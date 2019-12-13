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Не так важно, сколько раз ребенок болеет ОРВИ, если он выздоравливает без осложнений
Когда ребенок часто простужается, встревоженные родители винят в этом иммунную систему: мол, не справляется — плохо защищает от микробов. Просят у педиатра направление к иммунологу. Нужна ли консультация этого специалиста?
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— Никто не запрещает родителям привести ребенка к иммунологу, — рассказывает детский иммунолог, педиатр, аспирант кафедры детской иммунологии и детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Степан Бегларян. — Но часто болеющий ребенок — несколько устаревшее понятие. Для иммунолога важно, не сколько раз болеет ребенок, а чем именно. Мы считаем не количество ОРВИ, а каждое гнойное осложнение после банальной респираторной инфекции, все случаи бактериальной и грибковой инфекции. Именно это — повод для тревоги.
— Какие заболевания имеете в виду?
— Пневмонию, остеомиелит, гнойный абсцесс или лимфаденит, гнойный отит. Как раз пневмония и гнойный отит характерны для иммунодефицитов, которыми занимаются иммунологи. Также родители должны насторожиться, если ребенок подвержен грибковой инфекции, которая может быть постоянной или часто повторяться. Нельзя оставлять без внимания и рецидивирующие гнойничковые заболевания кожи. Особенно если для того, чтобы справиться с бактериальной инфекцией, нужно долго принимать антибиотик или даже несколько видов антибактериальных препаратов. Ну, а то, что консультация иммунолога нужна детям, которые встретились еще и с менингококковой инфекцией, туберкулезом, сомнения не вызывает.
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— Что такое иммунодефицит?
— Это серьезное нарушение иммунной системы. Ученые открыли группу иммунодефицитов около 70 лет назад и продолжают выявлять новые болезни до сих пор. На сегодня насчитывается более 350 таких недугов. Иммунодефициты бывают врожденные (один новорожденный на десять тысяч) и вторичные — приобретенные. Последние возникают при ВИЧ, онкологических заболеваниях, а также когда человек с серьезным хроническим заболеванием вынужден принимать лекарства для подавления иммунитета. Но то, что у часто болеющего ребенка ослаблен иммунитет, — это миф.
— Как тогда родителям распознать реальные проблемы с иммунитетом?
— Это сделает иммунолог. В первую очередь нужно показать врачу тех детей, которые часто лечатся в стационаре с вышеназванными заболеваниями. Например, знаю пациента, до трех лет перенесшего более 15 госпитализаций. Также консультация иммунолога нужна ребенку с редким заболеванием, имеющим необычные симптомы (например, возникли якобы беспричинные отеки). Или если с определенной периодичностью — раз в два-три месяца — повышается температура до 39 градусов, но никаких симптомов ОРВИ нет. Не каждый педиатр хочет разбираться со сложным случаем, и дети, к сожалению, умирают от инфекций, хотя иммунолог мог бы помочь: правильно поставить диагноз и эффективно лечить.
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— Нужны ли при ОРВИ препараты для коррекции иммунитета, витамины?
— Эти средства не улучшают и не усиливают иммунную систему. Ни витамины, ни травы, включая эхинацею и женьшень, ни даже закаливание не влияют на защиту от болезней.
— А интерфероны, которые так любят назначать педиатры при ОРВИ?
— Некоторое время назад фармкомпании начали активно рекламировать интерфероны, предназначенные для комплексного лечения вирусных гепатитов В и С, как средство против ОРВИ. Их поддержала часть врачей. Но исследования показали, что в данном случае эти препараты малоэффективны или бесполезны. И когда врач говорит родителям: «Интерферон этого производителя лучше снимает насморк, чем того», это грубая манипуляция, они одинаково неэффективны.
— А другие противовирусные средства?
— Часто это такие же бесполезные препараты. Но в некоторых случаях применение противовирусных лекарств оправданно. Например, ребенок тяжело заболел гриппом, и его госпитализировали в стационар. Под контролем врачей он получает препараты, подавляющие размножение вируса гриппа. Также с помощью противовирусных лекарств мы можем бороться с вирусными гепатитами, герпесвирусами и некоторыми другими возбудителями опасных инфекций. Есть лекарства, которые останавливают развитие ВИЧ-инфекции. Это достаточно серьезные препараты, также имеющие побочные эффекты. Все, что действительно полезно, имеет некоторую степень вреда. Не нужно заниматься самолечением, тем более при серьезных заболеваниях.
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