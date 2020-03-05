В фильме «Зов предков» пса сыграл актер, который имитировал движения собаки, — Гаррисон Форд

Интервью со звездой

Одним из лидеров мирового проката в конце февраля стал американский фильм «Зов предков». Экранизация знаменитого романа Джека Лондона собрала уже 52 миллиона долларов. Она уступает только картине «Еж Соник» с Джимом Кэрри, которая появилась на неделю раньше и принесла создателям 106,5 миллиона долларов. Главную роль в «Зове предков» исполнил известный актер Гаррисон Форд (напомним, он был признан самым коммерчески успешным актером в истории Голливуда). За свою долгую карьеру в кино 77-летний ветеран Голливуда сыграл в очень многих ярких фильмах. Он был Ханом Соло в «Звездных войнах», Индианой Джонсом, Джеком Райаном в «Играх патриотов» и «Прямой явной угрозе». Поклонники мелодрам и комедий наверняка запомнили его благодаря картинам «Деловая девушка», «Шесть дней, семь ночей», «Сабрина». Форд снялся в культовых фильмах «Свидетель», «Апокалипсис сегодня», «Бегущий по лезвию», «Беглец». Он доказал, что одинаково хорош во всех жанрах. Картины с участием актера собрали в мировом прокате в общей сложности 9,3 миллиарда долларов. Это позволило ему занять четвертое место в рейтинге самых кассовых кинозвезд всех времен. Гаррисон был трижды женат. Его первый брак с Мэри Маркардт продлился 15 лет. Они развелись в 1979 году. Мэри родила ему двоих сыновей — Бенджамина и Уилларда. Старший стал известным шеф-поваром, младший — успешным портным, который открыл собственные компании по изготовлению и продаже спортивной и повседневной одежды. Второй женой актера стала сценаристка Мелисса Мэтисон. Они поженились в марте 1983 года, а расстались в 2000 году. От этого брака у Форда тоже двое детей — актер и музыкант Малкольм Форд и актриса Джорджия Форд. В 2002 году на церемонии вручения премии «Золотой глобус» Гаррисон познакомился с актрисой Калистой Флокхарт. Они стали встречаться, а в июне 2010 года поженились. У них есть приемный сын Лиам, которому сейчас 18 лет. Семья живет на ранчо в штате Вайоминг. В Лос-Анджелесе Форд арендует дом с аэродромом. Актер увлекается самолетами и уже много лет управляет ими. При всей своей известности Гаррисону удается беречь свою частную жизнь от назойливых репортеров. Рекламируя фильм «Зов предков», актер дал интервью, в котором немного приоткрыл завесу тайны и рассказал о том, что его волнует, как он проводит свободное время, что ему нравится. Эксклюзивное право на публикацию этой беседы в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People.

«Именно продолжение рода лежит в основе тайны мироздания»

— Гаррисон, вам понравилось играть с компьютерной собакой? Насколько это было сложно?

— Боюсь, многие допускают ошибку, полагая, что в «Зове предков» пес Бак создан с помощью компьютерной программы. Эта информация, распространяемая СМИ, верна только отчасти. На самом деле Бака сыграл актер. Это Терри Нотари. И я восхищаюсь работой, которую он проделал. Терри раньше выступал в Cirque du Soleil. Он очень талантливый гимнаст. Так вот, он научился имитировать движения собаки. И во время съемок рядом со мной было не пустое место, как это часто происходит в подобных картинах. Всегда был живой человек — Терри. Он бежал, сидел, лежал, смотрел на меня преданными глазами. Это невероятный опыт. А уже потом, с помощью тех самых компьютерных технологий, специалисты превращали Нотари в пса. Все это выглядит, конечно, весьма странно. Но, поверьте, это очень тяжелая работа — превратиться в собаку! Признаюсь, поначалу не мог удержаться от смеха, когда чесал Терри за ушами. Думаю, и он веселился от души. Кто-то скажет, что это противоестественно. А я говорю: животные и природа не пострадали.

— Вы — известный защитник экологии, активист. Это был главный аргумент для вас, когда вы рассматривали свое участие в таком фильме?

— Я вообще об этом не думал, соглашаясь на роль Джона Торнтона. Рассматривал данный проект прежде всего как отец. Все-таки у меня пятеро детей. И не важно, что они уже все взрослые. Семья остается семьей. И мне показалось, что такой фильм может стать прекрасной историей для всей семьи. Именно так — «Зов предков» является хорошей семейной историей. Причем, как мне представляется, это не только история Бака. Да, его линия одна из главных. Это рассказ о том, как выросший в домашних условиях пес учится выживать на суровом Севере, как он находит в себе смелость принять этот вызов и услышать зов предков. Но это также история человека, мужская история. Джон Торнтон переосмысливает свою жизнь и находит смелость отправиться домой, не бежать больше от своих обязанностей перед членами семьи. Такое решение он не принял бы без Бака. Лично я в этом вижу смысл их отношений, главную идею «Зова предков». Подводя итог, скажу так: я согласился сниматься, поскольку почувствовал, что можно сделать хороший фильм для всей семьи.

