Прямая линия

Аденоиды и миндалины защищают дыхательные пути от микробов, но иногда их лучше удалить, — врач

Мало кто из детей переживает холодное время года без насморка, отита или ангины. Обычно родители обращаются к педиатру. Но иногда специалист разводит руками: испробовали все, а ребенок по-прежнему дышит через рот, часто болеет ангиной, перенес не один отит. Педиатр советует родителям показать сына или дочку детскому отоларингологу. Это не значит, что специалист сразу предложит операцию. Но иногда без нее не обойтись. Когда нужно удалять аденоиды? Что запрещено делать сразу после вмешательства? Можно ли удалить воспаленные миндалины частично? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии ответил детский отоларинголог, старший научный сотрудник отдела ЛОР-патологии детского возраста Института отоларингологии имени А. С. Коломийченко НАМН Украины кандидат медицинских наук Борис Миронюк. Читайте также: В мозг ребенка, у которого увеличены аденоиды, поступает меньше кислорода, и он начинает хуже учиться

«Иммунитет начинает работать с первым вдохом новорожденного»

*— Здравствуйте, Борис Николаевич! Вам звонит Мария Петровна из Киевской области. Старшей внучке удалили аденоиды перед школой, а у младшей, которой всего два с половиной года, они уже увеличены. Почему аденоиды, попросту говоря, разрастаются?

— Аденоиды — это иммунный орган, состоящий из лимфоидной ткани. Иммунитет начинает работать с первым вдохом новорожденного. И лимфоидная ткань сразу включается в работу: защищает дыхательные пути от микробов. Важно, чтобы в трахею и легкие попадал чистый согретый воздух.

Но под влиянием многих факторов лимфоидная ткань может разрастаться. Плохая экология (большая загазованность воздуха, загрязненная почва, низкое качество воды), питание, которое трудно назвать здоровым, тип вскармливания младенца — грудное или искусственное, работа кишечника — все имеет значение. Здоровье ребенка очень зависит от здоровья матери, а также бабушек и дедушек, ведь особенности иммунной системы передаются по наследству. Известно, что потомки детей войны — слабое поколение, они чаще болеют.

— Но почему так увеличились аденоиды у малышки? Может, из-за антибиотиков?

— К сожалению, страдают даже дети поменьше. Мне приходилось видеть ребеночка, которому был год и восемь месяцев, и вся его носоглотка была закрыта лимфоидной тканью.

Что касается антибиотиков, то их назначение не всегда оправданно. У детей страдают не только желудок, печень, поджелудочная железа, но и иммунные органы. В организме уменьшается устойчивость флоры к возбудителям — возникают аденоидит, ринит, синусит.

Местный иммунитет должен работать. Если небные миндалины и аденоидные вегетации не справляются, то страдает и общий иммунитет. В дыхательные пути, кишечник, лимфоузлы брыжейки (это отдельный иммунный орган) проникают возбудители инфекций — стафилококк, стрептококк.

*— Алена из Киева. Шестилетняя дочка плохо спит, потому что не дышит носом. Пытается втянуть воздух, а когда не получается, на миг замирает и начинает дышать через рот. Педиатр поставил вторую степень разрастания аденоидов. Что делать?

— Степень — не показание к удалению. А вот если ребенок страдает апноэ — остановкой дыхания во сне, операция нужна. У вас как раз такой случай. Кислородная недостаточность ухудшает деятельность головного мозга. Девочка не высыпается, становится раздражительной.

Еще одно показание — нарушение слуха. Ребенок может не понимать, что стал хуже слышать, тем более если снижение незначительное. Малыш хорошо слышит разговор на расстоянии три — пять метров, а о произнесенных вполголоса словах догадывается. Еще один настораживающий момент: дети увеличивают громкость телевизора. Это бывает при секреторном отите, когда слух снижается из-за жидкости, скопившейся за барабанной перепонкой. Но даже если не было отита, слух желательно проверить.

*— Вас беспокоит Ольга из Чернигова. У сына (ему пять лет) увеличенные аденоиды. Раньше ему помогали дышать носом промывания соляными растворами и противовоспалительные капли, а сейчас эффекта почти нет. Что посоветуете?

