Что делать, если проблемы со щитовидкой, а болит горло: отвечает врач-отоларинголог

Что делать, когда начинается насморк? Одни люди считают, что он сам пройдет. Другие начинают лечиться бабушкиными рецептами — соком лука, моркови, свеклы. Третьи в аптеке просят «что-нибудь от насморка». Но лечение ринита должен назначить семейный доктор, определив его причину. Если эффекта нет, направить пациента к лор-врачу. Чем опасно самолечение? Как снять боль в горле? Какая опасность кроется в недолеченной ангине? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил заведующий отделением отоларингологии Киевской городской клинической больницы № 9, заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук Богдан Биль.

«Корм для рыб часто вызывает аллергический ринит»

*— Здравствуйте, Богдан Назарович! Вас беспокоит Светлана. Мне устанавливают зубной имплант — титановый. Хотя врач сказал, что этот металл безопасен, возникла аллергическая реакция — чихание, насморк, слезоточивость из глаз. Что делать?

— Думаю, дело не в импланте. При узкой стенке, соединяющей гайморову пазуху с зубным рядом, стоматолог должен укрепить костную ткань. Если подкладка синтетическая, возможна аллергическая реакция. Но она может возникнуть и на другой аллерген, а по времени совпасть с имплантированием.

*— Лилия из города Черкассы. Долго считала, что у меня насморк «простудный», но оказалось — аллергический. Чем они отличаются?

— При аллергическом насморке температура не повышается, выделения — водянистые, прозрачные. Возникает зуд. Часто это насморк сезонный: его вызывает цветение растений или холод зимой (холодовая аллергия). А если беспокоит круглый год, то причина кроется дома: перьевые подушки, домашние животные, старые книги, игрушки. Раньше аллергенными считались мягкие игрушки, сейчас это и пластмассовые машинки, и пластиковые конструкторы. После игры надо спрятать игрушки в герметичный ящик либо пакет.

Возможна аллергия на животных. Люди считают, что безопасно брать в дом «лысую» кошку или собачку, и удивляются, когда возникает реакция. Но ее вызывают моча, слюна, перхоть животных.

Сильный аллерген — сухой корм для рыбок. Если в доме есть аквариум, то дафнии желательно заменить живым кормом, который можно замораживать. Чтобы увлажнить воздух (влажность должна быть выше 60 процентов), лучше поставить увлажнитель. Он еще и соберет частицы пыли.

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*— Звонит Марина из Полтавской области. У дочери (она на пятом месяце беременности) уже больше недели заложен нос. Температуры и выделений нет. Что это такое?

— Можно заподозрить ринит беременных, связанный с гормональным фоном. До 20-й недели, пока идет закладка органов ребенка, лечение ограничиваем: только иногда на три-четыре дня назначаем сосудосуживающие капли. Но не спреи: они могут сжечь слизистую. Позже применяем топические стероиды, которые снимают отек и не всасываются в кровь. Также посоветуйте дочке спать на синтетической подушке.

После родов у большинства женщин нос начинает дышать. Если нет, надо консультироваться с отоларингологом. Возможно, искривлена перегородка либо увеличилась слизистая.

*— Юрий из Ирпеня, 42 года. У меня нашли в носовой полости полипы. Откуда они взялись?

— В 80—90 процентах случаев — из-за запущенной аллергической реакции. Слизистая железа начинает отекать и блокирует соустье, которое в норме выпускает слизь. Она раздувает железу, превращает в желеподобную — и вырастает полип.

— Если полипы удалить, то они не появятся снова?

— Гарантии нет. Больные проходят раз в пять-шесть месяцев специальное лечение. Если после трех лечебных курсов полип не растет, следующая проверка — спустя год-два. В случае появления астматических проблем подключаются аллергологи. Когда эффекта нет, можно заподозрить злокачественный полипоз: быстро растущие полипы нужно удалять каждые год-полтора.

Чтобы уменьшить вероятность рецидива, важно правильно провести хирургическое лечение. Предварительно более глубоко обследовать пациента на КТ и убрать полип полностью, не оставив кусочков, которые снова будут разрастаться.

Признаки аллергического насморка Выделения прозрачные, водянистые.

Возникает зуд в носу.

Температура не повышается.

Часто связан с определенным временем.

«Луковый сок обладает бактерицидным действием, но сжигает слизистую носовой полости»

*— «ФАКТЫ»? Это Андрей, киевлянин. У меня появился насморк, начало першить в горле. Семейный врач говорит, что это не коронавирус, ведь он проходит без насморка. Это правда?

— Сложно сказать. COVID-19 — коварное заболевание. Раньше считалось, что при ангине его не бывает. А в нашем госпитале, куда привозят больных со всего Киева, лежат пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией. При подозрении на COVID врач должен назначить тест ПЦР.

— Вернувшись с улицы домой, нужно ли промыть нос, прополоскать горло?

— Нет. Достаточно хорошо — не менее 30 секунд — помыть руки с мылом, умыться. Верхнюю одежду повесить на балконе, чтобы проветрилась. Выбросить одноразовую маску, а если пользуетесь хлопчатобумажной, ее надо постирать и прогладить. Ключи, ручки дверей протрите спиртом (можно — самогоном), чтобы уничтожить вирус.

