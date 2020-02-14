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Загрязненный воздух может спровоцировать сердечный приступ
Если страдающий бронхиальной астмой человек окажется в местности, где воздух загрязнен, у него, скорее всего, случится астматический приступ. Также плохая экология может стать причиной нарушений в работе мозга. А недавно американские ученые заявили, что спустя шесть часов, проведенных в местности с загрязненным воздухом, у человека на 10 процентов повышается риск инфаркта. Особенно уязвимы люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Ученые из Йельского университета опубликовали результаты исследований в журнале Environmental Health Perspectives. Специалисты проанализировали шесть тысяч несмертельных случаев сердечных приступов у жителей города Аугсбурга (Германия) с 2005 по 2015 год. Среди разных данных учитывалась экологическая обстановка.
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«Исследование подтверждает то, о чем давно подозревали: мельчайшие частицы, которые присутствуют в загрязненном воздухе, могут играть роль при серьезных заболеваниях сердца, — говорит доцент Йельской школы общественного здравоохранения Кай Чен. — Особенно это заметно в течение первых нескольких часов после воздействия».
Такие частицы крайне малы, долго остаются в воздухе и при вдыхании человеком могут попадать в кровеносную систему и кровоток, увеличивая риск инфаркта, утверждают специалисты. Людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опасно жить возле шоссе, заводов. Впрочем, такое соседство не пойдет на пользу никому.
Исследователи из Университета Британской Колумбии в Канаде, например, пришли к выводу, что проживание рядом с дорогой ведет к повышенному риску болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также рассеянного склероза. Специалисты изучали данные 678 тысяч людей в возрасте 45—84 года. Анализ показал, что наиболее высокий риск заболеть у тех, кто проживает менее чем в 50 метрах от дороги или в 150 метрах от шоссе. А вот зеленые насаждения снижают вероятность этих заболеваний.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире семь миллионов человек умирают от причин, связанных с загрязнением воздуха.
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* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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