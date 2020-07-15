Не хочу, чтобы на проекте «Холостячка» за меня боролись, как за какой-то приз, — Ксения Мишина

Осенью на телеканале СТБ стартует первый сезон романтического реалити «Холостячка», в котором свою любовь на проекте будет искать женщина. Главной героиней премьеры стала актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» и победительница проекта «Танці з зірками» Ксения Мишина. В Киеве заканчивается кастинг участников, которые будут сражаться за сердце Ксении. Продюсеры проекта держат в секрете имена героев, известно только, что среди них будут и популярные личности. Съемки реалити начнутся уже в конце июля. Кстати, параллельно идет кастинг и на одиннадцатый сезон «Холостяка», который традиционно выйдет в эфир в начале весны 2021 года.

«Верю, что на шоу придут мужчины, которые изначально заинтересованы именно во мне»

Ведущим «Холостячки», как и шоу «Холостяк», остается Григорий Решетник. Правда, по словам самого ведущего, в «Холостячке» он будет более жестким с участниками.

— Если при общении с девушками я стараюсь подбирать слова, поскольку представительницы слабого пола ранимые души, то мужчинам нужно говорить прямо, они не воспринимают подтекстов, на все смотрят буквально, — сказал Григорий Решетник. — Что касается общения с Ксенией, думаю, у нас сложатся хорошие отношения. Я постараюсь максимально передать ей мироощущение мужчин. Иногда мужчине недостаточно один раз сказать, нужно несколько раз повторить, чтобы, как говорится, дошло. И, конечно, важно, чтобы у Ксюши хватило времени разглядеть личность. Девушки часто все воспринимают слишком эмоционально, а нередко нужно включать рационализм.

После того как было объявлено о шоу «Холостячка», я начал морально готовиться к этому проекту. Постоянно моделирую и прорабатываю ситуации, думаю, как помочь героям раскрыться, чтобы зрители смогли увидеть все, как есть. Почувствовать то, что волнует наших героев.

Пока остается тайной, будет ли дарить розы Ксения в конце каждого выпуска «Холостячки» и где именно пройдут съемки. Ксения Мишина признается, что с нетерпением ждет старта реалити и готова открыть свое сердце и душу.

— Ксения, пожалуй, лучшей кандидатуры, чем ваша, для этого телепроекта в Украине сложно было найти.

— Согласна.

— Красивая, популярная, умная… Вас не смущает само слово «холостячка»?

— Нет. Знаете, я даже не задумывалась над подобным вопросом. А оно может иметь какое-то обидное значение? На самом деле, я очень рада, что стала первой украинской «Холостячкой». И это слово не вызывает во мне никаких отрицательных эмоций. Я приняла решение участвовать в таком проекте и верю, что у нас все получится очень красиво и успешно.

— Значит, продюсерам реалити не пришлось вас уговаривать стать участницей шоу?

— Нет. Хотя у меня был период, когда обдумывала поступившее предложение. Проект формата «реалити» — достаточно серьезный шаг. Но спасибо телеканалу СТБ за то, что они объявили мое имя до старта кастинга. Поэтому верю, что на проект придут те мужчины, которые изначально заинтересованы именно во мне.

— С кем-то советовались, принимая решение? Знаю, вы очень дорожите мнением своего сына Платона.

— Советовалась сначала сама с собой и, конечно, людьми, с которыми работаю. Что касается Платона, он знает, что я буду участвовать в таком проекте, как «Холостячка». Правда, о концепции и нюансах я ему еще не рассказывала. На самом деле, для него это не является чем-то особенным. У мамы новый проект? Ну и хорошо.

Актриса воспитывает сына Платона, мнением которого очень дорожит

«Надеюсь, что найду дорогого для себя человека»

— Наверняка вам чем-то придется пожертвовать ради участия в реалити?

— Посвящу этому проекту как минимум два с половиной месяца своей жизни. Это значит, что все мое время, энергия и силы будут уходить на реалити.

— Уже готовы к тому, что вас будут «разбирать по косточкам», в том числе и недоброжелатели?