— Какой эпизод в картине нравится лично вам больше всего?

— Не думаю, что у меня есть какие-то предпочтения в этом смысле. Съемки каждой сцены отличались друг от друга. Такова работа киношников. Каждый день возникают какие-то проблемы. То мы отстаем от графика, то продвигаемся слишком быстро, а это вызывает опасения, что где-то могли схалтурить. То возникает ощущение, что ошиблись с выбором натуры. Или ты произносишь какую-то реплику сотню раз и не понимаешь, то ли она просто не работает, то ли ты не можешь придать ей нужную интонацию. Но не подумайте, что я сейчас жалуюсь. Ни в коем случае! Мне нравится. Это весело. Потому что это всегда вызов! И ты принимаешь его. А еще кино — коллективное дело. Ты всегда с другими людьми, общаешься с ними, новые знакомства, встречи со старыми друзьями. Я этим наслаждаюсь.

— Вы утверждаете, что «Зов предков» может многому научить зрителей. А лично вы извлекли какой-нибудь полезный урок из этой истории?

— Безусловно. Для меня Бак является воплощением бессмертного духа природы. Этот дух есть в каждом из нас. Только мы о нем часто забываем, перестаем его ощущать. А ведь именно он дает нам жажду жизни, стремление продолжать свой род. Именно продолжение рода является нашей биологической задачей, нашим предназначением, судьбой. Оно лежит в основе тайны мироздания.

«Многие полагают, что в «Зове предков» пес Бак создан с помощью компьютерной программы. На самом деле Бака сыграл актер Терри Нотари», — рассказал Форд

— В культуре многих народов существует традиция отождествлять себя с каким-либо животным. Дух какого животного есть в вас?

— Ого, ничего себе вопрос! Никогда об этом не думал. Боюсь, мне нужно время, чтобы разобраться в себе и дать ответ.

«Мне кажется, что все в моей жизни зависит от случая»

— Тогда скажите, на данном конкретном этапе жизни что служит мотивацией для вас?

— То же, что и прежде. Ничего не изменилось. Возможность решать интеллектуальные проблемы. Возможность и желание бороться. Принимать вызов, не зная, справишься с ним или нет, но ни в коем случае не прятаться, не отказываться.

— Что вы любите больше всего?

— Люблю рассказывать и слушать хорошие истории. Думаю, это очень важно для людей. Не зря же еще пещерные люди это делали. Посмотрите на рисунки, которые дошли до нас. Ведь это тоже истории, которые они пытались рассказать. На протяжении всей своей жизни человек выбирает истории, которые хочет услышать и которые хочет рассказать сам. Те, кому это удается, счастливы. Очень страшно жить сегодня, когда взволновавшие тебя истории оказываются ложью. Не художественным вымыслом, а обманом, придуманным кем-то в корыстных целях. Вот почему особенно важны позитивные истории о мужестве, силе духа, самопожертвовании, доброте, мудрости природы.

— Выбираете роли, основываясь на этом убеждении?

— Не знаю. Подсознательно, возможно, так и есть. Но все же мне кажется, что все в моей жизни зависело и зависит от случая. У меня никогда нет плана. Мой план — сделать как можно лучше свою работу — сыграть очередную роль. А какой она будет, это уже зависит от случая.

— Вам удалось прекрасно передать в фильме отношения между человеком и собакой. У вас были или, может быть, есть сейчас домашние животные?

— Я всегда любил собак. У меня их было в общей сложности не меньше дюжины. Увы, собачий век гораздо короче человеческого. И всякий раз очень тяжело терять верного друга. Каждая из моих собак была дорога мне. И я помню их всех. Сейчас у нас пока никого нет. Два года назад не стало Киты. Ей было 14 лет. Мы до сих пор не можем прийти в себя, поэтому пока никого не заводим.

— Любите приключения? Гаррисон Форд в душе авантюрист?

— Не думаю.

— Господи, человек, сыгравший Индиану Джонса, не знает, авантюрист он или нет?!

— Ладно, в определенных рамках, пожалуй.

— Можете рассказать о самых запомнившихся вам или самых безумных приключениях, которые пережили в жизни?

