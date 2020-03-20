При остром воспалении гайморовых пазух нос греть нельзя

Здоровье и медицина

«Чтобы уточнить диагноз, нужно сделать снимок: рентген или компьютерную томографию»

Насморк не проходит, и вдруг врач на приеме говорит пациенту: «Скорее всего, у вас гайморит». Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что уже на 2−3 день после начала вирусного заболевания может развиться гайморит



— Заподозрить воспаление гайморовой пазухи можно, если насморк, который сопровождает многие ОРВИ, затягивается, — рассказывает отоларинголог Института отоларингологии имени А. И. Коломийченко НАМН Украины кандидат медицинских наук Иван Гринько. — В шутливом изречении «Если лечить, то ОРВИ проходит за семь дней, а без лечения — за неделю», есть доля правды. Бывает, человек встретился с вирусом респираторной инфекции и начал лечение: закапывал в нос сосудосуживающие капли, принимал противовоспалительные и жаропонижающие, витамин С, много пил жидкости. Самочувствие вроде бы улучшилось, но ощущения, что выздоровел, нет. Проходит четыре-пять дней, а у него сохраняются заложенность носа, хотя выделений может и не быть, повышенная температура, боль в области щеки, головная боль.



— Что делать в таком случае?



— Обратиться к лор-врачу. Доктор расспросит пациента, как долго он болеет, когда появились выделения, как они изменялись, осмотрит слизистую носа. Этого достаточно, чтобы заподозрить синусит. Однако есть немало заболеваний с похожими симптомами. Например, невралгия тройничного нерва может маскироваться под фронтит — воспаление лобной пазухи, вызывая боль в области уха, щеки, лба. Она не проходит, если применять стандартное лечение: капли в нос, антибиотики. Чтобы уточнить диагноз, нужно сделать снимок — с помощью рентгеновской установки или компьютерного томографа.



— Зачем нужен снимок?



— При осмотре мы видим полости носа, перегородку, носовые раковины, но не можем рассмотреть состояние придаточных пазух носа — гайморовых, решетчатых, лобных. Это похоже на то, как, стоя перед домом, человек видит только вход, лестничную клетку и двери квартир, не подозревая, что происходит внутри каждой из них. Снимок обязательно нужно делать, если у гайморита затяжное течение. Бывает, человек сидит на каплях 15—20 лет и считает, что у него хронический гайморит. А снимок показывает, что пазухи свободные, хорошо вентилируются, а вот с носовыми раковинами или перегородкой есть проблемы.

— Если снимок подтверждает гайморит, какое лечение требуется?

— Увидев, что пазуха отекшая, воспаленная, в ней скапливается экссудат, который может нагноиться, врач должен назначить антибиотики или сделать пункцию гайморовой пазухи, при которой, кстати, тоже часто не обойтись без антибактериальных препаратов.



— Многие люди боятся прокола. Можно без него обойтись?



— Иногда. Часто пункция необходима: она дает возможность сразу убрать весь гной, который собрался в пазухе. Назначив антибиотики, придется долго ждать, пока они подействуют и уничтожат гной. Бывают случаи, когда мы настойчиво рекомендуем пациенту пункцию: на снимке видно, что пазуха полностью забита, в ней нет вентиляции, человеку досаждают боль и отечность в области щеки, возможно, возникли проблемы с глазом, например, отек нижнего века. Если же сразу убрать из пазухи гнойное содержимое и пациент будет принимать антибиотики, промывать нос и закапывать капли, то состояние улучшится.



«Гайморит может повторяться из-за искривления носовой перегородки»



— Что еще поможет справиться с воспалением?



— Если у пациента много отделяемой слизи, то в остром периоде ему можно делать процедуру, которая называется «кукушка». Это промывание носа по Проетцу: в одну носовую полость вливается вода, а через другую выливается. С помощью нехитрой манипуляции можно убрать слизь и гной из полости носа и хорошо ее промыть. В жидкость для промывания можно добавить антибиотики, антисептик.



— Что приводит к повторному появлению гайморита?



— Частая причина — искривление носовой перегородки, которое сужает просвет в носу. Тем самым затрудняется прохождение воздуха, вентиляция придаточных пазух. Также гайморит может повторяться у тех, кто годами закапывает сосудосуживающие капли. Они дают обратный эффект, вызывая медикаментозный ринит. При этом заболевании, как и при вазомоторном рините, возникают предпосылки для развития гайморита. Чем шире проходы в носу, тем ниже вероятность воспаления пазухи.



— Как человеку с проблемами в носоглотке избежать рецидивов?

— Мы предлагаем операцию: уменьшение носовых раковин (вазотомия), исправление искривленной носовой перегородки (септопластика). Тогда человек будет лучше дышать носом, в гайморовы пазухи попадет больше воздуха — и воспаление, скорее всего, не возникнет.



— Какие ошибки допускают люди, чтобы самостоятельно вылечить гайморит?



— Часто пытаются всячески погреть заложенный нос, прикладывая к нему теплые мешочки с солью или крупой. Этого делать категорически нельзя: все тепловые процедуры при остром воспалении запрещены! Если в пазухе находится гной, то «подогретый» воспалительный процесс будет распространяться быстрее.



— К каким осложнениям может привести воспаление пазух?



— Их немало. Как и большинство других осложнений в организме, они связаны с рядом расположенными органами. Во-первых, кроме гайморовой, воспаление может затронуть и другие пазухи: решетчатую, лобную. Гайморит перерастет в этмоидит, а затем — во фронтит. Во-вторых, возможны, как мы говорим, интраорбитальные осложнения — распространение инфекции в область глаза. Если туда попадет гной, придется проводить операцию и дренировать глаз, чтобы спасти зрение. В-третьих, гайморит может привести к риногенному менингиту, который возникает из-за гноя, проникшего через оболочки в мозг.

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