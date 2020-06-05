Спасет ли «масочная дипломатия» Китай от последствий истории с коронавирусом?

Украина

Много десятилетий США «делили» мир с СССР, а позже — с Россией. В третьем тысячелетии вторым после Соединенных Штатов геополитическим центром влияния стал Китай. Однако пандемия COVID-19, распространившаяся по планете из этой страны, сильно ударила по китайской экономике. В это же время президент США Дональд Трамп в ходе избирательной гонки активно использует не только украинскую, но и китайскую тематику. Удастся ли Поднебесной в таких условиях сохранить свое влияние и статус «мастерской мира», «ФАКТАМ» дал прогноз журналист-международник, аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей. В предыдущей части интервью он рассказал, что должно случиться, чтобы Россия пошла на конструктивные переговоры с Украиной.

— Преимущество Китая — авторитарное управление государством (компартией), что позволяет оперативно и с максимальной эффективностью мобилизовать и использовать экономические ресурсы в нужном властям направлении, — говорит Игорь Соловей. — Да и запас прочности у этого государства очень большой.

Второе преимущество — устойчивость власти в Китае. Это в США, где на носу президентские выборы, возможна перезагрузка власти — ведь еще непонятно, сможет ли переизбраться объявивший антикитайское наступление Дональд Трамп. А в Пекине будут традиционно «наблюдать, как мимо проплывет тело врага».

При этом можно восторгаться Китаем как страной, но не стоит завидовать китайцам — быть гражданами этой державы ох как тяжело.

— О том, что SARS-CoV-2 — рукотворный вирус, приверженцы теории заговора говорят давно. Недавно в поддержку искусственного происхождения этого коронавируса высказался нобелевский лауреат Люк Монтанье. По его мнению, в лаборатории Уханьского института вирусологии пытались создать вакцину для борьбы с ВИЧ/СПИД, для чего и был создан SARS-CoV-2 (видимо, как «облегченный» вариант ВИЧ). И каким-то образом вирус попал за пределы лаборатории. Кстати, отрицаемую Пекином версию об утечке вируса из лаборатории поддерживают (со ссылкой на разведданные) Трамп и Помпео. Можете спрогнозировать отношения Китая с миром, если будет доказано, что нынешнюю пандемию нам «подарила» Уханьская лаборатория?

— Последние данные подтверждают, что коронавирус — именно рукотворный вирус, который в природных условиях не был бы угрозой человеку. А раз это так, то все больше открывается возможностей требовать от виновника компенсации потерь. Пионерами антикитайских обвинений выступают США — здесь все громче звучат призывы к Пекину сполна заплатить за нанесенный миру ущерб.

Надо сказать, что в Поднебесной это понимают. Поэтому мы наблюдаем активную «масочную дипломатию» Пекина во всем мире: когда Китай пытается задобрить страны своей гуманитарной помощью (масками, костюмами, ИВЛ, тестами, врачами и тп) и усыпить возможную критику. И даже преуспевает в этом: есть примеры, когда, принимая помощь, европейские лидеры публично целовали китайский флаг (президент Сербии Вучич).

— Есть ли вообще жизнь после коронавируса, если политики и чиновники от медицины то и дело заявляют, что в масках нам еще года два придется ходить, а осенне-зимняя вспышка COVID-19 будет еще сильнее нынешней?

— «Не коронавирусом единым» — пандемии ведь существовали и до этого. Но только сейчас мир отреагировал на нее так синхронно. Большинство стран уже взяли курс на выход из карантина. В том числе и потому, что люди устали бояться (что мы видим по Украине) и больше опасаются умереть от голода, чем от невидимого вируса. А раз процесс выхода нельзя остановить, то его лучше возглавить. Хотя это не уменьшает опасность следующих кризисов: возможны и новые вспышки. Но реакция на них будет уже не такой организованной.

А ходить в масках — еще не самое плохое последствие: у китайцев маска давным-давно является частью гардероба. Да и мыть руки, придерживаться личной гигиены — тоже не самая плохая привычка, которая только укрепится после нынешних событий.

В передыдущих частях интервью Аналитик Игорь Соловей рассказал «ФАКТАМ», зачем Путину Беларусь и почему Лукашенко его троллит, какой шаг Украины на Минских переговорах можно считать сильным и чем чревато немедленное возвращение ОРДЛО в состав Украины.

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