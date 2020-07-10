«Даже после длительного перерыва на карантин пес меня сразу узнал», — Никита Панфилов

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После карантина канал ICTV приступил к съемкам шестого сезона сериала «Пес» о полицейском Максе и овчарке. Работа над проектом идет в Киеве и Киевской области. В Бучанском парке даже построили специальную локацию для съемки сцены свадебного торжества, арендовали лимузин и пошили фраки. Правда, о том, чья это будет свадьба, сценаристы не говорят. Как и все истории шестого сезона, до премьеры это останется тайной для зрителя. Специально на съемки из Москвы в Киев приехал исполнитель роли Макса, популярный актер Никита Панфилов. Артист признается, что столица Украины уже стала для него родным городом. Читайте также: Работал грузчиком: звезда сериала «Спіймати Кайдаша» рассказал, чем занимался на карантине

«В Киев как к родственникам приезжаю»

— Никита, с какими чувствами вернулись на съемки?

— Прекрасными, вы еще спрашиваете! Я уже в Киев как к родственникам приезжаю, скучаю очень. Сначала надо всех обнять, поцеловать, а уже потом начинать работу. В карантин, правда, с этим посложнее. Поэтому первый съемочный день всегда получается такой растянутый. Всех безумно рад видеть, у меня ощущение, что не было этих семи месяцев перерыва между съемками. Никто не изменился. Как будто бы монтаж и в жизни произошел: кто-то вырезал это время — и мы снова снимаем. Думаю, такие мысли были у Мухтара тоже. Он подбежал ко мне, обнюхал и ушел с выражением, мол: «Это тот, кто мне колбасу дает? Нормально тогда».

— Карантин повлиял на ваши планы?

— Он просто полностью отменил все планы и съемки. У меня последний съемочный день должен был быть 29 марта. Мы старались соблюдать все правила на площадке, сократили группу до минимального количества человек, но все же пришлось остановить работу. Ударил, конечно, по всем этот кризис, будь он неладен. Всем досталось.

— Чем занимались во время карантина?

— Для меня это было время самопознания. Раньше я постоянно бежал куда-то, как запряженная лошадь, и не было времени оглянуться. А тут сел, подумал над своей жизнью, что-то понял и принял. Главное, осознал, что нужно находить время побыть наедине с собой. Я уверен, что это был полезный период. Если так случилось, значит, так надо. За это время многое понимаешь о людях, которые находятся с тобой. Раньше меня дома практически не было, а тут я вдруг появился — 24 на 7. И приходилось учиться выстраивать новые грани отношений.

— На фоне этого не возникали конфликты?

— Нет, мы с женой сразу договорились, что все зависит от отношения к ситуации. Можно устроить себе ад, из-за того, что постоянно видим друг друга, а можно рай, потому что такого не было раньше. Теперь мы наконец-то можем уделить все время друг другу. И тут главное понять и договориться. У нас все получилось. Я наслаждался временем, когда мог быть рядом с женой и дочкой.

«Главное теперь — не остаться в этой онлайн-жизни навсегда»

— Многие в это время открыли в себе кулинарные способности…

— За время карантина я научился коптить рыбу и мясо! Весь свой «Инстаграм» завалил постами с фото, что я наготовил за время изоляции. Делал гриль: шампиньоны с сыром и соевым соусом, мясо на углях с помидорами, рыбу. Еще решил заняться выращиванием собственного урожая. Люди делятся на рыбаков, охотников и земледельцев. Вот я отношусь к третьей категории, это меня успокаивает. Правда, на карантине удалось только установить теплицы и посадить все. Нужно было выходить на работу, и в итоге все легло на плечи тещи. Она там копает, поливает, пропалывает. Работы уйма, посадили мы много — начиная с картошки и заканчивая подсолнухами. Правда, все это поспевает без меня, поскольку я тут, на съемках.

— Сильно изменились правила поведения на съемочной площадке?

— Сейчас, конечно, все по-другому: дистанция, усиленная гигиена. Вообще многое поменялось: в жизни, в кино. Даже возник новый жанр — веб-кино. Когда актеры сами себя снимают и отправляют кадры на монтаж режиссеру. Вот у меня было три пробы в такие проекты во время карантина. Главное, не остаться в этой онлайн-жизни навсегда. Поэтому и ждал с нетерпением продолжения съемок «Пса». По успеху прошлых сезонов было понятно, что они будут.

Никита Панфилов: «Со всеми овчарками, которые играли Пса, я быстро находил общий язык. С Мухтаром мы тоже сработались отлично»

— Помните, когда впервые ощутили себя популярным, играя Макса?

