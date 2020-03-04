Украина

Ровно год назад послом Республики Польша в Украине стал Бартош Цихоцки. Он возглавил диппредставительство государства, которое безоговорочно поддерживает нашу страну на международной арене. Дипломат активно выстраивает экономические и политические отношения между Украиной и Польшей в духе многолетнего добрососедства. При этом четко артикулирует позицию своей страны в спорных моментах истории украинско-польских отношений. В частности, в начале года между украинским Министерством иностранных дел и посольством Польши возникли разногласия после совместного заявления послов двух государств по поводу празднования в Украине дня рождения Степана Бандеры. Впрочем, политические события последнего месяца, среди которых и «историческая лекция» Владимира Путина, фактически обвинившего Польшу в развязывании Второй мировой войны, и визиты президента Владимира Зеленского в Израиль и Польшу, кажется, сгладили острые углы. Об этом в ходе беседы, состоявшейся в Харькове, рассказал «ФАКТАМ» посол Польши в Украине.

«Русские отдают себе отчет в том, что без мощного союзника у них нет никаких шансов в глобальной экспансии»

— Господин посол, как вы охарактеризуете нынешний климат отношений между Польшей и Украиной: все еще заморозки или уже веет весной?

— Мы строим климат доверия, ценим желание новой украинской власти решить проблемы, которые мешали нам установить доверительные отношения. За короткое время состоялись уже три встречи наших президентов: в Брюсселе, Варшаве и Освенциме. В постоянном контакте находятся министры иностранных дел Яцек Чапутович (дважды посетивший Киев в прошлом году) и Вадим Пристайко. Плотно сотрудничают министры инфраструктуры Анджей Адамчик и Владислав Криклий. Недавно в Брюсселе встречались министры обороны. То есть идет постоянное общение между нашими властями и руководством Украины. Для нас важен диалог не только по так называемым историческим моментам, но и по вопросам, которые касаются польского бизнеса в Украине, образования детей польского происхождения (в ближайшее время запланирована встреча наших министров образования), возвращения костелов и костельной собственности верующим, среди которых есть поляки, но большинство — украинцы.

— А каковы перспективы военно-технического сотрудничества двух стран? Вы, очевидно, читали «рассуждения» Владимира Жириновского о том, что Россия будет воевать с НАТО на украинской территории.

— Знаете, в наше время перепроизводства слов я не воспринимал бы серьезно такие слова политика Жириновского. Я долго занимался польско-российскими отношениями и скажу коротко: русские очень хорошо отдают себе отчет — и это исторически доказано — в том, что у них нет никаких шансов в глобальной экспансии без мощного союзника. Пакт Молотова — Риббентропа такой шанс им дал. При всех ошибках, которые допускают сейчас некоторые западные государства, пытаясь наладить связи с Москвой, перспективы на подобный пакт уже нет. Даже теоретически.

Касательно военного сотрудничества, то нам, полякам, кажется, что многие союзники недооценивают тот факт, что Украина, не будучи членом НАТО, участвует во всех миссиях и операциях как альянса, так и Евросоюза. Не все еще понимают, что западные офицеры учатся у офицеров украинских, имеющих практический военный опыт. И это должно быть оценено.

Также Украина имеет уникальный потенциал специалистов военно-промышленного комплекса, в сотрудничестве с которыми Польша заинтересована. Но тут есть нюанс: мы не возьмемся развивать вместе с вами постсоветские технологии, поскольку решительно от них отказываемся. Свидетельство тому — судьбоносное для польской военной авиации решение о покупке новейших американских истребителей F-35. К счастью, в «Укроборонпроме» думают так же. Поэтому и здесь у нас — лишь бы не сглазить! — потенциал сотрудничества огромный.

«Поляки очень хорошо знают, что на каждой войне в первую очередь гибнет правда»

— Путин, по сути, объявил Польше пропагандистскую войну. Украина в эпицентре этой войны не первый год и на своем горьком примере знает, как она превращается в реальную войну. Кажется, поняли это и в соседней Беларуси, где недавно был принят закон о защите белорусского медиапространства от российского контента. Как мы можем вместе реагировать на вранье, инсинуации, передергивание фактов Кремлем, которые сразу же ретранслируются тем же Russia today, который, кстати, представлен в Польше…

— Знаете, в Польше с признательностью восприняли действия президента Владимира Зеленского в Иерусалиме (речь идет о мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Освенцима. — Авт.) — он возложил цветы к памятнику жертвам Холокоста на территории оккупированной Польши, а также с благодарностью оценили реакцию официального Киева на исторические манипуляции российских властей. Поляки очень хорошо знают, что на каждой войне в первую очередь гибнет правда. Поэтому решительно реагируем на попытки фальсификации прошлого и современности и готовы сотрудничать с каждым, чтобы эту правду защищать. Тем более с украинцами, которые ее защищали на Майдане, рискуя жизнью.

Кстати, во время встречи министров иностранных дел Польши и Швеции Владимир Зеленский высказал идею создания русскоязычного канала, предназначенного как для жителей некоторых частей Восточной Украины, так и приграничных областей РФ. Мы охотно в этом проекте поучаствуем. При этом мы должны иметь в виду, что современный мир очень разделен. Часто люди, в том числе и в странах ЕС, находятся в информационных пузырях, не воспринимая аргументов. А вот в России существует только официальная «точка зрения», не допускающая альтернативы. Спровоцированная таким образом агрессия людей пока успешно перенаправляется на украинцев, поляков, грузин, литовцев.

