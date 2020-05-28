Общество и люди

Наталия Орлянская, журналист и сценарист, второй год ведет борьбу с раком — неоперабельной аденокарциномой легкого четвертой степени с метастазами в костях. Жизнь за чертой смертельного диагноза она описывает в «Хрониках cancer girl» в Facebook. «ФАКТЫ» с разрешения Орлянской продолжают публикацию ее дневника, а для тех, кто может помочь нашей коллеге, сообщаем номер карты «ПриватБанка»: 5168 7450 1712 4394, Орлянская Наталия Анатольевна.

5.12.2019. Ку, есть кто? Если кому досі интересно, то #cancer_girl еще жива и обережно высовывает лысо-рыжу бошку из подполья — доедает гадкий творческий затык. Щас доеду домой, чёто напишу. Подія, яка дала мені золотого пенделя, цього варта. Я за вами скучила.

5.12.2019. Теперь знаю, что нужно, чтобы сделать лайт-версию Вудстока из пафосного Дворца «Украина». Пригласить туда «Машину времени». Все. Готово. Безбилетный народ просочился во все проходы, расположился на ступеньках. Плясал весь зал. Пел почти весь. Я тоже. Огоньки телефонами делали, про селфи и стримы умолчу.

Чуваки, конечно, крутейшие. Пели новое, старое, очень старое и доисторическое (словами Макаревича). Пипл хавал с огромным удовольствием все. Лично меня, как я убедилась, больше всего торкает мелодика их музыки. Да, слова тоже не просты — точнее даже не так — они простые, как угол дома, но этим и цепляют. Можно мудрствовать про социальные тексты, но, по мне, любят «Машину» далеко не только за это. 90% их успеха — безусловно, харизма и талант Макаревича. Дядьке 65 лет (с 15-ти лет в группе!!) — группа приехала с юбилейным, к 50-летию, туром — а его голос будто и не изменился. Яркий голос, яркий человек. И что важно — человек хороший. Это видно.

Да, у него еще крутейший трубач, кроме традиционно сильных гитаристов.

А. Скажу гадость. Один мой знакомый музыкант как-то сказал: мечтает взять звукорежиссера, который обслуживает рок-концерты, положить одним ушком на динамик — а сверху пристроить другой. Чтоб знал, падла, как басы могут забивать вокал. Вот сегодня я это прочувствовала. По-моему, музыканты тоже.

Короче, зима у #cancer_girl стартовала чудесно. Как минимум, встряхнулась, что в моем случае просто отлично. Отдельное спасибо неизвестному дарителю, который уже второй раз анонимно присылает мне билет на интересный концерт. Надеюсь, он все же раскроет свое инкогнито.

А вообще я затихарилась не просто так — в последние пару недель полезли какие-то странные косяки по медицине, которые мы с клиникой еще доразгребаем. Об этом напишу отдельно в хрониках. Единственное, что уже могу сказать: сейчас таки решено, что нужно покупать второй курс таргетного препарата (почти 69 тыс. грн., как и прошлый раз) Я немножко заработала, но именно немножко. Поэтому буду традиционно благодарна за вашу поддержку.

10.12.2019. Наркоманом хорошо быть в кайф. Наверное. Я наркоманка поневоле, потому опиатное обезболивающее #cancer_girl аукается мне регулярно и не сильно приятно. «Наркоманка», ясен пень, фигура речи — бо кайфа никакого, просто тупо гатится 3 укола в сутки, чтобы не болели кости. И они даже почти не болят. Бывалые пациенты знают, что на морфине веселее, но вот этого я реально стремлюсь. По мне, это уже действительно зависимость.

Последние месяца полтора #cancer_girl ставит своих врачей в тупик — температура прыгает, что дурная, от 36.3 до 39.3 — а причину найти не могут. Болел зуб — вылечили, горло — вылечили, даже спину разрешили легонько рихтануть. И всё мимо. Дошло аж до проверки на сепсис. Вся эта лабуда с исследованиями, анализами, посевами, КТ-МРТ схавала еще почти 16 тысяч (почему ко мне не прилепилась более бюджетная болезнь?).

А самое поганое — из-за этой фигни с температурой я только через неделю (ориентировочно) начну 2-й курс таргетной терапии.

Один плюс в этой ситуации — есть еще неделя на шкаляние у вас денег. Наразі маю 37,9 тыс. грн. при потребности почти в 69.

Ребята, вот честно: когда я это пишу, я не рассчитываю, что вы прям щас, роняя тапки, кинетесь отправлять мне деньги. Я ж адекватная (кубельца в мозгу пока позволяют мыслить здраво) и понимаю: вы потратили на меня уже нормальную кучу бабла, у всех своя жизнь, свои потребности, проблемы и хотелки. В конце концов, праздники с подарками на носу. Но если захотите помочь, буду безмерно благодарна. Тем более, вы своими стараниями уже почти год тянете из болота этого увесистого бегемота.

И завершит наши Хроники трохи #путевоеПотешное — снова о прелестях уколов. Год ширяния в предплечья и ноги не прошёл даром — верхние части бёдер #cancer_girl стали, как у нарика со стажем — черно-бордово-синюшные, приятно гематомные и в целом страшнючие. А вчера на одной ноге это дело стало подозрительно напоминать абсцесс. Мы с мамой трохи очканули (ну, мля, только сепсис исключили).

В общем, сегодня Наташа намалевалась, на всякий случай нарядилась в трусы Victoria 's secrets и побрила ноги (девочки поймут: мало как раздеться скажут) и почапала к хирургу. А поскольку в давнем анамнезе у нас с хирургом мнээ-э. значатся отношения, то трусы и бритые ноги играют еще отдельно (девочки снова поймут).

Теперь серьезно: гноя, слава Богу, не обнаружено, но проблемка есть — так что сейчас у меня на обеих лапах повязки с какой-то адской антибиотико-противовоспалительной смесью, бутылочка с собой и завтра контрольный созвон со свежей фоточкой в вайбер (бёдер, не трусов).

Да, а еще я хорошо выгляжу (маленький бонус Наташе к общим негараздам #cancer_girl — девочки снова-таки поймут). На этой оптимистической ноте желаю всем здоровья и обнимаю! Спасибо, что вы у меня есть.



17.12.2019. Багато чого в житті #cancer_girl зараз відбувається вперше. Днями от пережила першу розвіртуалізацію. Гуляла в парку поряд з домом — до лавки, біля якої чекала на свою каву, ловко підкотила струнка пані в стильному спортивному вбранні.

Виявилося, пані підписана на ФБ #cancer_girl — і, на відміну, від сліпенької Наташі, впізнає фб-знайомих живцем. Було дуже приємно познайомитися. А ще ми обидві були на своєму транспорті: я — на візочку, Оксана — на гарному моноколесі.

Я чесно зізналася, що заздрю по-білому: моноколесо чи самокат — з тих хотєлок, які Наташа не підняла дупцю подарувати собі, коли була здорова.

Оксана, на відміну від мене, крута — і замість щось абстрактно хотіти, пішла і купила, чого хотіла. Після місяця тренувань, як на мене, катається досить впевнено. А найкрутіше — робить це із задоволенням. Оксано, насолодіться і за мене теж.

P. S. Сьогодні була в клініці, робила щомісячний укол препарата, що відповідає за відновлення/зміцнення кісток. Дякую всім, хто підтримав #cancer_girl, — бо це теж майже 12 тисяч + штука на проїзд. Ще дозбирую гроші на таргетний препарат. Хто має бажання допомогти — знаєте, що робити.

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