Карантин — это репетиция пенсии, и она у меня получилась веселой, — Мария Бурмака

Интервью со звездой

Марию Бурмаку называют душой украинской песни. Ее композиции вдохновляли во время Оранжевой революции и звучали на Майдане в 2014 году. Бурмака не собирала стадионы и дворцы спорта, но ее поклонники верны ей еще с 1984 года, когда 19-летняя Маричка — хрупкая девушка с гитарой — стала победительницей конкурса «Червона Рута». Юбилей певицы пришелся на карантин. Мария сняла клип на песню «Лінія», а в день своего рождения собрала самых близких друзей в небольшом ресторане столицы, учитывая все нюансы сложившейся ситуации. «Я хочу наслаждаться каждым днем жизни», — сказала Бурмака. Через несколько дней после празднования певица уехала на своем авто в Одессу.



Сидя в небольшом ресторанчике на Греческой площади Одессы с бокалом любимого розового сухого вина, Мария дала «ФАКТАМ» откровенное интервью. Рассказала о том, что сейчас волнует ее больше всего.

«С мужчинами сейчас ситуация гораздо круче, чем в молодые годы, когда была 20-летней»

— Не страшно было в такое время ехать в Одессу?

— Я сейчас сижу в ресторанчике на Греческой площади. Другие посетители находятся на безопасном расстоянии от меня — последние дни в Одессе ужесточились условия карантина. Конечно, в Киеве люди более обстоятельно подходят к ношению масок. Но сейчас их надели и одесские официанты.

Не страшно ли мне? Если я дожила до 50 лет, то должна рисковать. Даже на карантине очень устала, потому что провела 35 онлайн-концертов для детей. Написала несколько песен, сняла клип, устроила день рождения. В общем, после всего этого решила, что имею право просто сесть в машину с моим директором и подругой Юлей и уехать на море.

— При этом минимизировав риски?

— Конечно. Мы избегаем скопления людей, тусовки нам надоели. Везде, куда заходим, надеваем маски. Кстати, иногда оказываемся единственными в большом магазине, у кого на лице маска. Да, надо быть осторожной, но при этом не лишать себя полноценной жизни, которая слишком хрупка и коротка. Считаю, что положительные эмоции и витамин D — важные составляющие здорового образа жизни.

— Ты не скрываешь, сколько лет тебе исполнилось…

— Да, считаю, что достаточно много сделала в своей профессии. Меня слушают, знают, любят достаточно умные люди, которые могут сказать, что выросли на моих песнях. Поэтому скрывать, сколько лет исполнилось, достаточно глупо. К тому же обо мне, в конце концов, можно просто почитать в «Википедии». Хотя, признаюсь, были люди, знающие меня давно, которые очень удивились этой цифре. Они говорили: «Да нет, не может быть».

— Приятно.

— Еще как! Естественно, у меня, как и у любой женщины, есть к себе вопросы по поводу внешности, образа жизни. Но я поняла, что в глазах других людей неплохо сохранилась. Да, 16 июня мне исполнилось 50 лет. Осознавая, что жизнь очень хрупкая (многие мои друзья не дожили до этой даты), я стараюсь радоваться каждому дню. К тому же возраст дает мне право не скрывать своих чувств. И раньше никогда ни перед кем не лебезила, а теперь уж точно не собираюсь этого делать. У меня нет времени на нелюбимые дела, общение с неприятными людьми. Возраст дает ощущение свободы.

— А как же любовь?

— Она у меня есть! Женщина, которая хорошо выглядит в 50 лет, нравится многим мужчинам, причем, часто они гораздо моложе ее. Для меня в мужчине всегда был важен ум, а потом уже все остальное. Могу признаться, что с мужчинами у меня сейчас ситуация гораздо круче, чем в молодые годы, когда была 20-летней. Меня не интересует замужество — я уже там была. В 50 лет не особенно хочу кому-то посвящать свою жизнь. К тому же у меня достаточно непростой характер, который и делает меня особенным человеком в том числе и в музыке. Я не имею желания приноравливаться ни к кому.

«Мне тяжело финансово сейчас, как и многим артистам»

— Ты слишком сильная…

— А я и не хочу притворяться слабой. И дурочкой тоже. Не боюсь в старости остаться одинокой, поскольку знаю, как себя развлечь. Сейчас карантин, но я нахожу время, чтобы поваляться на пляже, почитать, встретиться с друзьями. Люблю шить, перенизала мамины бусы. В общем, поняла, что карантин — это репетиция пенсии, и она у меня получилась веселой, насыщенной, просто прекрасной.

— За время строгого карантина ты провела 35 онлайн-концертов.

— Я 35 раз делала макияж, надевала красивые платья, выставляла свет, меняла «декорации». Иногда очень хотелось пойти погулять или поспать, но раз пообещала детям, что ежедневно по вечерам буду для них петь, не могла обмануть. У меня появились маленькие поклонники из Буэнос-Айреса, Кельна, Нью-Йорка, Чикаго, Швейцарии. Часто это были целые семьи.

Когда песни закончились, я начала придумывать новые. Артист всегда должен оставаться артистом. Наша профессия — это не только умение спеть или написать композицию, но также стать для своих поклонников героем, не показывать собственных слез, а вселять в людей надежду и оптимизм. Знаешь, даже если бы меня слушали десять детей, ради этого все равно стоило надевать нарядные платья, делать макияж и придумывать новые песни.

