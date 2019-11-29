Волынский врач ставит на ноги 90-летних пациентов после сложнейших переломов

Здоровье и медицина

Когда врач в маленьком городке успешно делает сложные операции, то сарафанное радио срабатывает лучше любого пиарщика: возле его кабинета ежедневно собирается очередь из пациентов. Именно такой доктор есть в поселке городского типа Торчин на Волыни в 25 километрах от Луцка — ортопед-травматолог, директор Торчинской районной больницы Андрей Коновал. Читайте также: Сустав может болеть и разрушаться из-за давней травмы, о которой человек уже забыл, — врач

Как говорят больные, врач собирает поломанные кости «шурупами и пластинами»

Андрей Коновал доказал своей огромной практикой, что сложные операции можно делать не только в областных больницах и столичных клиниках: каждый год он проводит не менее ста. Только с переломами шейки бедра за последние пять лет прооперировано 200 человек! Даже 90-летние пациенты встают на ноги после такой серьезной травмы. Ведь зачастую старики обречены стать лежачими больными или просто умирают от осложнений. Неудивительно, что к Андрею Коновалу везут таких травмированных не только из других районов Волынской области, но и из соседних областей.

Эндопротезирование (замена суставов) — очень дорогостоящая операция. Найти на эндопротез 100—150 тысяч гривен могут далеко не все, тем более пожилые люди. А в Торчине операция остеосинтеза обходится в разы дешевле. Как говорят больные, врач собирает поломанные кости «шурупами и пластинами».

— С фамилией Коновал кем мне еще работать? — не без доли юмора рассказывает Андрей Михайлович. — После окончания Тернопольского мединститута трудился в одной из киевских клиник, потом в Березновской районной больнице на Ривненщине. Позже вернулся в родной Торчин. Понятно, чтобы делать операции на современном уровне, надо учиться, поэтому поехал сначала в Польшу, потом в Германию. Из Европы привез не только новые технологии, методики, но и инструменты, оборудование.

Ведь раньше при переломе, что у нас делали? Накладывали гипсовую повязку и ждали, пока срастется. Если сложные переломы, приходилось носить ее долго. А когда повязку снимали, мягкие ткани уже атрофировались, попросту не работали. Поэтому возвращение к полноценной жизни занимало немало времени. А европейская методика (это операции с минимальными интервенциями, когда в местах перелома устанавливают импланты) позволяет значительно быстрее поставить даже пожилого человека на ноги.

Когда я начинал практиковать, в год оперировали десять человек, сейчас — сотни. 70-летние на фоне 85—90-летних для нас молодые пациенты.

— Вы помогаете многим людям, ваше лечение доступно пенсионерам, пострадавшим в автокатастрофах, на производстве.

— Да, много аварий на дорогах, люди травмируются сельхозтехникой, разным оборудованием. Хочу также отметить, что остеопороз — эпидемия века, особенно у женщин старше 50 лет, — неизбежно ведет к росту числа переломов. Неудивительно, что у нас так много пациентов. Наша операционная, как вы уже видели, отвечает всем европейским стандартам.

Доктор возвращает стариков к полноценной жизни

Своим оптимизмом, улыбкой и шутками врач вселяет в людей веру. А вера для больного человека — это половина успеха лечения.

— В свои 83 года я неплохо себя чувствовала, — рассказывает Анна Коростылева. — Но как-то в центре Торчина упала на ровной дороге. Подняться уже не смогла, меня забрала скорая. Узнала, что поломала тазобедренный сустав. Однако доктор сказал, чтобы не волновалась: ходить буду. И действительно, обошлось без дорогостоящей операции эндопротезирования. Андрей Михайлович поставил меня на ноги.

Еще один житель Торчина Александр Мельник, которому сейчас 87 лет, с огромной благодарностью говорит о докторе:

— В 2000-м году я попал под конную повозку — лошади чего-то испугались. Меня протащило полкилометра. Когда привезли в больницу, на мне живого места не было. Доктор Коновал тогда только пришел в нашу больницу. И знаете, он буквально «сложил» меня. Вот хожу уже сколько лет.

Андрею Михайловичу пришлось делать операцию и 17-летнему парню со сращенными пальцами на руках. Словом, о пациентах можно рассказывать много, но главное, что они вернулись к нормальной жизни. На вопрос, где он берет столько сил, доктор Коновал уверенно отвечает:

— Пациенты молятся за меня, и это дает мне силы.

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Фото с сайта Волынского облсовета

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