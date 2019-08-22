- 08:21 Воевал на Донбассе, а умер в отпуске: в сети волна скорби из-за смерти сержанта ВСУ
- 08:09 Как Украина празднует День независимости: онлайн-трансляция и реакция соцсетей
- 07:55 На Донбассе нашли новые укрепления боевиков "ДНР": что происходит
- 07:50 Где смотреть онлайн бой Ковалев – Ярд: расписание трансляций чемпионского поединка
- 07:36 Благодаря стволовым клеткам удается восстановить ткань зубов
- 07:21 Стало известно, кто может возглавить Минздрав вместо Супрун
- 07:07 День Независимости Украины 2019: открытки, песни и поздравления с праздником
- 06:55 Над Крымом подняли флаг Украины: в сеть попало яркое видео
- 06:45 Без водорослей и медуз: назван «самый чистый» курорт на Азовском море
- 06:41 День Независимости Украины: онлайн-трансляция Марша достоинства на Майдане
- 06:29 Марш защитников Украины в центре Киева: онлайн-трансляция шествия по случаю Дня Независимости
- 06:15 Выплаты не от государства: как заработать пенсию на уровне 14 тысяч гривен
Благодаря стволовым клеткам удается восстановить ткань зубов
Специалисты надеются, что в будущем можно будет решить проблему кариеса
Сегодня стволовые клетки применяют в лечении многих заболеваний. И специалисты пытаются использовать их также для восстановления зубов. Сотрудники Плимутского университета (Англия) обнаружили новую популяцию стволовых клеток, которые составляют мышцы и кости. Как оказалось, эти клетки способствуют образованию дентина — твердой ткани зуба.
Благодаря генной терапии процесс восстановления тканей, как показали эксперименты ученых, усиливается. Ученые надеются, что в будущем можно будет решить проблему кариеса и травм зубов.
Читайте также: Чем опасен неправильный прикус у детей и взрослых, — хирург Андрей Копчак
Английские ученые научились выращивать зубы из отдельных клеток, правда, они еще далеки от совершенства. А японские специалисты вырастили мышиные зубы, причем не только твердую ткань, но и зубной корень.
Профессор Пол Шарп из Королевского колледжа в Лондоне с группой ученых опубликовали исследование, в котором описали свой подход.
Активируя стволовые клетки, которые находятся в пульпе, исследователи хотели добиться того, чтобы зубы могли восстанавливаться самостоятельно. Ученые просверлили отверстия в коренных зубах мышей, чтобы имитировать кариес. Затем заполнили полости губками из коллагена (белок, обнаруженный в дентине), различными лекарствами и запечатали на шесть недель. Спустя время специалисты увидели, что зубы этих мышек в большинстве случаев полностью восстановились. Терапия хорошо работала и у крыс.
Читайте также: Как ухаживать за зубами у грудничков и что делать для формирования правильного прикуса
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о проблемном зубе мудрости: когда его надо удалять и как это деляют.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»