— Признаюсь, пока еще не поняла, готова я к этому или нет. Решила, что просто буду проживать свою маленькую жизнь максимально откровенно и открыто. Понятно, что на данном этапе все будет происходить под прицелом камер. Каждый человек имеет право на свое мнение. И собираясь участвовать в таком проекте, вообще, выбирая профессию актера, я понимала, что нужно быть готовой к различным комментариям.

Ксения Мишина — одна из самых популярных украинских актрис

— Реально считаете, что можно найти любовь на проекте?

— Думаю, да. Главное в это верить и быть готовым. На самом деле, любовь можно встретить где угодно. Я привыкла к камерам, они меня не смущают. Постоянно нахожусь в работе, на съемках, в окружении представителей своей профессии. А вот на проекте велика вероятность встретить мужчин, с которыми в реальной жизни могла бы никогда и не пересечься. Зачем же упускать такой шанс?!

— Все «Холостяки» в финале признавались в своих чувствах избранницам, но настоящую любовь встретил пока лишь один — Никита Добрынин. И это за десять сезонов!

— Так и есть. Все как в жизни: кто-то встречает сразу свою любовь, а кому-то для этого нужно пройти больше этапов. Кто-то может быть еще не готов и, сталкиваясь со сложностями, отказывается от отношений.

— А вы готовы к тому, что можете сильно разочароваться в мужчинах?

— Не думаю, что это произойдет прямо со всеми мужчинами. Искренне полагаю, что в этом проекте обрету как минимум дружбу и как максимум дорогого для себя человека.

«Важно, чтобы мой избранник поладил с сыном»

— У вас есть любимый типаж?

— Абсолютно никаких привязок к определенному типажу или идеалу у меня нет. Всегда отталкиваюсь от того, что чувствую по отношению к человеку. Все остальное — потом.

«Собираясь участвовать в таком проекте, вообще, выбирая профессию актера, я понимала, что нужно быть готовой к различным комментариям в свой адрес», — говорит Ксения

— Тогда какие черты характера для вас важнее остальных?

— Душевность, открытость, доброта и сила духа. Но есть и то, что может в мужчине меня оттолкнуть.

— И что же это?

— Безответственность, самолюбование и неспособность отдавать. Не люблю, когда мужчины врут и не отвечают за свои слова. Или боятся…

— Вашему избраннику нужно будет еще понравиться Платону.

— Для меня, безусловно, важно, чтобы мой мужчина поладил с сыном. Поскольку Платон — это часть меня. Никогда не свяжу свою жизнь с человеком, который будет пренебрегать общением с моим сыном.

— Романтическое реалити — это все-таки соревнование, и мужчины будут идти на многое, чтобы покорить ваше сердце и это соревнование таки выиграть…

— Придерживаюсь такого понятия, что реалити — это жизнь. Я не иду на проект, чтобы за меня боролись и выиграли как какой-то приз. Хочу познакомиться с человеком, с которым смогу искренне взаимодействовать, которому открою свое сердце и душу.

— Строгий карантин изменил многие из наших привычек. Как он повлиял на вас?

— Просто в мире произошел такой момент, когда появилась возможность остановиться и спокойно все обдумать. А потом, вдохнув на полную грудь, снова с головой окунуться в профессию и активную жизнь. Весь карантин, когда мы старались поменьше выходить на улицу, я проводила время с сыном, занималась его образованием. Кстати, таким образом открыла для себя еще одну профессию — учителя (улыбается).

— Известно, что уже стартовала работа на съемочных площадках. Коронавирус изменил правила поведения актеров в кадре?

— Пока какого-то сильного влияния я не чувствую. Каждый должен заботиться о себе, своем здоровье, соблюдать элементарные нормы гигиены и, конечно, правила безопасности.

— Например, в Голливуде отказываются от постельных сцен…

— Для меня это кажется странным, поскольку не важно, сидишь ты на соседнем диване или лежишь в кровати, все равно ведь взаимодействуешь с партнером. И как ни старайся, не удастся постоянно держать дистанцию. А если это еще и маленькое закрытое помещение, вообще никакая дистанция не поможет. Зато правила, которые теперь знают абсолютно все, способны защитить от болезни.

Ранее звезда сериала «Спіймати Кайдаша» Тарас Цымбалюк рассказал «ФАКТАМ», чем занимался на карантине.

Фото канала СТБ

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