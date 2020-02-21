У любителей кальяна повышается риск образования тромбов

Здоровье и медицина

Поберегись!

Специалисты пришли к такому выводу после экспериментов на грызунах, которых подвергали воздействию дыма кальяна. Мыши находились внутри специальной клетки столько времени, сколько курильщики тратят на один кальян.

Исследователи оценивали состояние грызунов, измеряли концентрацию никотина и других токсинов в крови животных, а также наблюдали за изменениями в состоянии сосудов. Оказалось, кальян влиял на свертываемость крови. Порезы на хвосте грызунов затягивались слишком быстро — за несколько секунд (хотя обычно заживают за пять минут).

Это говорило об увеличении риска формирования тромбов в сосудах. Исследователи полагают, что это происходит из-за того, что определенные продукты разложения никотина заставляют тромбоциты быстрее склеиваться. Тромбы представляют серьезную опасность, так как могут стать причиной инфаркта, инсульта и тромбоэмболии. Поэтому ученые советуют тем, кто курит кальян, отказаться от этой привычки.

Опасны и обычные сигареты, которые вызывают проблемы с сосудами, риск инсульта и инфаркта. А сербские ученые из Белградского и Приштинского университетов доказали, что курящие люди в два-три раза чаще страдают депрессией и повышенной тревожностью. На психику влияет никотин, полагают специалисты. Также курильщики чаще других жалуются на упадок сил. Кстати, ранее было доказано, что некоторые штаммы золотистого стафилококка у курильщиков могут становиться устойчивыми к лечению препаратами.

Курение не только грозит инсультом, но и препятствует функциональному восстановлению после мозговой катастрофы, убежден доктор Тетсуро Аго из Университета Кюсю.

КАк сообщали ранее «ФАКТЫ», в мире растет количество смертей из-за увлечения вейпингом. А в России 17-летний подросток остался без зубов после курения электронной сигареты

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