— Какие из твоих планов разрушил карантин?

- Пришлось отменить поездки в Стамбул, Эльзас и Шампань, концерт в Риме, выступление на кинофестивале в Каневе, концерты в Ивано-Франковске, Львове. Два выступления перенесены на конец августа, непонятна ситуация с гастролями в конце октября по Западной Канаде: Ванкувер, Эдмонтон и Калгари.

Конечно, обидно, ведь это заработок. К тому же в конце декабря прошлого года закрыли мой телепроект на «Эспрессо». Мне тяжело финансово, как и многим артистам. К сожалению, судя по некоторым высказываниям в социальных сетях, я поняла, что все бесплатное не ценится. Неприятно, что к нам такое отношение. Ведь при всей внешней успешности в моей жизни происходит то же, что и у большинства простых людей. И бывают очень грустные, тяжелые моменты. Но на публике я себе не позволяю говорить, что мне плохо, плакать или просить помощи.

— Некоторые полагают, что артисты ведут совершенно безбедную жизнь.

— У меня нет сбережений и какой-то финансовой подушки. Я всегда жила на средства, которые сама зарабатывала, помогала дочери, вкладывала в творчество. Стою немного в стороне от шоу-бизнеса, не собираю стадионы, но знаю, что многие музыканты сейчас находятся в похожей ситуации. В том числе и люди, которые обеспечивают проведение концертов, записи песен, клипов. Да, мне тяжело, но есть те, кому еще труднее.

Недавно прочитала список самых ненужных профессий, составленный в результате соцопроса — на первом месте находятся артисты! Меня это потрясло. Музыканты, которые посвятили своей профессии всю жизнь, оказались за бортом. И люди, которые этого не понимают, предлагают им грузить мешки или класть асфальт.

«Все говорят, что мир станет другим, но в Украине, думаю, все останется по-прежнему»

— Полагаешь, шоу-бизнес ожидает глубокий кризис?

— Скорее всего, но я не пессимист. Не знаю, когда закончится карантин, но уже подумываю о концерте для детей в День святого Николая в столичном Шоколадном домике. Я человек, который умеет играть на гитаре. Этому, кстати, меня научил Майдан. Взяла стульчик, гитару и 19 февраля 2014 года дала концерт в Украинском доме. Думаю, не впаду в уныние из-за возникших трудностей и сейчас, поскольку понимаю, что в истории Украины и мира (даже если взять прошлое столетие) были покруче испытания. И в моей жизни тоже…

— Потеря близких?

— Да. В 2010 году не стало мамы, у нее был рак мозга. В 2016-м ушел отец — рак легких. Он болел четыре с половиной года. Все химиотерапии организовывала я сама, ни разу ни у кого не попросив помощи. Просто неудобно было. После смерти отца еще два года отдавала долги.

А сейчас… Вот я нахожусь в Одессе. Нет работы — ну и ладно, лишний раз не потрачусь на сумочку или платье. Я могу скромно жить. В этом карантине, кроме минусов, нашла и плюсы — стала, к примеру, нормально засыпать. Слава Богу, все здоровы, а это главное.

— Получила на день рождения особенный подарок, о котором мечтала?

— Лучший подарок я сделала себе сама — собрала родственников и друзей на торжество. Иван Малкович посвятил мне стих, а это дорогого стоит. Богдан Бенюк произносил тосты. Я записала песню и сняла клип, что тоже недешевое удовольствие. А красивые платья, сумки, туфли у меня и так есть. С годами больше начинаешь ценить человеческие отношения. Так что мы прекрасно все вместе попели, и это было то, что надо.

— Ты счастливая женщина?

— Я сама кузнец своего счастья. В моей жизни бывают разные моменты, случалось и эмоциональное выгорание. Однажды воспоминания, связанные с отцом, выбили меня из колеи так, что я просто проплакала два дня. Думала, почему именно так все складывается у меня? Одним словом, как у каждого человека, в жизни случается всякое. Но если вычленить хорошее и на него больше обращать внимание, то могу сказать, что я счастливый человек. Самое главное, что жива во всех смыслах: физически, морально. У меня есть друзья, планы на будущее, мне нравятся мужчины, и я нравлюсь им.

Понимаю, что не всегда надо настраивать себя на какую-то победу. В любой ситуации важно, чтобы человек даже самый трудный период прошел достойно.

— Как полагаешь, мир после пандемии уже не будет прежним?

— Сейчас в Одессе я вообще не вижу разницы с тем, что было раньше. Разве что столики стоят далеко друг от друга. Все говорят, что мир станет другим. Более осторожным, отзывчивым, но в Украине, думаю, все останется по-прежнему. Не знаю, с чем это связано. Возможно, из-за того, что мы прошли Чернобыль, или наши люди живут каждый день как последний. Я вижу вокруг тех, кто несмотря ни на что разрешает себе радоваться. Видимо, жизнь в нашей стране настолько сложная, что нынешний вирус украинцы не воспринимают как самую большую катастрофу.

Фото со страницы Марии Бурмаки в Facebook

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