— Чтобы давать рекомендации, ребенка нужно осмотреть. К удалению аденоидов бывают и непрямые показания, например, кроме постоянно заложенного носа, гнусавая речь, неправильный прикус. Также частые воспалительные заболевания: риносинусит, ларингит, в том числе и стенозирующий, ларинготрахеит. Они возникают из-за того, что в носоглотке находится очаг хронической инфекции. Если врач видит, что слизь все время стекает по задней стенке глотки, миндалины в пробках, в аденоидах есть зеленые гнойные включения, то рекомендует хирургическое лечение.

По статистике, от момента, когда взрослые узнают, что ребенку необходима операция, до вмешательства проходит до года. Родители пытаются лечить сына или дочку всевозможными средствами. И убедившись, что ничего не помогает, все же приходят к хирургу. При желании можете обратиться в наш Институт отоларингологии (Киев, улица Зоологическая, 3). Консультативная поликлиника для детей работает в будни с 9:00 до 15:30).

— Я боюсь, как ребенок перенесет наркоз.

— Не стоит опасаться. Сегодня детям даже зубы лечат под общей анестезией. Когда ребенок под наркозом засыпает, врач, используя эндоскоп и оптику, удаляет всю лимфоидную ткань и тем самым предупреждает рецидив. Раньше, когда использовалось местное обезболивание, нередко оставался кусочек ткани, который снова мог разрастаться.

Кому аденоиды необходимо удалить Тем, у кого возникают остановки дыхания во сне.

Детям, у которых нарушен слух.

«Насморк появляется, когда вирус внедряется в слизистую носа»

*— Прямая линия? Звонит Богдана из Дрогобыча Львовской области. Сын, которому 14 лет, часто простужается, а еще сильно храпит по ночам. Педиатр говорит, что все дело в аденоидах. Можно их сейчас удалить?

— Период полового созревания — не лучшее время. Если в организме есть очаг хронической инфекции, то возможно обострение. Классики старой школы предостерегали, что подросткам лучше не удалять миндалины и аденоиды, не прижигать носовые раковины (при частом рините), а обходиться консервативным лечением.

Иногда мы видим выраженные аденоиды даже в восемнадцать лет, хотя в идеале должно произойти обратное развитие. У меня недавно была 18-летняя пациентка, которая собралась выходить замуж, но носом почти не дышала, храпела во сне. Обследование показало аденоиды третьей степени. Их пришлось удалить.

*— Могу я поговорить с доктором? Это Лилия из города Черкассы. Мы были у вас на консультации, и вы рекомендовали удалить аденоиды. Дочка, которой пять с половиной лет, начала хуже слышать. Как долго ребенок после операции будет находиться в стационаре?

— От 12 часов до суток, а затем выписываем пациента, и он наблюдается у педиатра. Первые две недели рекомендуем щадящий режим: нельзя бегать, прыгать и стоять на голове — это может спровоцировать кровотечение. Как-то ребенок спустя час после вмешательства встал на голову — из носа пошла кровь.

— Что можно есть и пить?

— Раньше после операции под местной анестезией врачи советовали ребенку… мороженое. Это не шутка: холод вызывает спазм сосудов, что предупреждает кровотечение. Рекомендация не утратила актуальности, хотя мы предостерегаем детей, чтобы не ели мороженого слишком много.

В первые сутки ребенку нужна измельченная и протертая пища. А затем в течение трех — пяти дней рацион расширяется, но острые блюда и грубая еда исключаются. Конечно, никаких чипсов, сухариков. Важно много пить.

*— Это Ирина из Киева. Внуку в семь лет удалили аденоиды. Они были маленькие, но провоцировали отиты, влияли на слух. Сейчас мальчику 12 лет, и у него часто возникает насморк, который сопровождается температурой. Это из-за того, что удалили аденоиды?

— Возможно. Аденоиды выполняли защитную функцию, а сейчас местный иммунитет в полости носа работает хуже. Важно оценить еще и состояние носовых раковин: нет ли аллергии?

— Как быстро справиться с насморком? Мы закапываем сосудосуживающие капли.

— Лучше использовать противовирусные препараты. Ринит возникает из-за внедрения вируса в слизистую носа. Носовые раковины отекают, увеличивается кровоток. Кровь прибывает, чтобы устранить воспаление. А мы препятствуем процессу, сужая сосуды с помощью капель. Если ребенок может хоть как-то дышать носом, лучше обойтись без сосудосуживающих средств.

