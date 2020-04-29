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Здоровье и медицина

В НАН уточнили даты пика смертности от коронавируса в Украине

15:59 29 апреля 2020 659
В НАН уточнили даты пика смертности от коронавируса в Украине
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Эксперты Национальной академии наук прогнозируют, что пик пандемии коронавируса в Украине придется на 2−5 мая, а пик смертности — на 3−10 мая.

Прогноз базируется на сравнении ситуации в Украине с аналогичной ситуацией в Швеции и Польши, но с некоторым опозданием. Последнее объясняется тем, что власти нашей страны раньше некоторых других стран ввели жесткий карантин.

Также эксперты предупредили, что дальнейшие смягчения карантина могут сопровождаться более существенными повышениями заболеваемости и летальности, что в конечном итоге приведет к «повторному внедрению карантина в критических ситуациях».

Напомним, заместитель министра здравоохранения Ирина Микитчак считает, что новая вспышка эпидемии произойдет на 5−10 день после Пасхи. По ее мнению, к этому приведут зафиксированные нарушения карантинных запретов.

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