— О, мы любим совершать семейные путешествия. Не по городам. Нас влечет дикая природа. Чужая культура тоже интересна, но особенно здорово, когда это еще связано с какими-то удивительными местами, где ты еще не бывал. Так вот, недавно мы с женой, сыном и нашими друзьями отправились вдоль реки Колорадо, через Гранд-Каньон. Двенадцать суток. Представляете?! Двенадцать суток без мобильных телефонов, газет и телевидения, новостей. Никакой связи с привычным миром! Только Ее Величество Природа. И это было фантастическое ощущение. Восторг, драма, настоящее приключение! Жизнь во всей ее первозданной красоте.

Гаррисон Форд и актриса Калиста Флокхарт женаты десять лет. Фото Getty Images

А до этого мы с женой и сыном побывали на Бонайре. Это удивительный остров у побережья Венесуэлы. Одно из лучших мест на планете для дайвинга. Потрясающая красота! И вместе с тем мы увидели, какой колоссальный ущерб наносит человек своей деятельностью этим рифам. Кораллы гибнут из-за потепления воды в океане. Да и не только из-за этого. Но мы также увидели, как природа борется с этим. Это невероятная сила жизни. Для меня Бог и природа синонимы. Можно называть их разными именами, но сущность остается единой. И она заключается в красоте. Уверен, что Бог или природа совершенно гениально связали все живое друг с другом. И в этой взаимосвязи кроется величие и сила планеты.

«Гуманность делает нас людьми»

— Хотя вы утверждаете, что у вас никогда нет плана, рискну задать стандартный вопрос: каков ваш следующий фильм?

— Думаю, это новая часть Индианы Джонса. Мы работаем над этим проектом. Индиана — один из самых любимых моих персонажей. Его создавали талантливые люди. Нет ничего замечательнее на свете, чем работать с талантливыми людьми. И не важно, знал ты их раньше, или только познакомился с ними. Какое удовлетворение испытываешь, когда ваш совместный труд дает результат, которым можно гордиться. А еще здорово делиться с такими людьми своими идеями и впитывать их идеи. Вот это, по-моему, и есть настоящая работа. Работа — это хорошо.

— Позвольте еще один банальный вопрос. Есть ли какой-нибудь персонаж, которого вы очень хотели бы сыграть?

— Для меня любой персонаж важен только в контексте хорошей истории. Все остальное неважно. Жанр тоже не имеет значения. Узнав историю, я стараюсь всегда понять, каким должен быть мой персонаж, чтобы помочь как можно лучше рассказать ее зрителям. Исходя из этого, играю. Некоторые актеры разделяют эти две вещи. Я — никогда. История должна быть интересна людям, которых ты не знаешь, никогда не видел и, возможно, не увидишь. Они живут в других местах, у них другой цвет кожи, другие традиции. Они думают иначе, живут иначе. Но твоя история должна быть им интересна. Этого можно добиться только на эмоциональном уровне. У всех нас есть кое-что общее. Мы — люди. И нас отличает от других существ на этой планете гуманность. Она делает нас людьми.

— У меня создалось ощущение, что вас не волнуют всякие премии, кинонаграды, «Оскары»…

— Знаете, я отношусь к актерству как к работе. Но прекрасной работе. Она может выматывать, быть безумной, пожирать все нервы. Но мы, актеры, везучие. И я самый везучий человек в мире. Нет, нет, погодите. Не самый. Самый везучий Брэд Питт (смеется).

— Читал, что «Зов предков» снимался не на Аляске, а в Калифорнии. Вам как больше нравится — сниматься на натуре или в павильоне?

— У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Конечно, мне как человеку, любящему путешествовать, нравится, когда съемки проходят в местах, которые я еще не видел. Но сниматься в Санта-Кларите тоже было неплохо. Всего 35 километров от того места, где я живу, когда нахожусь в Лос-Анджелесе. Хотя на дорогу до работы частенько уходило часа полтора. Все из-за пробок. Но это еще нормально. Мне пришлось поторчать в пробках в Мехико. Вот это, я вам скажу, настоящая пытка! Безумие какое-то. И это при том, что я очень люблю Мексику. Люблю людей, которые живут в этой стране. Но пробки…

— А можете назвать ваше любимое место на нашей планете?

— Мое любимое место там, где нахожусь в данный момент. Серьезно. Когда я дома, мне это нравится. В этом находишь свои радости. Когда путешествуешь, получаешь наслаждение от другого. Главное — продолжать радоваться жизни.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», список величайших киноперсонажей всех времен возглавил Индиана Джонс, которого воплотил на экране Гаррисон Форд.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Izumi Hasegawa/The Interview People)



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