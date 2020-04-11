Культура и искусство

Лазарева суббота: что можно и чего нельзя делать в этот день

11 апреля православные христиане отмечают Лазареву субботу. Этот день принято вспоминать о воскрешении Иисусом праведника Лазаря. Евангелие от Иоанна говорит, что это произошло на четвертый день после его смерти, и стало подтверждением божественности Иисуса.

День воскрешения Лазаря отмечается как праздник, но поскольку он выпадает на Великий пост, в этот день нельзя есть мясные блюда, яйца, молоко и молочные продукты, рыбу и пить крепкий алкоголь. Тем не менее некоторое послабление поста допускается: разрешены блюда из рыбной икры и немного кагора.

Кроме того, в этот день нельзя выполнять тяжелую работу. Исключение допустимо только для посадки гороха, который в этом случае даст двойной урожай.

В субботу накануне Вербного воскресенья не стоит посещать развлекательные мероприятия, а также запрещено ругаться или сквернословить.

А еще в Лазареву субботу принято заготавливать веточки вербы. И пока хозяйки готовят угощения к воскресному празднику, дети традиционно считают, сколько уже распустившихся почек на вербе. Если их много — год будет не только урожайным, но и богатым на радостные события.

Также наши предки верили, что веточка вербы, которую нужно взять в левую руку и прочесть молитву «Отче Наш», способна помочь в денежных делах. А стремящимся замуж девушкам стоит примерить свадебное платье и обязательно показаться в нем своим родителям.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказали, как встретить на карантине Вербное воскресенье.

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