Польский народ не позволит собой манипулировать, мы должны уважать его политический выбор. Точно так же, как мы с огромным уважением относимся к выбору украинцев и их поддержке Владимира Зеленского. Это огромный успех, но также и огромная ответственность. Ведь президент Украины неоднократно говорил, что, если в таких условиях государству не удастся перейти к стабильному экономическому росту, будущие поколения украинцев этого не простят. Война, конечно, усложняет развитие Украины, но не оправдывает ошибок.

Если речь идет об истории, так мы с вами вспоминали здесь о предложенной нашими президентами идее совместного празднования столетия битвы под Варшавой (13—25 августа 1920 года). Союз Пилсудского и Петлюры позволил освободить в мае 1920-го Киев от большевиков. Главное при этом — не забывать уроков истории. Здесь, в Харькове, об этом напоминает «расстрельный квартал», в лесу, совсем рядом с городом, где сталинский режим погубил польских офицеров, его жертвами стали также невинные жители — украинцы, белорусы, евреи, немцы.

Вы вспомнили белорусов — а ведь их, а также поляков, литовцев, украинцев в XVI веке объединяла Люблинская уния, эта, я бы сказал, «прабабушка» Евросоюза.

«Украина за свою независимость платит кровью»

— Господин посол, на ваш взгляд, какие из обсуждаемых ныне экономических проектов имеют больше шансов на успех: скоростная дорога Одесса — Гданьск, проект Е-40, предусматривающий доставку товара с Черного моря до Балтийского речным путем, энергетические проекты?

— Отвечу коротко: все! Вот, к примеру, транзитный коридор, совместную работу над которым мы давно предлагаем украинцам, предполагает присоединение Украины, Польши к так называемому Шелковому пути. Речь идет о том, каким путем будут доставляться в Европу контейнеры с товаром из Китая. Предыдущая украинская власть предлагала построить скоростную дорогу Gо highway из Одессы в польский Гданьск. У нынешнего украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, как мы поняли, появились новые идеи. Однако времени у нас мало: русские с белорусами усиленно проталкивают свой вариант, Турция с Румынией — свой, и от нас зависит, каким образом товары из Китая попадут в Европу. Могу только добавить, что Польша в постройку дорог до границы с Украиной, модернизацию пограничных переходов уже вложила миллиарды злотых.

Проект Е-40 предполагает соединение Черного и Балтийского морей через Днепр, Припять и Вислу. Этот проект возможен при участии Беларуси. От Украины требуется закон или подзаконный акт, позволяющий проводить баржи через Чернобыльскую зону, во многих местах этого пути надо будет постоянно проводить дноуглубительные работы.

И, наконец, энергетика. Знаете, Польша уже давно поняла, что за свою независимость надо платить. Украина, и мы это понимаем, за свою независимость платит кровью. Так вот, идея постройки терминала сжиженного газа в Свиноустье принадлежала святой памяти президенту Леху Качиньскому. Мы вложили в этот проект огромные деньги, этот терминал может принимать газ американский, катарский, какой угодно. Кроме этого, мы близки к завершению проекта «Балтик пайп» — трубопровода, по которому газ из норвежского, выкупленного нами месторождения, будет поступать в Польшу. Украинцам, желающим получать этот газ и стать, как и мы, совершенно независимыми от «Газпрома», достаточно построить интерконнектор — перемычку, соединяющую две системы через границу, и газокомпрессорную станцию. Если этого газа украинцам будет не хватать, можно будет построить дополнительный терминал. До сих пор ваша страна демонстрировала стойкий интерес к нашему терминалу. Мы с удовлетворением восприняли и поддержку Украиной наших действий, направленных против строительства российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2». Ведь это может привести к зависимости от газового монополиста наших партнеров по проекту «Триморье» — южных стран, не имеющих выходов к морю. Если в вопросе обеспечения себя газом украинский «Нафтогаз» пойдет другим путем (ведь в украинской прессе утверждается, что эта структура рассматривает варианты закупки газа в России), это ей решать. Поймите, Польша не занимается геополитикой. Нас, конечно, очень интересует, с кем будет Украина как наш ближайший сосед. Но право на выбор остается за ней.

— Как вам, вашей семье живется в Украине, ведь вы здесь работаете уже год?

— А кажется, что все четыре! Я родился в Варшаве — городе, уничтоженном войной. А в Киеве я просто потрясен целыми улицами, домами, такими, как дом Городецкого. В Киеве, Харькове, других украинских городах чувствуется архитектурная преемственность, богатая история. Моя семья, жена, дети, находятся под огромным впечатлением от всего этого — архитектуры, христианских традиций, культуры, кухни, которая, кстати, слишком уж вкусная!

Меня в Украину направило польское государство — президент, правительство страны. Но я вас уверяю, что для любого польского дипломата пребывание здесь — почетная миссия. Ведь Украина для нас не экзотика. Украина для нас — как семья. В семье ведь тоже могут поссориться родные, но потом обязательно помирятся. Так что убежден: годы, проведенные здесь, и в профессиональном, и в личном плане будут лучшими годами в моей жизни.

Из досье «ФАКТОВ» Бартошу Цихоцки 44 года. Он выпускник исторического факультета Варшавского университета. Известный в Польше специалист по региональной политике России. Работал в посольстве Польши в Москве, позже занимал руководящие должности в польском МИД. С мая 2017 года до назначения на должность посла в Украине был заместителем министра иностранных дел Польши.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», на последнем заседании Совбеза ООН, на котором обсуждалось выполнение Минских соглашений, страны ЕС, в том числе Польша, выступили с заявлением в поддержку Украины.

Напомним, в 2019 году в Польше родились почти три тысячи граждан Украины.

Фото PAP



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