинике психотерапевты работают как с пациентом, так и с его родственниками, разбирают острые ситуации. То есть дают рекомендации не только больному, но и членам семьи.

Хронический стресс в некоторых случаях, кроме эмоциональных проблем, вызывает боль в суставах, развитие артрита, повышение артериального давления, увеличивает риск сердечного приступа или инсульта, может привести к неврозам, психозам, алкоголизму, язвенным поражениям желудочно-кишечного тракта.

— Почему у тревожных людей развивается гипертоническая болезнь?

— У каждого пациента свой «портрет» артериальной гипертензии. Стресс приводит к усиленной выработке гормонов адреналина и кортизола, а хронический стресс провоцирует симпатическую нервную систему, и у человека повышается давление. Со временем постоянно повышенное давление может перегружать сердце, приводить к повреждению артерий и образованию тромбов.

— Как бороться со стрессами?

— Попытайтесь уменьшить влияние психогенных факторов. Старайтесь не вмешиваться в конфликты, уходить от них.

— В борьбе со стрессом многие люди начинают бегать, но со временем бросают. Что посоветуете им?

— Очень важен настрой. Стоит перетерпеть первые недели, и тогда во время бега будет возникать ощущение комфорта и удовольствия. Многие мои знакомые, начав бегать со студенческих лет, продолжают уже в солидном возрасте. Может, не каждый день, но два-три раза в неделю. Этого хватает, чтобы чувствовать себя хорошо.

Что поможет при стрессе Самомассаж. Гипертонус мышц — прямое следствие стрессов и нервного напряжения. В течение пяти — семи минут слегка нажимайте пальцами вдоль позвоночника (не затрагивая его) снизу вверх до шеи.

Дыхательная гимнастика. Поверхностное и частое дыхание способствует выработке адреналина. Взволнованный человек неправильно дышит, у него возникает относительная гипоксия, и нервное возбуждение усиливается. Чтобы успокоиться, нужно вернуть дыхание в нормальное состояние. Помогут вдохи — глубокие и медленные (10—15 минут).

Отвары трав. Свежеприготовленный чай из ромашки или пассифлоры с добавлением мяты советуют восточные мудрецы. Он позволяет забыть о нервных расстройствах и недосыпе. А вкусный чай из шиповника восстанавливает здоровье после затяжных стрессов.

Бассейн. Вода помогает снять не только нервное, но и мышечное напряжение. При плавании регулируется дыхание, а все мысли фокусируются на процессе. Плавайте не спеша.

Душ. Контрастный душ также способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья. Кроме того, водные процедуры закаливают организм.

Прослушивание музыки напрямую влияет на химические процессы в мозгу. У человека улучшается настроение. Подберите музыку, которая больше всего нравится.

Улыбка. Рекомендуется улыбаться как можно чаще.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», ученые установили, что снять стресс помогает шампанское, поэтому «нервным» женщинам его следует пить каждый день.



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