— Боимся гайморита.

— Действительно, если соустье гайморовой пазухи закрыто отекшей слизистой, то в пазухах накапливается слизь, и на третий день может присоединиться бактериальная инфекция. Чтобы этого избежать, ребенок должен промывать нос соляными растворами. Можно использовать лекарства, снимающие отек, и как симптоматическое лечение — сосудосуживающие капли, но строго по инструкции, чтобы не возникло привыкания.

Важно как можно больше пить теплой жидкости (например, чая с лимоном), чтобы вирусы выводились с мочой. Не напрягаться, а лежать. Когда появилась бактериальная инфекция (для нее характерны желто-зеленые выделения), помогут антибиотики, назначенные врачом.

Правила для тех, кому удалили аденоиды Полезно съесть немного мороженого.

Две недели, особенно в первые дни, нельзя бегать, прыгать и стоять на голове.

В первые сутки еда должна быть протертой.

На три — пять дней исключается острая и грубая пища.

«Из-за искривленной носовой перегородки ангина может возникать чаще»

*— «ФАКТЫ»? Это Евгения, киевлянка. Можно ребенку вместе с удалением аденоидов уменьшить миндалины — они большие?

— Небные миндалины помогают организму бороться с инфекцией, не пропуская микробы глубже. Благодаря им ребенок защищен от бронхита, ларингита, пневмонии. Но частично миндалины не удаляют, а только полностью, чтобы избежать рецидивов. К операции есть четкие показания.

— Какие? Дочка очень тяжело болеет ангиной, с высокой температурой.

— Одна в год ангина — это не приговор, как и единичный паратонзиллярный абсцесс. Но если случились три или больше ангины, чаще двух раз возникал абсцесс, то лучше избавиться от хронического очага инфекции.

— А что за обследование назначаете?

— Чтобы решение об удалении миндалин было взвешенным, кроме общих анализов крови и мочи, проверяем уровень С-реактивного белка — маркера воспаления, определяем ревматоидный фактор, антистрептолизин (показатель перенесенной стрептококковой инфекции). При необходимости назначаем консультации других специалистов — иммунолога, кардиолога, ревматолога.

*— Руслана из города Хмельницкого. Как только наступает зима, у десятилетней дочки начинает болеть горло. Ангина случается практически каждый месяц, причем протекает с высокой температурой. Педиатр говорит, что миндалины маленькие и сморщенные, не работают, поэтому их лучше удалить. Как вы считаете?

— Иногда родители принимают за новый случай ангины обострение предыдущей, недолеченной. Любой острый процесс длится не больше месяца. Если меньше, то, скорее всего, это тянется один. Сейчас педиатры часто для лечения ангины назначают антибиотики на три или пять дней вместо антибактериальных препаратов другого спектра, которые нужно принимать семь — десять дней. Ребенок должен соблюдать постельный режим, а не идти на пятый день в детский сад или школу. Хорошо закрепить результат лечения с помощью физиотерапии и фитопрепаратов, назначенных врачом.

— Из-за искривленной носовой перегородки ангина может случаться чаще?

— Да. Ребенку, у которого искривлена носовая перегородка, часто трудно дышать носом, поэтому у него постоянно открыт рот. Воздух не проходит через полость носа, не согревается, а попадает напрямую на миндалины, провоцируя воспаление. Раньше врачи нередко советовали: вначале исправьте носовую перегородку, а затем понаблюдайте за миндалинами.

— Почему перегородка искривляется?

— По некоторым данным, она в той или иной степени искривлена у 92—94 процентов людей. Часто искривление происходит еще при родах, когда головка новорожденного идет через родовые пути. Вторая причина — детские травмы. Дети часто падают «солдатиком», не подставляя руки. Раньше ребятня получала травмы, гоняя мяч, катаясь на коньках, играя в хоккей. Сейчас бывает, что засыпают за компьютером и ударяются носом о стол. Еще одна причина — неравномерный рост костной и хрящевой ткани. Если для растущей хрящевой ткани нет места, то она извивается.

Причины искривления носовой перегородки Родовая травма.

Неравномерный рост костной и хрящевой ткани.

Детская и бытовая травма.

Спортивная травма.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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