— Конечно! Мы снимали второй сезон, сцену, в которой мой герой едет на машине, красном внедорожнике Shevrolet, и останавливается на перекрестке. На улице четверо ребят, увидев меня, радостно закричали: «Макс! Ты молодец!» Тогда впервые меня начали узнавать как персонажа, это было безумно приятно. Сейчас часто ко мне подходят, фотографируются, просят автограф и называют Максом. Но вот тот первый раз запомнился больше всего.

— Что вы чувствуете, когда к вам обращаются как к Максу?

— Конечно, хотелось бы, чтобы меня воспринимали как Никиту Панфилова. Но это судьба актера: ты поневоле становишься для зрителя персонажем из фильма. Вся актерская профессия идет волнообразно. Если сделаешь что-то хорошо, тебя начинают ассоциировать с тем или иным персонажем, и так на протяжении всей карьеры.

Но надо понимать, что не может одна роль быть главной в жизни артиста. Актер должен играть разные роли. Станешь хорошим актером, сыграв несколько достойных ролей, по которым тебя запомнят.

«Похоже, по сценарию первой серии, карантин отразился и на Максе»

— Наверное, сложно за столько сезонов не стать в чем-то похожим на своего героя?

— Признаюсь, как Никита Панфилов я не лезу в поступки Макса. Ведь тогда не получится того брутального полицейского. Как действует Макс, как он себя ведет, что думает и как ответит на ту или иную фразу, я за шесть лет уже знаю наперед. Бывает, даже не дочитав сценарий, уже догадываюсь, что предпримет мой герой. Все-таки столько времени я его «лепил». Но в его поступках нет ничего от поведения Никиты Панфилова.

— Совершенно ничего?!

— Я бы сказал, Никита и Макс — это совершенно разные люди. Да, я полностью отличаюсь от своего персонажа. Не было еще такой роли, в которой я играл самого себя. Но в этом весь интерес — скучно играть себя. Себя я знаю, а вот оправдать персонажа, если он отрицательный, или сыграть как-то необычно положительного — самое интересное. В актерской школе так же было: сначала ты учишься играть себя в предлагаемых обстоятельствах, а потом — кого-то. Так вот второй вариант в сто раз интереснее и сложнее. Только в таком случае рождается что-то стоящее.

«Я всех безумно рад видеть. Кажется, что и не было этих семи месяцев перерыва между съемками», — признается Никита Панфилов

— Таков ваш главный критерий отбора ролей?

— На мой взгляд, надо просто стараться не играть проходных ролей. Такие роли служат обрамлением главных персонажей, их лучше избегать. Потому что иначе не будет роста в карьере, наступит глубокая пауза, ты станешь заложником посредственных ролей. Допустим, фильм «С легким паром». Если бы у Ипполита не было сцены в душе, его роль осталась бы посредственной и не запомнилась.

— Чем собираетесь удивлять в шестом сезоне «Пса»?

— Наш сериал идет по возрастающей, поэтому шестой сезон будет новой ступенькой: повеселее, поинтереснее, больше экшена. Каждая серия — отдельная история со своим запутанным сюжетом. Что касается моего Макса, то колоссальных изменений не предвидится. Правда, уже по сценарию первой серии шестого сезона Макс мне показался суровее, чем обычно. Как-то посерьезнее и злее, я бы сказал. Похоже, карантин отразился и на нем.

— Для шестого сезона вам пришлось приобретать новые навыки?

— Знаете, с самых первых дней съемок я сам себя настраиваю: «Я — Макс». И все дальше происходит само собой. Я прихожу на площадку, вижу свою квартиру, кабинет, Гнездилова, Леонидова и Вахтанга — и все становится на свои места. Драки, погони, перестрелки — это все на мне. Но к ним готовлюсь уже на площадке с постановщиком трюков. Если сцена предстоит уж очень опасная, для этого случая у нас есть команда каскадеров.

— Кстати, какие у вас отношения с Псом?

— Со всеми овчарками, которые играли Пса, я быстро находил общий язык. Еще перед началом съемок первого сезона наш кинолог Виталий Мусевич объяснил, как вести себя с овчарками, как давать команды, поощрять, чего делать нельзя. С первым Псом — Графом — у меня сложились хорошие отношения. С Мухтаром, который подключился к нам в четвертом сезоне, тоже сразу сработались отлично. Мы отсняли одну серию, вторую, и он начал обращать на меня внимание. Увидел, что с ним играют, водят за поводок, кормят. Почему бы не подружиться? Сам съемочный процесс способствовал тому, что мы сдружились. Даже после длительных перерывов между съемками он меня узнает.

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