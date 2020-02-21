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У любителей кальяна повышается риск образования тромбов

7:21 23 февраля 2020 3
вред от кальяна
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Специалисты пришли к такому выводу после экспериментов на грызунах, которых подвергали воздействию дыма кальяна. Мыши находились внутри специальной клетки столько времени, сколько курильщики тратят на один кальян.

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Исследователи оценивали состояние грызунов, измеряли концентрацию никотина и других токсинов в крови животных, а также наблюдали за изменениями в состоянии сосудов. Оказалось, кальян влиял на свертываемость крови. Порезы на хвосте грызунов затягивались слишком быстро — за несколько секунд (хотя обычно заживают за пять минут).

Это говорило об увеличении риска формирования тромбов в сосудах. Исследователи полагают, что это происходит из-за того, что определенные продукты разложения никотина заставляют тромбоциты быстрее склеиваться. Тромбы представляют серьезную опасность, так как могут стать причиной инфаркта, инсульта и тромбоэмболии. Поэтому ученые советуют тем, кто курит кальян, отказаться от этой привычки.

Опасны и обычные сигареты, которые вызывают проблемы с сосудами, риск инсульта и инфаркта. А сербские ученые из Белградского и Приштинского университетов доказали, что курящие люди в два-три раза чаще страдают депрессией и повышенной тревожностью. На психику влияет никотин, полагают специалисты. Также курильщики чаще других жалуются на упадок сил. Кстати, ранее было доказано, что некоторые штаммы золотистого стафилококка у курильщиков могут становиться устойчивыми к лечению препаратами.

Курение не только грозит инсультом, но и препятствует функциональному восстановлению после мозговой катастрофы, убежден доктор Тетсуро Аго из Университета Кюсю.

КАк сообщали ранее «ФАКТЫ», в мире растет количество смертей из-за увлечения вейпингом. А в России 17-летний подросток остался без зубов после курения электронной сигареты

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