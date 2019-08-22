Благодаря стволовым клеткам удается восстановить ткань зубов

Здоровье и медицина

Специалисты надеются, что в будущем можно будет решить проблему кариеса

Сегодня стволовые клетки применяют в лечении многих заболеваний. И специалисты пытаются использовать их также для восстановления зубов. Сотрудники Плимутского университета (Англия) обнаружили новую популяцию стволовых клеток, которые составляют мышцы и кости. Как оказалось, эти клетки способствуют образованию дентина — твердой ткани зуба.

Благодаря генной терапии процесс восстановления тканей, как показали эксперименты ученых, усиливается. Ученые надеются, что в будущем можно будет решить проблему кариеса и травм зубов.

Английские ученые научились выращивать зубы из отдельных клеток, правда, они еще далеки от совершенства. А японские специалисты вырастили мышиные зубы, причем не только твердую ткань, но и зубной корень.

Профессор Пол Шарп из Королевского колледжа в Лондоне с группой ученых опубликовали исследование, в котором описали свой подход.

Активируя стволовые клетки, которые находятся в пульпе, исследователи хотели добиться того, чтобы зубы могли восстанавливаться самостоятельно. Ученые просверлили отверстия в коренных зубах мышей, чтобы имитировать кариес. Затем заполнили полости губками из коллагена (белок, обнаруженный в дентине), различными лекарствами и запечатали на шесть недель. Спустя время специалисты увидели, что зубы этих мышек в большинстве случаев полностью восстановились. Терапия хорошо работала и у крыс.

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