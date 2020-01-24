Ученые создали ткани, которыми можно будет заменять поврежденные участки сердца

Здоровье и медицина

Трехмерную ткань сердца из индуцированных стволовых клеток человека создала группа ученых из Израиля и Канады. Получившийся материал имитирует ткани предсердия и желудочков. Новинку планируется использовать для лечения пациентов с сердечной недостаточностью. По мнению ученых, в перспективе тканями можно будет заменять поврежденные участки сердца. Сейчас на полученных материалах специалисты тестируют лекарства от аритмии.

Украинские ученые, кстати, тоже работают над созданием тканей сердца из стволовых клеток. Из этой ткани кардиохирурги смогут изготовить миниатюрный клапан, створку или другой нужный фрагмент сердца, который будет расти вместе с прооперированным ребенком.

А специалистам Вустерского политехнического института ранее удалось превратить листья шпината в ткани человеческого сердца. Ученые взяли каркас листьев, который состоит из нейтральной целлюлозы. Затем клетки сердечной мышцы человека поместили в листья салата, которые уже через несколько дней начали сокращаться. В результате эксперимента ученые получили ткань, содержащую капилляры и транспортирующую кровь.

Американским ученым удалось создать искусственное сердце с помощью высокоэластичного пенообразного силикона. А исследователи Тель-Авивского университета напечатали на 3D-принтере сердце, созданное из искусственно выращенных человеческих тканей. Новая технология находится на ранних этапах развития. Пока орган не подходит для пересадки, так как имеет очень маленькие размеры.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что благодаря стволовым клеткам удается восстановить ткань зубов.

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