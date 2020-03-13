«Я продал любимый BMW, чтобы создать робобус для обучения детей и взрослых робототехнике»

Наука и технологии

— Идею создать робобус (учебный класс на колесах) нам подсказала нехватка на рынке труда специалистов по робототехнике, — говорит Владислав Котов из Днепра, директор компании «Дiм роботiв», в которой создали не имеющий аналогов в нашей стране передвижной класс для обучения детей и взрослых робототехнике и программированию (напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о придуманном в Украине уникальном конструкторе для школьников, который был представлен на Всемирной выставке бытовой электроники CES-2020 в США). — По практике нашей работы мы знали, что в поселках, небольших городах есть немало взрослых и детей, которым интересны электроника, роботы, программирование, но знания в этих областях получить им негде (кроме Интернета). Вот и возникла мысль создать учебный класс на колесах. Задумка такова: мы возим робобус по провинции, останавливаясь на некоторое время в различных населенных пунктах. Проводим уроки для детей и взрослых, при этом находим на местах партнеров, которые готовы купить локальную франшизу — права создавать подобные классы в стационарных помещениях. Таким образом в этих небольших городах и поселках появляется центр по обучению робототехнике и программированию. Мы также можем продавать и франшизу на робобус. Кроме того, открываем учебные классы, готовим для них преподавателей — в основном из числа школьных учителей информатики.

Владислав Котов: «Это один из роботов, которые дети собирают в нашем передвижном учебном классе»

— Робобус построили в Украине?

— Да, на одном из отечественных машиностроительных заводов. Робобус представляет собой прицеп, внутри которого есть все необходимое для обучения и постройки роботов. Мы предлагаем ребятам и взрослым конструкторы для сборки роботов. Но если понадобятся дополнительные детали, то их можно отлить на 3D-принтере, который тоже есть в робобусе. Мы также даем знания по программе «Умный дом», а также программированию. Одновременно в классе на колесах могут заниматься от восьми до десяти человек. Корпус робобуса утеплен, поэтому занятия в нем можно проводить до тех пор, пока температура воздуха на улице не опустится ниже 10 градусов мороза.

— Вам пришлось брать кредит, чтобы воплотить проект учебного класса на колесах?

— Нет. Я продал свой автомобиль BMW M3, который очень любил. На вырученные деньги построил робобус. Общая сумма расходов (с учетом трудозатрат наших работников) на этот проект достигла миллиона гривен.

Когда я привез робобус на регистрацию в сервисный центр МВД Украины, полицейские в шутку спросили: «А это не шаурма?» Робобус получил государственные номера и прошел сертификацию, которая дает нам право вывозить его в Европу. В этом году мы планируем воспользоваться такой возможностью — отправимся с робобусом в Польшу, чтобы и там тиражировать наш образовательный и одновременно коммерческий проект. Для него мы создали роботов оригинальной конструкции.

Робобус утеплен, поэтому занятия в нем можно проводить до тех пор, пока температура воздуха на улице не опустится ниже десяти градусов мороза

— С какого возраста принимаете на учебу?

— С четырех лет. Чтобы ребятам было интереснее заниматься, мы предлагаем им собирать героев любимых мультфильмов и комиксов, оснащая их электронными платами. Дети пишут программы, благодаря чему игрушки ходят, преодолевают препятствия… Важно, что с нами сотрудничают детские психологи и методисты по организации учебного процесса.

— Сколько человек прошли обучение по вашим программам?

— Около двух с половиной тысяч — это за два теплых сезона (зимой мы робобус еще не использовали). Примерно 20 процентов из них взрослые, остальные 80 — дети. Пока мы работали только в трех областях: Киевской, Николаевской и Днепропетровской. Примерно 60 процентов этих поездок были проведены по заказам крупных международных компаний в области электроники и программирования — в рамках образовательных программ для школьников. Мы открыли на местах уже более 20 стационарных классов робототехники. Ставим задачу построить три робобуса. Этого будет достаточно для организации обучения робототехнике во всех областях Украины.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о созданном в Украине сайте, который призван помочь старшеклассникам в выборе будущей профессии.

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