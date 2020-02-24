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Чтобы легче было худеть, нельзя тренироваться и сидеть на диете каждый день
Если человек начинает истязать себя усиленными тренировками и диетами, он может и не достичь желаемой цели — похудения, утверждают специалисты. Ведь измотанный организм в ответ на это нередко замедляет обмен веществ, и лишние килограммы не уходят. Ученый Гисенского университета (Германия) Михаэль Дешпегель рассказал, как тренироваться и питаться, чтобы похудеть.
По мнению специалиста, первые два дня нужно проводить кардиотренировки умеренной интенсивности, а следующие два дня — не очень интенсивные силовые тренировки. Все четыре дня нужно правильно питаться. В качестве кардиотренировок подходят бег, езда на велосипеде, плавание, скандинавская ходьба, лыжи, эллиптический и велотренажер, беговая дорожка. Кардиотренировки помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, нормализовать сердечный ритм, тренируют дыхательную систему, повышают выносливость организма, укрепляют мышцы. Важно, чтобы занятия длились не менее получаса, ведь жир начинает сгорать только спустя это время.
Силовые тренировки можно выполнять дома. Подойдут приседания, отжимания, качание пресса, работа с гантелями. Во время и после силовой тренировки мобилизуется сердечно-сосудистая система, метаболизм существенно ускоряется, эффективно сжигается жир.
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Доктор Михаэль Дешпегель утверждает, что в течение трех остальных дней недели можно отказаться от тренировок, но при этом не допускать излишеств в еде. Врач опробовал свой метод на 150 жителях Германии. Уже спустя 12 недель он дал положительные результаты. Талия мужчин и женщин уменьшалась в среднем на пять сантиметров.
Превышением нормы считается объем талии для мужчин свыше 106 см, а для женщин — более 94 см, напомнил доктор. При таких показателях Дешпегель советует худеть, чтобы избежать сахарного диабета и повышения артериального давления.
- Как питаться в дни без тренировок
- Следует уменьшить порции.
- А вот количество приемов пищи лучше увеличить. Старайтесь есть через каждые четыре часа.
- Еду лучше отваривать, тушить или готовить на пару, а не жарить.
- Для перекусов подойдут нежирный творог, натуральный йогурт или кефир, свежие овощи, фрукты, сухофрукты.
- От сахара и сладостей следует отказаться. Можно немножко черного шоколада и меда.
- Вместо черного чая лучше пить зеленый, который ускоряет метаболизм.
- Старайтесь не пить во время еды. Из-за этого стенки желудка растягиваются и хочется съесть больше.
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