*— Оксана из Пирятина Полтавской области. Моя мама, если заложило нос, промывает его мыльным раствором. Это поможет?

— Наоборот, увеличит заложенность, ведь в ответ на промывание отек усиливается.

— А солевой раствор можно использовать для промывания?

— Только когда надо вымыть гнойные выделения. Но назначить промывание и рассказать, как это правильно делать, должен доктор. А вообще при любой заложенности носа сначала надо выяснить причину. Если это воспалительный процесс, вызванный бактериальной или вирусной инфекцией, то на пять-шесть дней назначаем средства, снимающие отек, и сосудосуживающие капли (деконгестанты), потом — противовоспалительные препараты. Также хорошо действуют комплексные капли или спреи, включающие, кроме этого, гормоны, антибиотики, противовирусные компоненты.

*— Мария из города Бровары Киевской области. Я купила бабушке капли от насморка, но она закапывает нос луковым соком, а потом жалуется, что слизистая печет.

— Убедите бабушку пользоваться современными средствами. Луковый сок, особенно концентрированный, вызывает ожог слизистой, хотя и обладает бактерицидными свойствами. Все эти народные рецепты пришли из времен, когда не было нормальных лекарственных средств, и люди мазали горло керосином, в нос засовывали зубок чеснока.

— Что делать сначала: промыть нос или закапать капли?

— Закапать сосудосуживающими каплями, чтобы расширить носовой проход, и облегчить промывание. Оно невозможно, если нос забит, не дышит, слизистая отекла. После промывания можно еще закапать по одной капельке. Промывания солевыми спреями применяются, когда есть гной и много слизи. Важно правильно промыть: содержимое втянуть в себя и сплюнуть через рот. Не страшно, если ребенок что-то и проглотит. Опасно, когда вода попадет в слуховые трубы, особенно у детей, — это может вызвать отит.

Важно знать Вернувшись домой, надо вымыть руки с мылом и умыться.

Верхнюю одежду повесить на балкон.

Маску выбросить, а многоразовую — постирать и прогладить.

Ключи и дверные ручки протереть спиртом.

«У тех, кто страдает шейным остеохондрозом или заболеванием щитовидной железы, может болеть горло»

*— Прямая линия? Лидия из Корсунь-Шевченковского Черкасской области. Ангина всегда бывает с высокой температурой?

— Если температура не повышается, то чаще потом «выскакивает» заболевание крови или другое, например, венерическое. Неправильно леченная ангина может дать осложнение — паратонзиллит, паратонзиллярный абсцесс, который надо вскрывать. Если пропустить, возможна флегмона шеи. Она может опуститься в средостение и вызвать медиастинит — сложное и опасное заболевание, угрожающее смертью.

Боль в горле бывает и при других заболеваниях: фарингите, ларинготрахеите, назофарингите. Может болеть горло, если есть шейный остеохондроз, заболевание щитовидной железы, а при патологии слюнной железы боль концентрируется с одной стороны.

— Можно ли пить при ангине теплое молоко с медом и маслом?

— Только как успокаивающее средство, когда трудно глотать твердую пищу. В молоке с маслом и медом много калорий, есть белки, жиры, углеводы. Но при фарингите нельзя мед: он сушит заднюю стенку горла. Масло лучше брать домашнее, без эмульгаторов. Оно хорошо помогает при сильном воспалении. Полезны барсучий жир, масло какао, смазывающие заднюю стенку глотки. А вот содовый раствор или вода «Боржоми» высушивают ее. При фарингите применять нельзя.

*— Могу поговорить с доктором? Надежда из города Сумы. У сына-студента часто болит горло, но он почти никогда не доводит лечение до конца. Чем это опасно?

— Ангина — инфекционное заболевание. Если она недолеченная или же пациент сразу после лечения начинает вести активный образ жизни: занимается спортом, ходит в сауну, то может возникнуть осложнение на сердце и другие органы. После ангины важно две недели вести щадящий образ жизни, а также сделать кардиограмму, сдать общие анализы крови и мочи. Если все в норме, то можно потихоньку возвращаться к привычной жизни.

— Я боюсь осложнений на суставы.

— В остром периоде они бывают редко, только при длительном (лет пять — семь) течении хронического тонзиллита, когда ангины повторяются раза три в год. Но сейчас таких осложнений стало гораздо меньше — благодаря правильному лечению.

*— Меня зовут Евгения, звоню из Киева. Доктор в поликлинике назначил промывание лакун. Это поможет?

— Пробочки в лакунах чаще пищевые. Если гнойные, то при промывании, когда используется тупая иголочка, наносятся микротравмы. Опасно, если гной попадет в кровь. Сейчас для промывания используют аппарат: специальные «ложечки» присасываются к миндалине, и с одной стороны подается жидкость, а с другой — работает отсос. Но это применимо только в крайних случаях.

Миндалины сейчас удаляют гораздо реже. Это иммунный орган, вырабатывающий защитные клетки — лимфоциты.

Как не пропустить осложнения ангины Спустя две недели сделать кардиограмму.

Сдать общие анализы крови и мочи.

Ранеее «ФАКТЫ» рассказывали, почему при насморке лучше использовать капли, а не спрей.

Фото Оксаны Левчук, «ФАКТЫ»

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